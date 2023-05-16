«В регулярке фарт был — отсюда и такая статистика»

Одним из лучших защитников в российском хоккее последних лет стал Александр Никишин. С 2020 года — в 18 лет — он закрепился в КХЛ в составе московского «Спартака», в 2022 году поехал со сборной России на Олимпиаду в Пекине, где выиграл серебряные медали. А прошлым летом перешел в петербургский СКА, впервые оказавшись в клубе, претендующем на Кубок Гагарина. Вместе с армейцами Никишин выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а также стал самым результативным защитником — 55 (11+44) очков по системе «гол+пас» в 66 матчах. Сейчас 21-летний хоккеист играет за национальную команду в турне по регионам, где наши в условиях отстранения от чемпионата мира проводят выставочные матчи с Белоруссией.

В интервью «Известиям» Никишин поделился эмоциями от тура сборной, оценил прошедший сезон КХЛ, рассказал, как в условиях жесткого графика тренировок удается встречаться с девушкой — четырехкратной чемпионкой мира по синхронному плаванию Варварой Субботиной, — а также поведал о контактах с клубом НХЛ «Каролина Хариккейнз», который его выбрал на драфте в 2020 году.

«Поражение в серии от ЦСКА — это самый переломный момент сезона»

— Тяжело после такого длинного сезона ехать в сборную России и еще один месяц тренироваться, играть и ездить по регионам?

— Да нет, наоборот. Как раз одно удовольствие играть за сборную, особенно перед заполненными трибунами. Все на позитивной ноте, все с радостью приехали в национальную команду и работают на тренировках. Один позитив. И только рады, что болельщики в Челябинске, Туле, Красноярске увидели сборную России, получили такую редкую возможность посмотреть на нее в своих городах. Чем чаще команда будет ездить по стране, тем лучше.

— Рассчитываете, что в ваш родной Орел приедет сборная когда-нибудь?

— Нет, думаю, это вряд ли. Пока это точно не в силах Орла. Там арена рассчитана на очень малое количество людей на трибунах. Так что в ближайшие несколько лет точно не потянут приезд сборной. Может быть, можно команду заявить в МХЛ, построить под это арену. Но больше там все рассчитано на студенческий и любительский хоккей.

— Спустя год после финала Олимпиады не трудно находить мотивацию играть неофициальные матчи?

— Вообще проблем с мотивацией нет. Пользуешься каждой возможностью играть в любимую игру. Проигрывать не хочется ни в одном из матчей — вот главная мотивация.

— Понравился тяжелый график этого сезона, с самым большим количеством игр в регулярном чемпионате КХЛ?

— Мне тяжело сравнивать с прошлыми сезонами, поскольку я не так давно играю в КХЛ. Но лично мне нравится то, что было в последний год. 68 матчей в регулярке — это очень круто. Чем больше игр, тем лучше. Это интереснее, чем тренироваться.

— Как оцените свой первый сезон в топ-клубе?

— Сезон в принципе неплохой, но не то, что ожидалось. Рад, что дебютировал в этом клубе. Очень много позитивных моментов. Концовка разочаровала, но будем теперь исправляться. В принципе, поражение в серии от ЦСКА — это, можно сказать, самый переломный момент сезона.

— Утешило то, что проиграли будущему обладателю Кубка Гагарина?

— Я даже не смотрел финал. Не хотелось это смотреть. Тяжело было все это переносить — я тогда еще не отпустил эту ситуацию с поражением в финале конференции. Поэтому следил только за результатами. И переживал не за какую-то команду, а за своих товарищей, с которыми общаюсь. Поскольку не болею ни за ЦСКА, ни за «Ак Барс».

— За кого персонально переживали?

— Самый мой близкий товарищ в этих двух командах — это Матвей Гуськов. Очень хотел, чтобы он взял свой второй Кубок Гагарина. И рад, что ему с ЦСКА это удалось сделать.

— По ходу плей-офф вам постоянно не везло — шайба то отлетала от вас в ворота вашей команды, то просто попадала в вас так, что вы получали травмы. Как преодолевали этот нефарт?

— Ну а что нефарт? В сезоне у меня хорошо все шло. В регулярном чемпионате все было здорово. На этом фоне мне грех жаловаться на судьбу. Да, в плей-офф пошли эти неудачи. Я пытался исправиться. И партнеры по СКА — вообще красавцы, меня постоянно поддерживали. В итоге взяли и вытащили эту непростую серию с минским «Динамо» (4:2). Сделали так, что мои ошибки не сказались на результате. Благодарен ребятам за это.

— Сложности в серии с минским «Динамо» говорят о том, что КХЛ в прошедшем сезоне выровнялась?

— Да нет, так вообще неправильно поставлен вопрос. Вспомните, СКА и в прошлые два сезона играл с Минском в первом раунде. Да, побеждал 4:0, но минчане, можно сказать, пили кровь у ребят. И ребята в этом году перед серией с ними сразу сказали, что будет очень тяжело, потому что Минск — такая дерзкая команда, с которой неприятно играть.

«Мы еще не отпустили этот момент с плей-офф, переживаем»

— После прошлогоднего перехода в СКА из «Спартака» что было самое сложное в плане адаптации на топ-уровне?

