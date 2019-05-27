Сыграли на троечку: «Красная машина» взяла бронзу на ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты сумели на мажорной ноте завершить чемпионат мира в Братиславе. После обидного поражения в полуфинале от Финляндии (0:1) подопечные Ильи Воробьева одолели по буллитам Чехию (3:2) в матче за третье место. Таким образом, оставшись без медалей год назад в Копенгагене, «Красная машина» вернулась на пьедестал.

Звездный состав

Изначально от нашей команды ждали более успешного выступления. Ей удалось собрать под свои знамена один из сильнейших за последние годы составов. Звезды НХЛ Никита Кучеров, Андрей Василевский, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов прибыли в расположение команды в конце апреля. Их поддержали почти все наши лучшие защитники из-за океана — Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Никита Зайцев, Никита Задоров, а также дебютировавший в Кубке Стэнли в начале мая Владислав Гавриков. Приехали и лидеры из КХЛ — Никита Гусев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин. Даже самый ценный игрок прошедшего Кубка Гагарина Илья Сорокин оказался лишь третьим вратарем сборной, проиграв конкуренцию Андрею Василевскому и еще одному голкиперу из НХЛ — Александру Георгиеву.

— Очень обидно, что не получилось победить на этом чемпионате мира — считаю, что у нас собралась хорошая команда, которая здорово проводила турнир, но всё испортил один матч, — поделился мнением с «Известиями» Евгений Дадонов. — Но это спорт, здесь всякое случается. Бывают и неожиданные результаты, и незаслуженные. Хорошо, что мы хотя бы бронзу взяли.

Россия уверенно прошла групповой этап, обыграв всех соперников в основное время, включая главных конкурентов в борьбе за первое место — Чехию (3:0) и Швецию (7:4). В четвертьфинале не без труда была пройдена сильная сборная США, но в субботу «Красная машина» так и не смогла преодолеть мощные оборонительные редуты Финляндии. Подопечные Юкки Ялонена почти не давали ничего создать у своих ворот нашим хоккеистам, а в середине третьего периода Марко Анттила поразил ворота Василевского.

— С такими командами всегда тяжело играть, — добавил Дадонов. — Самое главное — первыми забить, чтобы соперник уже не так строго действовал в своей зоне. Когда такой оппонент забивает сам, то становится вдвойне сложнее. Важно агрессивное начало.

Вытерпели до буллитов

Всего сутки было у России на восстановление к матчу за третье место. За бронзу они боролись с чехами, в субботу потерпевшими сокрушительное поражение в полуфинале от Канады (1:5). Команда Милоша Ржиги более уверенно действовала в воскресенье. После гола Михаила Григоренко она быстро отыгралась, а к концу первого периода вышла вперед. Но в начале второй двадцатиминутки Артем Анисимов сравнял счет.

До конца основного времени ближе к голу были чехи, но Василевский отразил огромное количество бросков. Он же спасал нашу команду при игре «3 на 3» в десятиминутном овертайме. А также отразил два штрафных броска в послематчевой серии, в которой благодаря реализованным буллитам в исполнении Ильи Ковальчука и Никиты Гусева Россия добилась сложнейшей победы.

— У России на этом турнире была очень сильная команда, которая благодаря мастерству и характеру оказалась немного лучше нас в борьбе за третье место, — резюмировал «Известиям» воскресную встречу нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик. — Есть огромное разочарование от результата. Мы создали много моментов, но отлично действовал вратарь Василевский, который спас свою команду и в основное время, и в овертайме, и в буллитах.

Бронзовые медали стали утешением для российских хоккеистов и тренеров, но большинство из них всё равно признали, что ощущения от итогового результата как минимум двоякие. Команда в очередной раз оступилась на Финляндии, которая уже не раз ставила подножку россиянам, начиная с полуфинала Олимпиады-2006 в Турине (0:3).

— Можно только похвалить финнов, которые сыграли выше всяких похвал, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший капитан и экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков. — Они прыгнули выше головы, собрав множество голодных до побед ребят, которые продемонстрировали невероятную самоотдачу и дисциплину. Такое бывает в спорте. К сожалению, сборная России побеждала весь турнир, но один матч перечеркнул все надежды. Необходимо проанализировать неудачу и сделать выводы. Важно избегать эмоций и не предавать анафеме ребят, которые отдали все свои силы за команду и за страну.

Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2020 года в Швейцарии — в Цюрихе и Лозанне. Так же, как и прошедшее соревнование в Братиславе и Кошице, турнир начнется позже, чем обычно — 8 мая. Это снова даст топовым сборным шанс привлечь в свои ряды лучших представителей НХЛ.