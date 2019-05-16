Сборная России по хоккею на ЧМ одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная России по хоккею обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 10:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

Мировое первенство проходит в Словакии, встреча россиян с итальянцами состоялась 15 мая в Братиславе.

Счет сборная России открыла на первой же минуте. Отличился Никита Зайцев, через восемь минут преимущество россиян увеличил Динар Хафизуллин.

Дубль оформил Евгений Кузнецов (14, 21), первые очки на этом ЧМ заработали Александр Овечкин (17) и Илья Ковальчук (27).

Также шайбы на свой счет записали Евгений Дадонов (34, 46), Михаил Григоренко (37) и Никита Кучеров (45).

После пятой пропущенной шайбы сборная Италии поменяла голкипера. Андреаса Бернарда заменил Марко Де Филиппо, пишет ТАСС.

Сборная России не впервые забивает 10 шайб, однако впервые при таком счете не пропускает ни одной.

Тем не менее самая крупная победа на счету сборной СССР, обыгравшей в 1967 году Италию, со счетом 28:2.

Россияне пока возглавляют группу А, выиграв все четыре матча на ЧМ. Следующая игра состоится 18 мая против команды Латвии.