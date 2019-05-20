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Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

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От группы В место в плей-офф обеспечили сборные России, Чехии, Швеции и Швейцарии. От группы А — команды Канады, США, Финляндии и Германии.

В четвертьфинале команды, занявшие первые места в своей группе, сыграют со сборными, занявшими четвертые места в другой группе.

В то же время команды, занявшие вторые места в своей группе сыграют с командами, занявшими третьи места в параллельной группе, передает «Газета.ру».

Окончательное положение команд определится в последний игровой день группового раунда 21 мая. Российская команда в этот день встретится со шведами.

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая. Турнир завершится 26 мая матчем за третье место и финалом, которые пройдут в Братиславе.

19 мая сборная России со счетом 3:0 выиграла у Швейцарии. На мировом первенстве подопечные Ильи Воробьева одержали шесть побед и стали единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения.

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