Финский капкан: звезд сборной России сдержала оборона противника

Сборная России не смогла пройти в финал чемпионата мира по хоккею. Один из сильнейших составов нашей команды за последние годы в очередной раз оступился во встрече с Финляндией. После двух периодов напряженной игры с нулевой ничьей подопечные Ильи Воробьева проиграли с минимальным счетом — 0:1.

— Финны хорошо играли в обороне, мы вроде создали немало моментов, но не забили, а без голов нет побед, — сказал после игры журналистам нападающий сборной России Никита Гусев. — Хоккея в их исполнении было мало, но они молодчики — выиграли, ничего тут не скажешь. Сейчас трудно сказать, что мы сделали не так. Наверное, надо было мощнее лезть к воротам, заталкивать туда шайбу. Понимали, что будет непросто пройти их оборону, но рассчитывали, что всё-таки забьем.

Самый неудобный соперник

На протяжении последнего десятилетия команда Финляндии неизменно считается самым неудобным соперником для россиян, кто бы ни тренировал обе сборные. В 2006 году под началом Владимира Крикунова мы неожиданно обыграли в четвертьфинале Олимпиады в Турине фаворитов Игр сборную Канады (2:0), но в полуфинале были разгромлены возглавляемой Эрккой Вестерлундом командой Финляндии (0:4). Год спустя с тем же тренером во главе эта команда лишила сборную России Вячеслава Быкова финала домашнего чемпионата мира в Москве — наши проиграли в ½ финала со счетом 1:2.

В 2011 году в Братиславе Финляндия под руководством Юкки Ялонена также оказалась сильнее в полуфинале — 3:0, положив конец карьере Быкова во главе национальной команды РФ.

Хоккей_2 Игрок сборной России Кирилл Капризов и игрок сборной Финляндии Харри Песонен в полуфинальном мачте чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Финляндии Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В 2014 году в четвертьфинале Олимпиады в Сочи пострадал уже Зинэтула Билялетдинов — сборную России под его руководством финны во главе с вернувшимся в их ряды Вестерлундом переиграли со счетом 3:1.

В 2016 году на чемпионате мира в Москве в полуфинале оступилась «Красная машина» Олега Знарка (1:3) — финнов тогда возглавлял Кари Ялонен.

— У нас уже не первый год есть отлаженная система игры, по которой действуют хоккеисты всех возрастов, поэтому нет проблем адаптироваться к требованиям тренера на уровне национальной команды, — объяснил «Известиям» автор победного гола в субботнем полуфинале нападающий сборной Финляндии Марко Анттила. — В этот раз мы демонстрировали максимальную отдачу, правильно выполняли задание на игру и сумели зацепиться за свой шанс.

Хоккей_4 Вратарь сборной России Андрей Василевский в перерыве полуфинального мачта чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Финляндии Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Финляндия неровно прошла групповой этап, но сумела собраться на решающие матчи плей-офф. Год назад команду вновь возглавил Юкка Ялонен, творец предыдущего братиславского триумфа — в 2011 году команда взяла последнее на данный момент золото в своей истории.

Почти все топовые сборные собрали у себя сильнейших игроков из НХЛ — Россия, Швеция, Чехия, Канада и США были под завязку укомплектованы звездами из-за океана.

У финнов же только два хоккеиста из сильнейшей лиги мира: защитник Хенри Йокихарью из «Чикаго Блэкхокс» и нападающий Юха Ламмикко из «Флориды Пантерз». Не приехали герои чемпионата мира – 2016 Патрик Лайне и Себастьян Ахо, а также главная звезда Суоми последних лет Александр Барков.

В основном команда на этом чемпионате мира состоит из игроков КХЛ, АХЛ (вторая по силе лига в Северной Америке после НХЛ) и финского национального чемпионата. Одним из ключевых хоккеистов стали Анттила из выступающего в КХЛ «Йокерита», а также 18-летний Каапо Какко, триумфатор зимнего молодежного чемпионата мира, выигранного финнами.

Хоккей_1 Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен во время полуфинального мачта чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Финляндии Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Мы знали, что можем даже не самым звездным составом побеждать, — рассказал «Известиям» нападающий сборной Финляндии Микко Лехтонен. — С самого начала турнира играли в свою игру, стараясь максимально соблюдать дисциплину в обороне и пользоваться ошибками соперника. Мы отдали все свои силы в матче с Россией и добились такого отличного результата.

Финская оборона

Характер финнов проявился уже в четвертьфинале. Они дважды проигрывали по ходу встречи победителям двух последних чемпионатов мира шведам. Во втором периоде Финляндия сравняла счет с 1:3, но пропустила четвертую шайбу на последней минуте перед вторым перерывом. Но в конце основного времени «Суоми» снова сравняли, а в овертайме дожали «Тре Крунур» (5:4), чей состав был укомплектован 21-м игроком из НХЛ.

Хоккей_3 Игрок сборной России Александр Овечкин в полуфинальном мачте чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Финляндии Фото: REUTERS/David W Cerny

— Тактика в матчах со Швецией и Россией была разная, — отметил в разговоре с «Известиями» Хенри Йокихарью. — В четвертьфинале нам пришлось отыгрываться и раскрываться, поэтому старались встречать соперника в средней зоне и прессинговать его у чужих ворот. Россия же оказывала на нас больше давления, заставляла обороняться в своей зоне и у своих ворот, поэтому мы играли более осторожно. И нам позволял это счет, поскольку мы не дали сопернику выйти вперед.

В воскресном финале Финляндия сыграет с Канадой. «Кленовые листья» обыграли Чехию (5:1), которая встретится с Россией в матче за третье место.

Хоккей_5 Игроки сборной Финляндии радуются победе в полуфинальном мачте чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Финляндии Фото: REUTERS/David W Cerny

— В финале нам надо продолжать гнуть свою линию и соблюдать ту систему, которую нам привил тренерский штаб перед турниром, — сказал «Известиям» защитник сборной Финляндии Яни Хаканпяя. — Мы отладили свою тактику на протяжении чемпионата мира и сейчас пребываем в отличном состоянии. Уверен, Финляндия способна обыграть любого.

В случае победы над Чехией Россия вернется на пьедестал почета. Последний раз «Красная машина» была в призерах в 2017 году в Кельне и Париже, когда завоевала бронзу ЧМ. Золото мы не выигрывали с 2014 года.