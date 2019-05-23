Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами

Самый яркий по афише из сегодняшних четвертьфиналов мирового первенства в Братиславе — встреча российских и американских хоккеистов. Изначально «звездно-полосатые» считались наиболее сильной по составу командой на турнире после России и Швеции. В Словакию приехала главная звезда сборной США, лучший форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. Кроме него, собрались такие представители НХЛ, как Джонни Годро, Джек Айкел, Дилан Ларкин, Райан Сутер и Зак Веренски.

Нестрашная Америка

Ко всеобщему удивлению подопечные Джеффа Блэшилла неудачно выступили на групповой стадии. В первом матче они неожиданно потерпели поражение от хозяев турнира сборной Словакии (1:4). После этого американцы одержали победы над уступающими им в классе командами — Франции (7:1), Великобритании (6:3), Дании (7:1) и Германии (3:1). Но из матчей с серьезными соперниками им удалось обыграть только Финляндию в овертайме (3:2).

Между тем команда Суоми в последний день группового этапа неожиданно спутала всем карты. Подопечные Юкки Ялонена во вторник днем проиграли Германии (2:4). Таким образом, немцы, считавшиеся самой слабой из вышедших в плей-офф сборных, опередили США и отправили их на четвертое место в группе, заставив играть в четвертьфинале с победителем другой восьмерки — сборной России. При этом сами американцы вечером во вторник могли избежать подобной участи, но потерпели поражение от Канады (0:3). Германия же встретится с Чехией.

— Мы были готовы играть с любой сборной в четвертьфинале и бороться за победу, но хотелось всё равно подняться повыше в группе, поэтому сделали всё от нас зависящее в матче с Финляндией и выиграли, — говорит «Известиям» главная звезда сборной Германии, нападающий команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. — Если бы пришлось играть с Россией, мы бы сделали всё для успеха, но рады, что в итоге попали на Чехию, хотя соперник тоже не из простых. У этой команды, как и у русских, шведов, американцев и канадцев, много звезд из НХЛ, поэтому в плей-офф легко не будет ни с кем.

Без Кошице

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей. Венцом успеха стал вторничный разгром победителя двух предыдущих чемпионатов мира — сборной Швеции. Подопечные Ильи Воробьева невзрачно провели первый период, пропустив гол и почти не создав моментов у чужих ворот. В результате счет после 20 минут был 1:0 в пользу скандинавов. Но уже на первой минуте второго периода Никита Кучеров восстановил равновесие, а ко второму перерыву «Красная машина» буквально уничтожила звездного соперника, доведя счет до 6:1. В третьем периоде команды уже доигрывали матч, и наши хоккеисты позволили «Тре Крунур» сократить разницу в счете. Итоговый результат — 7:4.

— Мы провели один из худших периодов в своей карьере — трудно объяснить, что произошло с нами во второй 20-минутке, — заявил «Известиям» нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског. — Потеряли концентрацию после перерыва и дали России сравнять, а потом вовремя не перестроились, допустили несколько ошибок, которых наш соперник не простил. У российской сборной слишком много звезд в составе, чтобы не воспользоваться даже небольшими оплошностями. Мы извлекли очень серьезный урок из этого поражения и должны им воспользоваться в плей-офф.

Благодаря первому месту наша команда избежала необходимости ехать в Кошице. Именно там Канада, Финляндия, Германия и США играли матчи своей группы. Россия, Швеция, Чехия и вышедшая из их группы с четвертого места Швейцария проводили свои встречи в Братиславе. В столице Словакии пройдут два сегодняшних четвертьфинала, а также субботние полуфиналы и воскресные финал и матч за третье место. По календарю команды, занявшие первые два места в братиславской группе, остаются в этом городе на 1/4 финала. А сборные, оказавшиеся на третьей и четвертой строчках, отправляются в гости к лидерам другой группы и в случае выхода в полуфинал будут вынуждены в течение двух суток проделать путь из Братиславы в Кошице (около шести часов в поезде или на автобусе) и обратно.

Таким образом, Россия и Чехия облегчили себе жизнь, удержавшись в Братиславе.

— Честно говоря, когда играли матчи группового этапа, даже не думали о вариантах с городами, — рассказал «Известиям» нападающий сборной России Евгений Дадонов. — Просто хотели выиграть в каждой встрече и занять первое место. Мы ведь на все игры выходим, чтобы побеждать. Других мыслей в голове и быть не может. Поэтому даже не задумывались о ситуации с возможным выездом в Кошице. Готовы играть в любых условиях.

Германия спутала карты

Изначально предполагалось, что победитель братиславской группы получит себе в соперники наименее статусную команду из Кошице — Германию. Ее победа над финнами кардинально изменила ситуацию. Однако россияне не опасаются американцев.

— Мы приехали в Братиславу, чтобы выиграть золото чемпионата мира, поэтому должны обыгрывать любого соперника, независимо от того, кто выходит против нас на лед, — заявил «Известиям» защитник сборной России Никита Задоров. — Изначально не выбирали, с кем играть — просто старались выиграть все матчи в группе. Раз попали на США в четвертьфинале, значит, надо побеждать их. Без разницы, против кого выходить на лед. Если покажем свою игру, как во встрече со Швецией, то всё будет нормально.

В матче со шведами пошла игра у наших главных звезд, которые набирали немного очков в предыдущих встречах. До этого в основном результат для России добывало звено Никиты Кучерова – Артема Анисимова – Никиты Гусева. В последней игре они также отличились, но забивали и ассистировали еще и Александр Овечкин, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов и не набиравший до этого баллов Михаил Григоренко.

— Это не проблема, что российские звезды пока не отличаются сверхрезультативностью, — поделился с «Известиями» нападающий сборной Чехии, партнер Овечкина и Кузнецова по клубу НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана. — Они приехали играть за страну и выигрывают. Те же Александр и Евгений — прекрасные игроки. Да, возможно, у них были переживания из-за того, что они здесь не набирают столько очков, как в НХЛ. Но главное — это командная игра. К тому же решающие матчи только предстоят. И гораздо важнее, как там выступит каждый из хоккеистов.

Матч Россия–США начнется в 17:15 мск. Помимо этой игры и встречи чехов с немцами, также пройдут четвертьфиналы Канада–Швейцария и Финляндия–Швеция.