«Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки»

Во вторник в плей-офф КХЛ может завершиться серия «Йокерит»–«Динамо». Это произойдет в том случае, если бело-голубые выиграют пятый матч, который пройдет в Хельсинки. Пока счет 3:1 в пользу «Динамо». После воскресной четвертой встречи «Известия» пообщались с генеральным менеджером «Йокерита», легендарным финским нападающим Яри Курри.

В 1980–1998 годах он провел 16 сезонов в НХЛ, забросив в регулярном чемпионате 601 шайбу в 1251 матче — 20-й результат в истории лиги. В 1980-е годы он выиграл пять Кубков Стэнли, играя за «Эдмонтон Ойлерз». В составе этого клуба, а затем и в «Лос-Анджелес Кингз» финский хоккеист отыграл в одном звене с легендарным Уэйном Гретцки.

Яри Курри прокомментировал нынешнюю серию с «Динамо», выразил восхищение игрой вратаря бело-голубых Александра Еременко и оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

— Почему при равной игре с «Динамо» и даже игровом преимуществе в отдельных встречах «Йокерит» оказался в одном шаге от вылета?

— Всё сводится к количеству заброшенных шайб. Думаю, у нас было достаточно шансов выиграть некоторые из прошедших матчей. Но мы сталкиваемся с Еременко, который в хорошей форме. Кроме того, наша игра в большинстве не такая, какой должна быть. С другой стороны, у динамовцев хорошо сыгранная оборона. Они блокируют наших хоккеистов перед воротами и действуют очень усердно. Возможно, иногда на грани фола. Их хоккеисты имеют право воспользоваться существующими правилами и могут блокировать наших игроков без шайбы. Но у нас имелось достаточно шансов забить больше голов. Мы обязаны реализовывать свои моменты — в этом суть хоккея. Наш соперник способен использовать свои возможности — «Йокерит» должен делать то же самое.

— Можно сказать, что исход всех четырех встреч решала исключительно реализация моментов и игра Еременко, а в остальном матчи были равными?

— Если вы посмотрите на статистику бросков в последнем матче, то у нас их было больше 40, а у «Динамо» — около 20 (точный счет бросков 43-24 в пользу «Йокерита». — «Известия»). Это типичная история в нашей серии. Игроки «Динамо» сосредоточены, хорошо обороняются и рассчитывают на свои шансы впереди. В некоторых матчах мы им подарили шанс забить гол. Например, в четвертой встрече, когда соперник забросил шайбу в меньшинстве. Та контратака родилась из-за наших ошибок.

— Шансы спасти противостояние с «Динамо» остаются?

— Мы верим, что способны выиграть эту серию. С самого начала знали, что она будет длинной.

— За счет чего можете переломить ситуацию?

— Необходимо действовать более сосредоточенно во время розыгрыша большинства и жестче играть перед своими и чужими воротами. Мы продолжаем работать над недостатками и по-прежнему не опускаем руки.

— Поражены тем, что показывает Еременко в 38 лет?

— Воскресная игра была типичной для всей серии. У нас было много ударов по чужим воротам и шансов забить, но не смогли распечатать Еременко. Речь в противостоянии с «Динамо» не идет о том, что одна команда сильнее другой. Не в этом причина. Просто соперник хорошо обороняется и не дает нам возможности забивать легкие голы.

— Год назад Александр Овечкин отправил вас в конец топ-20 лучших снайперов в истории НХЛ. Недавно он побил рекорд Уэйна Гретцки, в десятый раз в своей заокеанской карьере преодолев отметку в 45 голов за сезон. За счет чего в 33 года ему удается держать такую планку?

— Ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Овечкин делает то, что умеет лучше всего. Бьет по воротам с угла, забивает голы в большинстве. И его броски действительно опасны. Я думаю, победа в Кубке Стэнли в прошлом году стала для него огромным облегчением, поэтому он чувствует себя намного моложе. И заслуженно является одним из лучших снайперов.

— До общего рекорда Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забить 242 шайбы (652 против 894). Сможет ли россиянин обойти Уэйна?

— Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки. Александр не настолько хорош (смеется).