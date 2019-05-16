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Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы. Он по-вратарски поймал снаряд, от которого другие игроки попытались увернуться.

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«Все пытались увернуться, а он даже не шелохнулся», — цитирует Дадонова «Газета.Ру».

Хоккейный клуб СКА разместил фотографию этого момента в Twitter и подписал, что Овечкин «в принципе готов» заменить вратаря сборной Андрея Василевского.

15 мая российская хоккейная сборная одержала крупнейшую в своей истории победу, обыграв итальянскую команду со счетом 10:0. До этого команде доводилось забивать по десять шайб, но в этот раз она впервые не пропустила ни одного гола в свои ворота при таком счете. В этом матче Овечкин заработал первое очко на мировом первенстве.

Россияне пока возглавляют группу В, выиграв все четыре матча на ЧМ. Следующая игра состоится 18 мая против команды Латвии.

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