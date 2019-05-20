Макгрегор опубликовал снимок с Овечкиным и подписью на русском языке

Боец ММА Конор Макгрегор встретился с российским хоккеистом Александром Овечкиным. Он опубликовал совместную фотографию на своей странице в Twitter, сопроводив ее подписью из романа Достоевского «Мастер и Маргарита» на русском.

«Рукописи не горят», — написал ирландец.

Макгрегор назвал Овечкина «правильным русским», сделав таким образом отсылку к драке российского хоккеиста с форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым. Тогда нападающий сборной России несколькими ударами отправил соперника в нокаут, а позже стало известно, что 19-летний хоккеист получил травму, напоминает «Спорт-Экспресс».

17 мая стало известно, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.

В настоящее время Овечкин в составе сборной России принимает участие в чемпионате мира по хоккею в Словакии. За шесть игр отечественные хоккеисты не потерпели ни одного поражения.