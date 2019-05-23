Закрытие Америки: россияне вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России максимально приблизилась к медалям чемпионата мира в Братиславе. После победы над сборной США (4:3) в четвертьфинале подопечным Ильи Воробьева, чтобы оказаться на подиуме, осталось выиграть одну игру – полуфинал или матч за третье место. Однако «Красная машина» не намерена довольствоваться малым и стремится пройти в финал и побороться за золото.

Хоккей в любую погоду

Противостояние с американцами стало подарком не только для российских болельщиков – матч столь непримиримых соперников на уровне четвертьфинала всегда является мощной афишей для организаторов и зрителей. Все билеты на «Словнафт Арену» в Братиславе были распроданы уже к середине дня среды. 23 мая, еще за два часа до начала матча, вокруг стадиона собралась гигантская толпа фанатов из России и США.

Хоккей_1 Игрок сборной России Никита Гусев забрасывает шайбу в ворота сборной США в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

У "Словнафт Арены" были замечены группы болельщиков из Швеции, рискнувших заранее забронировать билеты в Братиславе на случай, если их команда займет одно из первых мест в своей группе и проведет четвертьфинал в столице Словакии. Однако после вторничного разгрома от нашей сборной (4:7) скандинавы пропустили вперед Россию и Чехию и отправились в Кошице на игру с Финляндией.

Гулять по городу публике не мешала даже крайне неприветливая погода – весь день температура не поднималась выше 11 градусов. Впрочем, по сравнению с предыдущим днем это были цветочки – с утра до вечера среды в Братиславе шел сильнейший ливень.

К началу матча на арену подтянулись и VIP-персоны из хоккейной среды – президент ИИХФ Рене Фазель, глава ФХР Владислав Третьяк, экс-президент КХЛ, ныне руководитель футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, генеральный менеджер клуба КХЛ «Сибирь» Кирилл Фастовский, главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка и новый наставник ярославского «Локомотива» Крейг Мактавиш.

Хоккей_2 Вратарь сборной США Кори Шнайдер в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

- Россия обладает одним из сильнейших, если не самым сильным составом на турнире, - поделился с «Известиями» Крейг Мактавиш. – У американцев тоже есть классные мастера вроде Патрика Кейна, Джонни Годро и молодого Джека Хьюза. Победитель этого матча обретет огромную уверенность перед решающими стадиями турнира, что может помочь ему добиться победы на чемпионате мира.

Одним звеном

Россия не дала сопернику почувствовать игровой ритм: уже в начале второй минуты лучшее звено нашей команды оформила первый гол. Никита Кучеров отпасовал от борта Михаилу Сергачеву, тот с синей линии бросил по воротам, вратарь американцев Кори Шнайдер отразил удар, но от его конька шайба отскочила к Никите Гусеву, поразившему уже пустые ворота.

- Тренеры нас просили хорошо провести стартовый отрезок матча, сделать то, что нам не удалось во встрече со Швецией, - объяснил «Известиям» защитник сборной России Дмитрий Орлов. – В результате, мы неплохо провели первый период – действовали активно и доминировали.

Хоккей_3 Болельщики сборной России во время матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Хоккеисты США ответили несколькими опасными бросками, но наш голкипер Андрей Василевский был надежен. Однако больше моментов создавала Россия. Никита Гусев попал в перекладину, а Александр Овечкин не реализовал выход один на один. И все же наше ударное звено ближе к перерыву снова сказало свое слово: при розыгрыше большинства все тот же Гусев отличился с передачи Михаила Сергачева.

- Мы не справились с отличным началом у России, чем усложнили себе жизнь, - отметил в разговоре с «Известиями» один из лидеров сборной США форвард Джонни Годро. – В дальнейшем нам удалось перестроиться и навязать сопернику свою игру. Но когда ты проигрываешь 0:2, непросто отыгрываться. Особенно, когда у твоего соперника хороший вратарь, а также сильные защитники и нападающие, способные забить в любой, не самой значительной ситуации.

Хоккей_4 Игрок сборной США Райан Сутер и игрок сборной России Артём Анисимов в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Второй период прошел при подавляющем территориальном преимуществе американцев. Уже в начале двадцатиминутки Брэди Шей сократил разрыв в счете. В дальнейшем атака США постоянно нагнетала давление у наших ворот. Россияне несколько раз ловили соперника на контрвыпадах, но не могли воспользоваться моментами для взятия ворот. При этом в нашей зоне защитникам несколько раз пришлось проявлять героизм, когда американцы выходили «2 в 1» к воротам Андрея Василевского. Дважды прерывал атаку Владислав Гавриков, а один раз отличился Динар Хафизуллин.

- Во втором периоде мы остановились, у нас появились ненужные потери, из-за этого американцы почувствовали уверенность и стали играть в свой хоккей, - пояснил Дмитрий Орлов. – Хорошо, что мы выстояли и выиграли матч. Вася (Андрей Василевский – «Известия») сегодня отлично отработал – просто красавчик. Но и другие ребята старались ему помогать, подчищали зону перед ним, чтобы он видел начало броска. Все играли сердцем друг за друга.

Отбились до победного

В начале третьего периода снова разрядило обстановку первое звено. Михаил Сергачев сделал перехват и отпасовал Никите Гусеву, который выкатился «2 в 1» с неожиданно оказавшимся с ним в одной смене Кириллом Капризовым. Оба играли в одной тройке на "золотой" Олимпиаде в Корее и, видимо, не забыли, как действовать вместе: Кирилл Капризов завершил комбинацию голом.

Хоккей_6 Главный тренер сборной России Илья Воробьев (в центре на втором плане) во время матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

К середине периода о себе заявил и герой недавнего юниорского чемпионата мира Джек Хьюз, которому недавно исполнилось 18 лет. После ошибки Михаила Сергачева он подобрал шайбу и отпасовал Ноа Хэнифину, не оставившему шансов Андрею Василевскому. К счастью, «Красной машине» очень быстро удалось вновь получить преимущество в две шайбы. Евгений Дадонов отборолся у борта, после чего Евгений Малкин сделал прострел на пятак, откуда Михаил Григоренко буквально "расстрелял" Шнайдера.

Благодаря этому игру удалось успокоить, но меньше чем за три минуты до финальной сирены Алекс Дебринкэт снова возродил интригу. Однако россияне сумели отбиться и довести матч до победы.

Хоккей_5 Игроки сборных России и США в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

- Сейчас не важно, какой у нас будет дальше соперник, - резюмировал Дмитрий Орлов. – Главное - восстановиться, провести собрание с тренерами и разобрать наши ошибки. Впереди решающие встречи, они всегда самые тяжелые. Но сейчас мы рады, что не подвели наших болельщиков. Видели, как они нас поддерживали в игре с американцами и хотели сделать все, чтобы этот матч стал для нас не последним на турнире.

Полуфиналы состоятся в субботу, а матч за третье место и финал – в воскресенье. Все четыре оставшиеся встречи пройдут в Братиславе.