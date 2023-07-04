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Большие перемены: главные события межсезонья в КХЛ

Толчинский перешел в СКА, Якшин в «Ак Барс», Береглазов — в «Локомотив»
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Межсезонье КХЛ получается горячим. Сначала все долго гадали, в какой клуб перейдет Сергей Толчинский, затем в СМИ возникли различные варианты будущего Дмитрия Яшкина, а теперь непонятно, где будет играть демобилизовавшийся из воинской части Иван Федотов. «Известия» рассказывают о главных переходах в Континентальной хоккейной лиге и о том, как изменились ее фавориты.

Курс на молодежь

Очередная неудача СКА в плей-офф против ЦСКА привела к большим переменам в составе команды Романа Ротенберга. В следующем сезоне в клубе не будет Дамира Жафярова, Никиты Гусева, Дмитрия Яшкина и еще нескольких ключевых игроков предыдущего состава. Армейцы существенно омолодили команду, подписав несколько молодых хоккеистов, уже успевших проявить себя в КХЛ.

Нападающий Арсений Грицюк к 22 годам стал серебряным призером Олимпиады-2022 и одним из лидеров «Авангарда». Переговоры с омским клубом зашли в тупик, в итоге Грицюка обменяли в СКА. Там он воссоединится с Сергеем Толчинским, который проделал в это межсезонье аналогичный путь. Еще одним важным усилением атаки должен стать канадский нападающий Брендан Лайпсик, который ярко выглядел в «Магнитке».

Основным вратарем СКА будет швед Юхан Маттсон, выступавший в прошлом сезоне за «Автомобилист». А защитную линию усилили двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Артем Сергеев, уже поигравший за питерских армейцев Артем Земченок, а также Максим Федотов из «Торпедо». «Спорт-Экспресс» писал, что за 21-летнего защитника и его брата Илью СКА заплатил 110 млн рублей, так что ожидания от Максима большие.

Отдельно стоит отметить белорусское направление селекции клуба. К защитнику Степану Фальковскому и нападающему Никите Комарову весной прибавились защитник Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров, приглянувшиеся Ротенбергу в серии первого раунда плей-офф в составе минского «Динамо».

Казань для Яшкина

Состав «Ак Барса» не нуждался в больших изменениях: звездная команда нашла баланс после прихода на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинов и остановилась в одной победе от завоевания Кубка Гагарина, а у большинства игроков были действующие контракты на сезон-2023/24. Тем не менее казанцы смогли существенно усилиться.

Значительной потерей можно назвать только отъезд Дмитрия Воронкова в «Коламбус», а вот подписание лучшего бомбардира прошлой регулярки Дмитрия Яшкина — пожалуй, самый громкий трансфер этого межсезонья. Помимо Яшкина из СКА в «Ак Барс» перешел Дамир Жафяров — один из самых техничных нападающих лиги. Не менее важно, что новый контракт с клубом подписал Билялетдинов — кажется, на Востоке конкурентов у «Ак Барса» не будет.

Звезды разъехались

Если выбрать в КХЛ одну команду, которая стала слабее в межсезонье больше остальных, то это, конечно, «Авангард». Два года назад клуб выигрывал Кубок Гагарина, а сейчас в чемпионские амбиции омичей совсем не верится. Тем более что покинул свой пост председатель совета директоров Александр Крылов, с которым связаны последние успехи клуба.

По ходу прошлого сезона ушел и генеральный менеджер Алексей Волков, чьи обязанности перешли к Рашиду Хабибулину. Он успешно завалил переговоры с ключевыми игроками — в итоге в межсезонье команду покинули защитник Береглазов, нападающие Толчинский, Грицюк и Ткачев. Шансы подписать последнего еще есть, но сам игрок склоняется к продолжению карьеры в Северной Америке.

Инфографика

Главное приобретение омичей — чех Либор Шулак, который в «Адмирале» заслужил репутацию одного из лучших атакующих защитников КХЛ. А вот в атаке равноценную замену ушедшим лидерам найти не получилось: Игорь Гераськин, Кирилл Панюков, Валентин Пьянов и Игорь Мартынов — такого усиления явно недостаточно.

Для нынешнего «Авангарда» второй раунд плей-офф выглядит пределом. Да, есть неплохой вратарь, крепкая по именам оборона, но омичи потеряли куда больше конкурентов. А ведь со второго раунда начинается перекрестный плей-офф. И предполагаемая первая четверка Западной конференции выглядит очень солидно.

Группа спокойствия

В отличие от конкурентов всё спокойно в ЦСКА. Армейцы потеряли лишь вратаря Адама Рейдеборна и защитника Артема Сергеева, сохранив 90% чемпионского состава. Заменой Рейдеборну должен был стать вернувшийся из армии Иван Федотов, но НХЛ заявила, что контракт вратаря с «Филадельфией» по-прежнему в силе. Как ЦСКА будет решать вратарский вопрос, пока непонятно — в клубе наверняка еще надеются, что Федотов будет играть за армейцев.

Не слишком активен на трансферном рынке и «Локомотив». Удивительно, но команда, в которой и так хватало классных защитников, усилилась именно игроками этого амплуа. Словак Мартин Гернат и Алексей Береглазов должны сделать оборону ярославцев еще сильнее. А вот в нападении единственное пополнение — вернувшийся из аренды в «Амуре» Ярослав Лихачев. Вся надежда на прогресс собственных воспитанников, которые составляют большую часть атакующей линии «Локомотива».

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