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Хоккеист сборной России предложил сократить количество команд на ЧМ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Защитник сборной России Никита Зайцев выразил мнение, что количество команд на чемпионате мира нужно сократить.

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Комментируя результаты матчей с Италией (10:0) и Австрией (5:0), 27-летний игрок заявил, что «количество таких матчей нужно как-то уменьшать».

«Мне кажется, надо сокращать количество команд на групповом этапе. Думаю, зрителям это тоже будет интересней, — сказал Зайцев «Известиям». — Пару команд точно можно было бы убрать. Из каждой группы. 12 команд — по шесть в каждой из групп — было бы интересней».

Также хоккеист отметил, что национальная команда прибавляет от матча к матчу на протяжении группового турнира.

«Цели у нас большие — как всегда, борьба за золото, — сказал Зайцев. — Случались непростые игры, но нам удается действовать все более уверенно. В плей-офф будет еще труднее, но наше дело выходить на лед, по полной отрабатывать свою смену и добиваться побед для сборной».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Сократил бы количество команд на чемпионате мира»

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