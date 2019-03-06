«Кучеров и Гусев — сейчас лучшие российские игроки»

Вслед за КХЛ плей-офф стартует в чемпионате Швейцарии — одном из сильнейших национальных первенств Европы. Первые игры пройдут уже 9 марта. Один из фаворитов — «Берн», выигравший три последних регулярных чемпионата. Главный тренер команды — финский специалист Кари Ялонен. Он хорошо известен в России по работе с нижегородским «Торпедо» (2011–2012) и пражским «Львом» (2013–2014).

«Автозаводцы» под началом этого тренера впервые в своей истории дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах проиграли будущему победителю плей-офф московскому «Динамо» Олега Знарка и Харийса Витолиньша. А во главе «Льва» Ялонен сотворил одну из главных сенсаций за 11 лет существования КХЛ, доведя чешский клуб до финала Кубка Гагарина. Там его команда лишь в заключительном седьмом матче уступила магнитогорскому «Металлургу».

Отметился Кари Ялонен и в сборной Финляндии, дойдя в 2016 году до финала чемпионата мира в Москве. В полуфинале ему удалось выбить хозяев из фаворитов турнира сборную России, собравшую один из сильнейших составов за последние годы (Александр Овечкин, Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Павел Дацюк).

В интервью «Известиям» Ялонен поделился мнением о работе в «Торпедо» и «Льве», назвал лучших российских хоккеистов на данный момент, а также оценил перспективы развития КХЛ в Европе.

— Какие воспоминания остались от работы в нижегородском «Торпедо»?

— Только отличные. Это было хорошее время для меня как для тренера. Нам удалось добиться достойного результата — выйти в плей-офф и пройти во второй раунд. Могли и там выиграть серию у «Динамо» — шансы на это были. Но не получилось, а соперник в итоге завоевал Кубок Гагарина. Остальное уже история.

— Ваш «Лев» покинул КХЛ сразу после отличного сезона, когда дошел до финала Кубка Гагарина. На ваш взгляд, есть ли будущее в лиге у подобных проектов?

— Клубы из европейских лиг могут выступать в КХЛ, если они грамотно управляются, а их команды хорошо укомплектованы и у них отлажен тренировочный процесс. В этом случае можно не только играть в лиге, но и добиваться того, что удалось пражскому «Льву» в Кубке Гагарина 2014 года.

— У вас когда-нибудь был вариант поработать с «Йокеритом» в КХЛ? Из финских тренеров мирового уровня там уже трудились Эркка Вестерлунд и Юкка Ялонен — только вы еще не попробовали.

— Я и мой агент разговаривали с представителями «Йокерита». Как и с другими клубами КХЛ. Но пока до совместной работы дело не дошло.

— В «Торпедо» вы работали во времена, когда губернатором Нижегородской области был Валерий Шанцев, известный фанат хоккея. Вам удобно было работать в условиях такого плотного интереса к жизни клуба со стороны руководителя подобного уровня?

— Я не так много с ним общался напрямую, поэтому тяжело ответить на ваш вопрос. Но рад, что он так любит хоккей и после ухода с поста губернатора стал главой хоккейного клуба «Динамо».

— Для многих поражение сборной России в полуфинале домашнего чемпионата мира было неожиданностью. За счет чего возглавляемой вами сборной Финляндии удалось тогда победить?

— У нас была очень хорошая команда. Ее удалось качественно подготовить к турниру. У России на том ЧМ играла отличная сборная, и она была фаворитом соревнований. Но даже на ее фоне потенциал наших игроков был достаточно высоким. За счет этого и хорошей подготовки нам удалось дойти до финала. Жаль, что не удалось в финале победить Канаду. Но здесь уже ничего не изменишь, и надо принять тот результат.

— MVP того чемпионата мира стал 18-летний на тот момент Патрик Лайне. А решающий дубль в ворота сборной России в полуфинале сделал 19-летний Себастьян Ахо. Оба сейчас стали звездами в НХЛ. Сильно рисковали, когда брали в сборную молодых хоккеистов?

— Они незадолго до этого выиграли молодежный чемпионат мира. И вообще за короткое время сильно выросли и как хоккеисты, и как люди. Поэтому на взрослом чемпионате мира в Москве с каждым матчем получали всё больше и больше игрового времени. Оба отличные игроки и будут символами финского хоккея в НХЛ долгие годы.

— Кто из нынешней финской молодежи может повторить путь Лайне и Ахо в НХЛ?

— Я верю, что это будет Каапо Какко. Он чемпион мира среди молодежи, забил победный гол в финале недавнего мирового первенства в Ванкувере. Ему по силам сделать хорошую карьеру на взрослом уровне.

— Кого на сегодняшний день считаете лучшими российскими игроками?

— В НХЛ — Никита Кучеров. В КХЛ — Никита Гусев.

— Вы следили за работой Харийса Витолиньша, возглавившего в декабре «Давос»?

— Он попал в трудную ситуацию, но хорошо поработал (бывший старший тренер сборной России принял команду из нижней части таблицы чемпионата Швейцарии, одержал несколько ярких побед, но не смог спасти ее от вылета из высшей лиги. — «Известия»).

— Сейчас в Европе есть интерес к российским тренерам?

— Европейская хоккейная семья довольно мала, но в ней всегда найдется место хорошим тренерам.