— Ну коллектив в СКА адекватный. Все ребята у нас отличные. Со всеми можно было общаться, приняли меня хорошо. Поэтому сложностей с адаптацией не было. Понятное дело, в первые дни в СКА был ажиотаж от прихода в клуб. Когда он ушел, все стало легко.

— В бытовом плане быстро привыкли к Питеру? Он больше Москвы нравится?

— Сейчас больше Питер нравится, потому что к нему больше привык. Может быть, в отпуске поживу в Москве и к ней обратно привыкну (улыбается). В Питере поспокойней. В Москве вообще бегут все люди, по минутам живут. В таком ритме мне лично потяжелее. Но при этом в Москве больше друзей. Да и мой родной Орел ближе к ней.

— Любимое место в Питере?

— Наверное, баня на Фонарной.

— За счет чего показали такую сумасшедшую результативность в регулярном чемпионате?

— Мы возвращаемся к разговору о нефарте в плей-офф. Вот в регулярке фарт был, отсюда и такая статистика. Поймал свою игру. Жаль, что в начале плей-офф чуть не получилось так же показать себя. Там можно было получше сыграть, но теперь использую этот опыт, чтобы хорошо проявить себя в следующем сезоне.

— Как СКА удалось с большим отрывом выиграть регулярный чемпионат?

— У нас были на него большие задачи. Нам нельзя было к ним относиться спустя рукава. Некоторые команды проще относятся к регулярке. Но в СКА задачи были выигрывать каждую встречу, каждую фазу. Еще с предсезонки была поставлена такая задача. На этой ноте мы и играли. Так же пытались в плей-офф, но оступились в ненужный момент.

— Нет ощущения, что в итоге эмоций на серию ЦСКА не хватило, тогда как соперник попроще действовал в регулярке и набрал форму к плей-офф?

— Ну я вот почувствовал это на своей шкуре. Увидел, как надо играть. Может быть, чуть попроще буду в регулярке. Потому что много сил отдали в ней, в том числе, в конце. Но вообще было много разных моментов, которые надо будет корректировать. Думаю, в СКА все всё понимают. У нас в клубе нет равнодушных. Мы еще не отпустили этот момент с плей-офф, переживаем и хотим добиться большего.

— На вашу результативность сильно повлиял работающий в штабе СКА с защитниками Сергей Зубов, который сам в НХЛ много очков набирал? Многое от него переняли?

— Да нет, ну сравниваете тоже (улыбается). Зубов — это человек-легенда. Даже сравнения с ним не должно быть. Сергей Александрович, безусловно, много подсказывает на тренировках и в матчах. И мне, и другим защитникам. Да и нападающим тоже. Весь тренерский штаб старается сделать игру лучше и разбирает каждый момент.

«Андрей Свечников написал мне после драфта, поздравив с тем, что меня выбрал его клуб»

— Когда в последний раз с вами связывалась «Каролина»?

— Честно говоря, не помню. Они больше с агентами общаются.

— Не присылают никакие рекомендации, как тренироваться? Клубы НХЛ такое делают с задрафтованной молодежью.

— Это давно было. Наверное, в первый год после драфта. Потом поняли, что я уважаю их старания, желание помочь, но не отправляют уже никакие видео, потому что сейчас у меня есть свои тренеры, с которыми мы разбираем все моменты, связанные с моей игрой. В «Каролине» понимают, с кем я работаю здесь в России. Что там, лучше тренеры, чем у нас (улыбается)?

— Вас задрафтовали в ковид. Удалось с тех пор съездить в Каролину?

— Пока не получается, потому что у нас постоянные сборы. И вообще сейчас проблема туда улететь. Конечно, хотелось бы посмотреть, как там в Северной Америке, в клубе все происходит, как устроена работа. Но я не стремлюсь как-то туда ехать через некоторые страны. Лучше дождаться, когда все откроют, и будет проще. Тогда поеду. Если нет, то и нет смысла.

— Смотрите матчи «Каролины» в нынешнем плей-офф?

— Ну не так, что прямо смотрю. В принципе, разбросами смотрю матчи. И не в день матчей, а уже после. Но видно, что команда у них системная. Отличается от других клубов НХЛ.

— С Андреем Свечниковым и Петром Кочетковым общались про клуб?

— Нет, с ребятами лично не общаюсь. Только Андрей написал мне после драфта, поздравив с тем, что меня выбрал его клуб. Мы с ним не знакомы, поэтому не мучаю его вопросами. А с Петей пересекались пару раз, но тоже близко не дружим. Если увидимся, то поздороваемся. Но пока не общались про клуб.

— Ваша девушка Варвара Субботина пропускает ближайший сезон в синхронном плавании. Удается чаще видеться, когда у нее нет постоянных тренировок?

— Спокойно отношусь к этому. Мы и раньше виделись вполне достаточно.

— Есть виртуальное противостояние между вами по части спортивных достижений?

— По поводу этого мы ничего не обсуждаем. Заочных соревнований у нас нет. Даже на Олимпиаде в Пекине об этом не думал.