«Шутов» в сторону: «Динамо» в шаге от второго раунда плей-офф КХЛ

В КХЛ наступает пора решающих матчей первого раунда плей-офф. В некоторых сериях определились фавориты, а в трех из них уже известен победитель. В воскресенье омский «Авангард» по итогам четырех матчей выбил из борьбы действующего обладателя Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс». А в понедельник вслед за омичами свои серии всухую выиграли «Автомобилист» и ЦСКА. Екатеринбуржцы одолели челябинский «Трактор», а армейцы — подольский «Витязь». Во вторник в Хельсинки место в следующей стадии может обеспечить себе московское «Динамо». Для этого бело-голубым осталось одержать одну победу над местным «Йокеритом».

В других парах, которые сыграют 5 марта, ситуация после четырех встреч сильно запуталась. В частности, пятые игры «Металлург» — «Салават Юлаев» и «Локомотив»–«Сочи» точно не последние в сериях. Пока счет 2:2.

«Йокерит»–«Динамо»

Сегодня у финского клуба последний шанс зацепиться за победу в серии с москвичами. Пока счет 3:1 в пользу «Динамо». Если подопечные Владимира Крикунова выиграют пятый матч, то уже смогут готовиться ко второму раунду. После двух стартовых выездных побед бело-голубые могли завершить серию уже в третьей и четвертой встречах, прошедших на их площадке. Но в пятницу они позволили «Йокериту» сравнять счет в концовке третьего периода, а затем проиграли в овертайме (2:3). Четвертый матч в серии остался за динамовцами — 3:0.

— Сейчас мы немного отдохнули, переварили две московские встречи и теперь с новыми эмоциями будем выходить на лед и биться друг за друга, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Динамо» Даниил Тарасов. — Сделаем всё, чтобы закончить серию именно сейчас, в Финляндии.

«Йокерит» выглядел активнее и временами интереснее москвичей во всех четырех встречах, но команду подводила слабая реализация голевых моментов, особенно в большинстве, которое в московских матчах серии (третьем и четвертом) сложилось для гостей совсем неудачно. «Шуты» ни разу не забили, играя с численным преимуществом, да еще и пропустили две шайбы от динамовской «спецбригады» меньшинства.

— Розыгрыш лишнего у нас сейчас не работает — нужно с этим что-то делать, — поделился с «Известиями» защитник «Йокерита» Сами Леписте. — Нельзя упускать шансы, имея преимущество в два игрока. В таких ситуациях мы обязаны забивать. Надо лучше двигаться, проявлять инициативу, отправлять шайбу к воротам и быть всегда готовыми прорываться туда.

По мнению Даниила Тарасова, отличная игра в меньшинстве — результат серьезной работы динамовцев в течение всего сезона, а также жестких тренировок под руководством пришедшего в команду осенью Владимира Крикунова. В частности, упражнений с баллонами, считающихся изобретением 68-летнего специалиста и его излюбленным методом физической подготовки.

— Это плей-офф — здесь все стараются действовать с максимальной отдачей, — добавил Тарасов. — Мы много работали в сезоне — и баллоны таскали, и жилеты. Это дает свои плоды. Играем друг за друга, поэтому есть результат и серия складывается в нашу пользу, в том числе за счет нейтрализации большинства «Йокерита».

Впрочем, в «Йокерите» не намерены так просто отдавать серию и настроены бороться с «Динамо» до конца. В случае сегодняшней победы подопечных Лаури Марьямяки шестая встреча пройдет в четверг в Москве, а если и там финны выиграют, решающий седьмой матч состоится в субботу в Хельсинки.

— Серия еще ни в коем случае не закончена, — подчеркнул Леписте. — Нужно минимизировать количество ошибок, контролировать игру и использовать голевые моменты. И самое главное — продолжать верить в то, что мы делаем. Других способов добиться успеха не существует. Понимаем, что пятая игра — это наш последний шанс продолжить борьбу. Будем идти прежним путем. Мы создаем много возможностей для взятия ворот — надо лишь постараться забросить на одну шайбу больше соперника.

Верят в возможность пройти «Динамо» в Кубке Гагарина и в тренерском штабе «шутов».

— Я полностью уверен в том, что мы сможем одержать победу в этой серии, — сказал «Известиям» тренер вратарей «Йокерита» Ари Мойсанен. — Понятно, что мы трижды проиграли «Динамо» и выиграли всего один раз. В следующих встречах нашей команде надо проявить себя и работать лучше. В первую очередь, необходимо найти рецепт против Еременко — это наша главная задача. Не сомневаюсь, что во вторник мы покажем более успешную игру.

Игроки не сомневаются, что характер следующих встреч будет таким же, как и четырех предыдущих, — много силовой борьбы и удалений.

— Мы еще в февральской игре регулярного чемпионата столкнулись с множеством штрафных минут, драк и силовых приемов, — рассказал «Известиям» нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен. — Понимали, что в таком ключе пойдут и матчи плей-офф. Эти ожидания оправдались — все четыре встречи прошли в жесткой борьбе, хоккеисты обеих команд не жалеют ни себя, ни других. Но мы пока уступаем «Динамо» в реализации голевых моментов. Если исправим этот недостаток, будут шансы выиграть серию.

«Металлург» — «Салават Юлаев»

Неудачная вторая половина регулярного чемпионата в исполнении уфимцев создала видимость, что они одни из самых удобных соперников по первому раунду. Поэтому «Металлург», выиграв на финише «регулярки» гонку за третье место в Восточной конференции у «Авангарда» и «Ак Барса», казалось, мог бронировать пропуск в следующую стадию. Но «Салават Юлаев» опроверг этот тезис.

Подопечные Николая Цулыгина лишь на финише второго овертайма проиграли первый матч серии в Магнитогорске (1:2). Во второй игре они устроили сопернику разгром (4:1), а затем развили успех после переезда серии в Уфу (5:1). Лишь в воскресном четвертом матче «Салават» не сдюжил дома, проиграв «Магнитке» в овертайме (1:2). Сегодня команды вновь сыграют на Урале. И уже точно им предстоит вернуться в Башкирию, где в четверг пройдет шестая встреча.

— Пока уфимская команда выглядит более цельной, чем «Металлург», — заявил «Известиям» экс-главный тренер «Салавата» Рафаил Ишматов. — В первую очередь им удалось выключить из игры звено Мозякина, Эллисона и Кулемина, на котором слишком многое завязано у «Магнитки». Кадейкин, которого специально выпускают под них, здорово справляется с обязанностями. И очень вовремя у «Салавата» проснулись легионеры — Умарк, Хартикайнен и Кемппайнен делают то, чего мы от них ждали большую часть «регулярки». Да и Ткачев прибавил. В общем, если команда продолжит гнуть свою линию, шансы на победу велики. Но и «Металлург» с его победным опытом может в решающий момент проявить характер. Не случайно ведь он выиграл два матча в овертайме.

Также во вторник в Ярославле пройдет пятый матч между «Локомотивом» и «Сочи». В четверг им предстоит шестая встреча на домашнем льду южан. Кроме того, шестые матчи уже гарантированы в противостояниях СКА - «Спартак» и «Барыс» - «Торпедо».