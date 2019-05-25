«В полуфинале надо сыграть полные 60 минут»

В субботу в Братиславе сборная России встретится с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею. В случае успеха наша команда впервые с 2015 года дойдет до финала. В четверг она в напряженном матче обыграла принципиального соперника — сборную США (4:3).

После встречи защитник сборной России Дмитрий Орлов ответил на вопросы «Известий». Он поделился мнением о трудностях в игре с американцами, перспективах 18-летнего нападающего команды США Джека Хьюза и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего полуфинала.

— Что произошло с командой после первого периода, на который вы вышли с преимуществом 2:0, но дали американцам сократить разрыв в счете и вернуть интригу?

— Тренеры просили нас хорошо провести стартовый отрезок матча, сделать то, что нам не удалось во встрече со Швецией. В результате мы неплохо провели первый период — действовали активно и доминировали. Во втором периоде мы опять остановились, у нас появились ненужные потери, из-за этого американцы почувствовали уверенность и стали играть в свой хоккей. Хорошо, что мы выстояли в конце и выиграли матч. Вася (вратарь сборной России Андрей Василевский. — «Известия») сегодня отлично отработал — просто красавчик. Но и другие ребята старались ему помогать, блокировали броски, подчищали зону перед ним, чтобы он видел начало броска. Все играли сердцем друг за друга. Играли за страну и наших болельщиков. Видели, как они нас поддерживали, поэтому старались не закончить турнир на плохой ноте. Так что сейчас чемпионат для нас продолжается — впереди две игры. И каждая из них будет сложнее предыдущей.

— Герой недавнего юниорского чемпионата мира Джек Хьюз сделал результативную передачу в одном из эпизодов. Он действительно так хорош, как о нем говорят?

— Хороший игрок. Я думаю, у него серьезное будущее. Но сейчас смысла нет о нем говорить. У него был первый взрослый турнир. Это талантливый хоккеист. Будет первым номером ближайшего драфта НХЛ. Мы играли против команды США, а не против одного их игрока. Главное, что мы победили и двигаемся дальше. Главное — восстановиться. Сейчас все игры важные, запредельные, будет много борьбы. Это плей-офф — право на ошибку возрастает. Так что мы постараемся играть «от ножа», полные 60 минут, нам надо прибавлять в этом моменте, потому что во всех встречах, которые проводили, мы на какой-то промежуток останавливались.