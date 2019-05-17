Овечкин претендует на звание обладателя самой красивой улыбки в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки. Об этом сообщается на официальной странице НХЛ в Twitter.

Кроме него в список претендентов попали Дастин Бафлин из «Виннипега», Джейсон Демерс («Аризона») и Джефф Картер («Лос-Анджелес»).

Интересно, что на опубликованных в твите лиги фотографиях все номинанты демонстрируют улыбку с отсутствием одного или нескольких зубов.

В данный момент Овечкин находится в расположении сборной РФ, которая принимает участие в чемпионате мира. В первых четырех матчах группового этапа россияне одержали четыре уверенные победы.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы во время матча с итальянцами (10:0). Он по-вратарски поймал снаряд, от которого другие игроки попытались увернуться.