Прямой эфир

Макгрегор опубликовал снимок с Овечкиным и подписью на русском языке

0
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец ММА Конор Макгрегор встретился с российским хоккеистом Александром Овечкиным. Он опубликовал совместную фотографию на своей странице в Twitter, сопроводив ее подписью из романа Достоевского «Мастер и Маргарита» на русском.

«Рукописи не горят», — написал ирландец.

Макгрегор назвал Овечкина «правильным русским», сделав таким образом отсылку к драке российского хоккеиста с форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым. Тогда нападающий сборной России несколькими ударами отправил соперника в нокаут, а позже стало известно, что 19-летний хоккеист получил травму, напоминает «Спорт-Экспресс».

17 мая стало известно, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.

В настоящее время Овечкин в составе сборной России принимает участие в чемпионате мира по хоккею в Словакии. За шесть игр отечественные хоккеисты не потерпели ни одного поражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Овечкин претендует на звание обладателя самой красивой улыбки в НХЛ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017