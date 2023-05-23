«Здорово, что получилось мяч потрогать — это вообще мечта была»

Год назад один из самых талантливых хоккеистов России последних лет Кирилл Марченко уехал в НХЛ. Он сумел пробиться в основной состав «Коламбус Блю Джекетс» и показал отличную для новичка статистику, забросив 21 шайбу в 59 матчах регулярного чемпионата. И хотя его команда не вышла в плей-офф, дебют признан удачным. Сейчас у 22-летнего нападающего отпуск. В воскресенье он посетил московское дерби чемпионата России по футболу «Спартак» – ЦСКА, где присутствовал вместе с двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым.

В интервью «Известиям» Марченко поделился эмоциями от футбола, рассказал об адаптации к жизни в США, а также прокомментировал сенсационные успехи во главе нижегородского «Торпедо» двух своих бывших тренеров — Игоря Ларионова, с которым Кирилл выиграл в составе молодежной сборной России серебро чемпионата мира – 2020, и Андрея Козырева, с которым работал в системе петербургского СКА.

«Мы все знаем, почему стадион не полный»

— Как вам футбольное дерби?

— Игра классная. «Спартак» с победой, в первую очередь. Классный получился матч. У нас есть один агент очень хороший. Договорился с клубом и позвал меня и других ребят на этот матч. Конечно, грех отказываться от посещения такой встречи. Ведь это дерби «Спартак» – ЦСКА. Поэтому мы здесь. Здорово еще, что получилось мяч потрогать — это вообще мечта была. Эмоции только положительные.

— Как бывший игрок петербургского СКА за кого переживали в московском дерби?

— Я, если что, болею за «Спартак». Если мы все помним, что мои права в КХЛ сейчас принадлежат хоккейному «Спартаку», поэтому за красно-белых могу официально болеть.

— Как вам скандальный эпизод с удалением Александра Соболева и Виллиана Роши, когда Александр показал неприличный жест? В хоккее сталкивались с таким?

— Ой да. (Улыбается.) Ну это эмоции. Поэтому я не буду высказываться по этому поводу. Ребята взрослые, сами разберутся. Просто игра напряженная — это дерби. О чем тут еще говорить? У нас тоже бывают дерби. У меня в свое время было мощное противостояние СКА – ЦСКА, очень много матчей таких проводили. Во время них эмоции зашкаливают. Поэтому всё в порядке, футболистов понять можно.

— Есть какие-то сходства в атмосфере с тем же самым армейским дерби СКА – ЦСКА?

— Ну я давно не присутствовал на армейском дерби. Уже года полтора. Не знаю, как там сейчас. Но думаю, что да, есть сходства. Хорошая атмосфера, хотя всё равно футбол и хоккей — разные истории. Тут на «Спартаке» – ЦСКА было 25 тыс. зрителей. Это очень много по сравнению с хоккеем, где столько не вмещают арены. Было бы вообще замечательно, будь сейчас на футболе полный стадион, который вмещает больше 40 тыс. Мы все знаем, почему он не полный. Но всё равно — даже так атмосфера впечатляющая.

«Нам такой игрок, как Воронков, нужен в команде»

— За прошедший сезон в НХЛ что нового увидели за океаном?

— Очень много. Не хватит даже одного интервью, чтобы рассказать. Много увидел, многому научился. И, главное, стараюсь эти знания не потерять, а также преувеличить и перенести на свою игру. Потому что играл против лучших хоккеистов мира, и для меня это большой опыт. Познакомился со многими ребятами оттуда. С теми же Василевским и Сергачевым, что уже приятно.

— В бытовом плане быстро адаптировались к жизни в США?

— Не то, чтобы быстро, но месяца через два привык. Со мной с первых дней была моя жена. Она в этом плане помогла мне, сделала всё, что нужно, чтобы всё было хорошо.

— С чем были трудности в первые два месяца?

— Просто надо было адаптироваться. Ведь это другая страна, другой менталитет. Вообще жизнь другая, и понять, как надо жить здесь, как люди живут — только в этом сложности были. Язык опять же — всё равно из-за него есть какой-то барьер, потому что мы не идеально разговариваем на английском, и надо было над этим работать.

— А сейчас с английским как?

— Не идеально, но получше. Понимаю на нем уже хорошо.

— Коламбус — хоккейный город? Там народ помешан на хоккее, как в Торонто и Монреале?

