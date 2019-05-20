Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию

Сборная России со счетом 3:0 выиграла у команды Швейцарии. В мировом первенстве подопечные Ильи Воробьева одержали шесть побед. Сборная России — единственная команда, которая на турнире не потерпела ни одного поражения. В заключительном матче групповой стадии 21 мая россияне сыграют со шведами.