«В плей-офф каждая команда играет, как в последний раз»

Сегодня победитель регулярного чемпионата КХЛ–ЦСКА начнет выступление в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина подопечным Игоря Никитина будет противостоять подольский «Витязь». Армейцы считаются фаворитом нынешнего сезона и намерены добиться первого в своей истории завоевания главного трофея лиги — в прошлом розыгрыше они были в шаге от триумфа, но проиграли в финальной серии «Ак Барсу» (1:4).

В пятницу красно-синие сыграли последнюю встречу в регулярке. К тому моменту команда уже обеспечила себе первое место, и домашний матч с рижским «Динамо» не имел турнирного значения. Тем не менее ЦСКА выиграл со счетом 3:0, не пустив латвийский клуб в плей-офф и обеспечив участие в нем своему ближайшему сопернику — «Витязю».

В прошлый понедельник ЦСКА уже играл с подмосковным клубом в регулярном чемпионате и разгромил его со счетом 6:1. Однако в ходе сезона у красно-синих были проблемы с «Витязем». Так, в декабре подопечные Валерия Белова обыграли армейцев дома со счетом 2:0 и прервали их 18-матчевую победную серию. А в начале января ЦСКА спасся от поражения лишь за две секунды до финальной сирены и дожал «Витязь» только в овертайме.

«Известия» пообщались с нападающим первого звена ЦСКА Михаилом Григоренко. Чемпион прошлогодних Олимпийских игр в Пхенчхане рассказал о том, что ждет команду в Кубке Гагарина, и поделился мнением о предстоящей серии с «Витязем».

— Какие у вас ожидания от плей-офф?

— Мы ждали этого весь сезон. Осталось совсем немного времени до старта первого раунда, нужно хорошо подготовиться, быть командой и поступательно решать свои задачи. Вперед не заглядываем, настраиваемся на каждый матч.

— Что можете сказать о «Витязе»? Какие сильные и слабые стороны у этой команды?

— Хороший коллектив, который по праву попал в плей-офф. Весь сезон «Витязь» показывал качественный хоккей. В команде много опытных ветеранов, которые могут и забить, и отдать передачу. Поэтому предстоит хорошая серия.

— Почему в середине зимы ЦСКА тяжело давались матчи с «Витязем»? Будут ли аналогичные проблемы в предстоящей серии?

— Конечно, будут. В плей-офф каждая команда играет, как в последний раз. Все настраиваются только на победу. В принципе у нас весь сезон были тяжелые игры не только с «Витязем», но и с остальными клубами.

— Будет ли важной задачей выключить из игры главную звезду подольского клуба Александра Семина?

— Я пока не знаю. Тренеры сами подумают и решат, как играть с лидерами противника. Конечно, Александр — один из лучших игроков лиги, поэтому нужно будет с ним плотнее играть.

— В пятницу вы обыграли рижское «Динамо» (3:0). Это был последний матч перед плей-офф. Победа придает уверенности команде перед предстоящей серией на вылет?

— Конечно. Было важно хорошо закончить сезон и с позитивным настроением готовиться к следующим играм.

— В игре с рижским «Динамо» было немало удалений. Насколько важно играть дисциплинированно?

— В плей-офф очень важно, чтобы было как можно меньше удалений. Игра в неравных составах — очень серьезный компонент, поэтому мы должны играть очень собранно и избегать ошибок.

— Как вы готовы физически? Нет ли усталости после регулярной части сезона?

— Физически мы готовы очень хорошо. У нас было достаточно времени подготовиться.

— Какую тактику ожидать от ЦСКА в плей-офф?

— В принципе у нас была одна тактика весь сезон: хорошо обороняться и как можно раньше забирать шайбу у соперника. Это позволяет нам играть в атакующий хоккей. Главное, что нужно сделать, — не пускать соперника к своим воротам и максимально долго держать шайбу у себя.