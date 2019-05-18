Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая 18 мая в Братиславе, завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.

В составе отечественной команды отличились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33). У сборной Латвии шайбу забросил Оскарс Цибульскис (11). На групповом этапе хоккеистам из России осталось провести две игры. На 19 мая запланирована встреча с командой Швейцарии, а на 21 мая — Швеции. Оба матча начнутся в 21:15 мск.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенных на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

17 мая СМИ сообщили, что российские хоккеисты после матча группового турнира против сборной Чехии (3:0) выпили много пива в одном из ресторанов азиатской кухни Братиславы. По данным журналистов, всего спортсменами было выпито 160 бокалов пенного напитка.

Главный тренер сборной Илья Воробьев опроверг эту информацию, назвав ее «чушью собачьей». Воробьев добавил, что данные непонятных иностранных источников в сборной не комментируют.