— Народ там любит хоккей. Люди узнают меня на улице. Но это, конечно, не Торонто и Монреаль по части фанатизма. Но для нашего небольшого города — очень много болельщиков. Они ходят на матчи, и обычно стадион полный. Даже несмотря на неудачный результат, который мы показывали в прошедшем сезоне, болельщики всегда приходят и всегда нас поддерживают. Это прямо радует, и тоже им спасибо большое. Для меня было значимо сыграть в НХЛ. Я этого добился и добиваюсь, получается закрепиться. Без такой поддержки болельщиков подобного бы не случилось.

— С кем-то сложились особые отношения внутри команды?

— Я плюс-минус со многими общаюсь. Парень я позитивный, надеюсь. Тем более у нас там много русских. В первой части сезона был Владислав Гавриков (в феврале обменян в «Лос-Анджелес Кингз». — «Известия»). Есть Егор Чинахов. Вместе общались на русском, и они помогали мне адаптироваться. Сейчас еще ждем приезда Димы Воронкова.

— Какие у него перспективы сразу заиграть в «Коламбусе»? В команде Воронков со своей силовой манерой игры будет востребован?

— В НХЛ очень жесткая игра. Считаю, что она более контактная, чем в КХЛ. По крайней мере, по моим ощущениям. Сугубо мое мнение: нам такой игрок, как Воронков, нужен в команде. Радостно, что он к нам едет, будет помогать команде. Тем более, будет биться, бороться и стараться. Нам надо выигрывать, а выигрывать можно только через тяжелую работу. Дима умеет это делать — это самое главное.

«Ларионов больше как психолог, Козарев — как тактик»

— Следили за прошедшим сезоном КХЛ?

— Да, конечно. Видел финал Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». ЦСКА с победой! Но финал был очень интересным. Наши ребята в СКА — тоже молодцы, классно играли. Не знаю, почему не смогли пройти ЦСКА в финале конференции. СКА показал хороший хоккей, а о причинах поражения не могу со стороны судить.

— Вы играли на молодежном чемпионате мира – 2020 в Остраве под руководством Игоря Ларионова, который был тогда ближайшим ассистентом Валерия Брагина в сборной России. Удивлены тому, как в минувшем сезоне он без опыта работы с клубом сразу преуспел с «Торпедо»?

— Он гений. Я знаю, что это за человек и специалист. С самого начала говорил, что с ним классно работать. Не так много интервью у меня было, но во всех это произносил. Поэтому ожидал, что он с «Торпедо» здорово справится. Плюс у него в штабе работал Козырев, которого тоже знаю по СКА. Козырев — тоже гений. Считаю, он очень сильно развивается сам. И в первую очередь пытается как-то развивать других. Они в основном работают с молодыми хоккеистами — что Козырев, что Ларионов. Ларионов больше как психолог, Козарев — как тактик. Так что их успех в «Торпедо» не удивляет. И мне очень интересно посмотреть на Козырева в роли главного тренера в «Северстали». Думаю, что у Ларионова всё равно будет всё в порядке в Нижнем Новгороде, и он продолжит так же играть, как в прошлом сезоне. А за Козырева как главного тренера очень переживаю. Желаю ему удачи в Череповце.

— В Нижнем Новгороде Игорь Ларионов развлекал публику на пресс-конференциях, поедая во время них малину и рассказывая о правильном питании. В молодежной сборной он так перед журналистами не выступал. Но, может быть, внутри команды что-то подобное распространял?

— Не видел, если честно, его пресс-конференции. И в молодежке за ним не было такого. Но там был краткосрочный турнир по сравнению с КХЛ. Поэтому там не было такого. Там можно было питаться по-разному, хотя сам Ларионов, конечно, в этом плане и тогда был очень правильным человеком. Просто было без разницы: если я питался раньше так, что это не мешало мне хорошо играть, то на определенном этапе можно продолжать. Но в целом Игорь Николаевич правильно считает, что надо всем стараться прививать максимально правильное питание. Потому что это помогает. В какой-то степени даже дополнительные полпроцента восстановления дают очень много тебе как хоккеисту. А если то, что предлагает Ларионов, дает пять–десять процентов, то тем более это надо делать. Хотя тут я не эксперт, не тренер и не диетолог, поэтому не могу судить.

— Кто в этом сезоне выиграет Кубок Стэнли?

— Не могу предполагать, потому что «Коламбус» не участвует. (Улыбается). Хотелось бы, чтобы «Коламбус» выиграл.