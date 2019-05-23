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Россия победила США на ЧМ по хоккею

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Сборная России по хоккею победила в четвертьфинальной игре со сборной США на чемпионате мира по хоккею со счетом 4:3.

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За российскую команду отличились Кирилл Капризов, Никита Гусев, Михаил Сергачев, Михаил Григоренко. За американцев голы забили Брэдли Шей, Ноа Хенифин и Алекс Дебринкат.

Следующим соперником россиян станет победить матча между Канадой и Швейцарией.

Ранее команда США считалась наиболее сильной по составу командой на турнире после России и Швеции. Однако американцы неудачно выступили на групповой стадии. В первом матче они неожиданно потерпели поражение от хозяев турнира сборной Словакии (1:4). После этого американцы одержали победы над уступающими им в классе командами — Франции (7:1), Великобритании (6:3), Дании (7:1) и Германии (3:1). Но из матчей с серьезными соперниками им удалось обыграть только Финляндию в овертайме (3:2).

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.

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