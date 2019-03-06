Битва без конца: первый раунд плей-офф КХЛ растянулся до шести игр

Сегодня в первом раунде Кубка Гагарина состоятся две встречи. СКА примет у себя в Санкт-Петербурге московский «Спартак», а «Барыс» на своем льду в Астане сыграет с нижегородским «Торпедо». Эти матчи будут пятыми в противостоянии. При этом уже точно известно, что этим командам послезавтра предстоит сыграть шестые встречи. Они пройдут в Москве и Нижнем Новгороде. Пока счет в обеих сериях 2:2.

СКА–«Спартак»

Четвертый матч серии между армейцами и спартаковцами закончился судейским скандалом. За пять минут до конца основного времени казалось, что СКА буднично доведет игру до победы, «Спартак» снова, как и во второй встрече взорвался, но на этот раз сумел только перевести игру в овертайм. И вот на пятой минуте дополнительного времени произошли удивительные события. Сначала Максим Карпов «на тоненького» вошел в зону соперника, шайбу у него отобрал Ярослав Дыбленко, против которого прямо на глазах арбитра нарушил правила Ярно Коскиранта, выбив у того клюшку из рук. Затем финн потерял шайбу, отдав ее прямо на крюк Илье Талалуеву. Молодой герой второй встречи замешкался и в простой ситуации не сумел вывести игровой снаряд из своей зоны, чем после паса Наиля Якупова воспользовался Давид Рундблад, пальнувший в «девятку» от синей линии.

«Спартак» протестовал, брал «челлендж» на «вне игры» у Карпова, но всё безрезультатно. Серия при счете 2:2 возвращается в город на Неве. Уже на следующий день главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал ошибку судей в эпизоде с Коскирантой и Дыбленко. Тем не менее «Спартак» вновь доказал, что в этой серии готов бороться до конца. А их спасения в концовках встреч при счете 0:2 уже стали визитной карточкой красно-белых.

— Ребята понимают, что надо добавлять, — рассказал «Известиям» тренер «Спартака» Игорь Уланов. — Во всех матчах мы играли от сердца, от ножа, знали, что впереди еще целый период. Да, проигрывали вторую двадцатиминутку, но тем не менее в третьем периоде всё возвращали в свои руки, забивали в большинстве, благодаря этому удалось перевернуть как вторую, так и четвертую игру серии. У наших хоккеистов хорошая нацеленность на ворота. Они знают, что могут забить, и верят в себя.

СКА вернул контроль над серией и после двух стартовых домашних поражений сравнял счет. В сегодняшней встрече подопечные Ильи Воробьева могут впервые в этом плей-офф выйти вперед.

— В московских матчах одновременно много и мало что изменилось по сравнению со стартовыми питерскими встречами, — поделился мнением с «Известиями» нападающий СКА Наиль Якупов. — Но у нас одна задача — выигрывать. Серия нелегкая — «Спартак» тоже не хочет проигрывать. Есть какие-то свои моменты, которые мы разбираем, когда готовимся к следующим играм. Агрессивности в этой серии хватает с обеих сторон, но всё в меру — действуем строго по заданию, выполняем тренерскую установку и идем вперед.

Хоккеист петербуржцев отметил, что во втором и четвертом матчах у его команды не было расслабленности в концовке. Напомним, в Петербурге после двух периодов СКА вел со счетом 2:0. Но в начале третьей двадцатиминутки Дмитрий Калинин сократил отставание «Спартака», за три минуты до конца основного времени Илья Талалуев восстановил равновесие, а за пять секунд до сирены победную шайбу забросил Мартиньш Карсумс.

В четвертом матче питерцы и вовсе вели 2:0 за пять минут до конца встречи. Но на 56-й минуте с интервалом в 21 секунду счет сравняли Евгений Кулик и Энвер Лисин.

— Не сказал бы, что во втором и четвертом матчах в конце игры были провалы, — продолжил Наиль Якупов. — Это спорт, где одна команда хочет победить другую. Бывает, что тебе везет, а иногда не везет. Не считаю, что мы расслабились в этих встречах. Может, есть какие-то маленькие нюансы, но получилось то, что получилось. Самое главное, кто забил решающий гол и победил. Это сделал СКА, и мы этим довольны.

В «Спартаке» рассчитывают, что за счет самоотдачи сумеют до конца серии навязывать борьбу СКА.

— На самом деле у наших ребят характера хоть отбавляй, — резюмировал Игорь Уланов. — Ребята молодцы, очень грамотно подходят к каждому матчу, всё прекрасно понимают и верят в себя. И мы в них верим тоже!

«Барыс»–«Торпедо»

Четвертый матч серии был симметричным ответом второй игре, когда «Барыс» спас дома матч, проигрывая 0:4, а затем выиграл в овертайме (5:4). В понедельник уже «Торпедо» на своем льду уступало 0:3 после 30 минут игры и 2:4 за две с половиной минуты до конца основного времени. Но, сняв вратаря, подопечные Дэвида Немировски дважды отыгрались при игре «6 на 5» и перевели встречу в дополнительное время, где «Барыс» снова подвели удаления. Во втором овертайме «Торпедо» реализовало преимущество «4 на 3». Теперь серия возвращается в Астану, а нас ждут еще минимум два увлекательных матча.

— Очень обидно такую игру отдавать, особенно из-за собственных ошибок, но счет на табло и матч мы проиграли, — сказал «Известиям» нападающий «Барыса» Алихан Асетов. — Сейчас разберем прошедший матч и на игру в Астане выйдем с другим настроем. Дисциплина всегда должна быть на высоте, тем более в плей-офф. Но эмоции зашкаливают, из-за этого много удалений. После третьей заброшенной шайбы мы перестали играть в свою игру, в которую умеем и должны играть. Теперь возвращаемся домой, свои болельщики должны помочь нам снова выйти вперед в серии. Будем стараться играть на победу на родном льду.

Завтра состоятся шестые матчи в трех сериях. В Сочи ярославский «Локомотив» может довести до окончательной победы противостояние с местным одноименным клубом. Пока счет 3:2 в пользу «железнодорожников». Аналогичное преимущество имеет московское «Динамо» в играх с хельсинкским «Йокеритом». В шестой встрече бело-голубым нужно выиграть дома, чтобы пройти во второй раунд. А уфимскому «Салавату Юлаеву» достаточно на родной арене обыграть магнитогорский «Металлург» — тогда клуб из столицы Башкортостана пройдет дальше.

Уже в трех сериях победители определились. По итогам четырех встреч омский «Авангард» обошел казанский «Ак Барс», московский ЦСКА нанес поражение подольскому «Витязю», а екатеринбургский «Автомобилист» — челябинскому «Трактору».