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Определился соперник сборной России в плей-офф чемпионата мира по хоккею

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

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Встреча группы В в Братиславе завершилась со счетом 7:4 (0:1, 6:0, 1:3), передает «Газета.ру».

Таким образом, на мировом первенстве подопечные Ильи Воробьева одержали семь побед и стали единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения.

В четвертьфинале Россия сыграет с командой США, так как занявшие первые места в своей группе играют со сборными, занявшими четвертые места в параллельной.

В других матчах Чехия сыграет с Германией, Финляндия — с Швецией, а Канада — против Швейцарии. Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая.

Турнир завершится 26 мая матчем за третье место и финалом, которые пройдут в Братиславе.

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