Силы в Сибири: «Россия 25» устроила шоу в Красноярске

Неудавшийся лакросс-гол Матвея Мичкова, заполненные трибуны, выступление ветеранов Великой Отечественной войны и площадка-«аэродром». Так выглядела очередная встреча хоккейной суперсерии «России 25» против сборной Белоруссии в Красноярске в праздничный день — 9 мая. Заброшенными шайбами у россиян отметились Василий Глотов, оформивший дубль, Валентин Зыков, Илья Карпухин и Михаил Воробьев. В составе белорусов отличился Сергей Сапего. Теперь две сборные сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.

Ответили за Астану

Майский тур сборной России продолжился в гостеприимном Красноярске. Город совсем недавно отошел от похода за Кубком Петрова местного «Сокола». По ажиотажу, который вызвал серебряный плей-офф, не возникало сомнений, что сибирский город встретит сборную заполненными трибунами и праздничной атмосферой. Матч с Белоруссией начался с поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и символического вбрасывания. Хоккей в исполнении нашей сборной соответствовал созданному антуражу. Россияне повеселили публику, забросили пять шайб и взяли убедительный реванш за поражение в Астане.

Всерьез рассуждать о спортивной составляющей матчей против белорусов хочется меньше всего. Команды решают разные локальные задачи. Турне по городам — важный имиджевый и социальный ход ФХР. В условиях санкций организация поддерживает интерес к шайбе в стране. Челябинск не подвел теплым приемом: собрал два аншлага, зрители не сидели, как в театре, а искренне поддерживали игроков. Не остался в стороне и Красноярск. Хоккеисты отблагодарили болельщиков содержательной игрой и победой в праздничный день. Проиграть 9 мая российская сборная просто не могла.

Белорусы постепенно привыкают к требованиям Дмитрия Квартальнова. Наставник принял минское «Динамо» и национальную команду в середине апреля. Перед турне с россиянами для хоккеистов провели короткий, но насыщенный тренинг-кэмп с солидными нагрузками. Вероятно, поэтому в первых играх белорусам не хватало свежести. От матча к матчу команда прибавляла и в Астане неожиданно обыграла команду Ротенберга, забросив семь шайб. У нашей сборной сказалась накопившаяся усталость, а белорусы к тому же победили Казахстан и выиграли мини-турнир. На красноярский матч россияне вышли с повышенной мотивацией. Хоть белорусы взвинтили темп с первых смен и быстро получили большинство, стартовая 20-минутка осталась за хозяевами.

Непривычный лед

В Красноярске хоккеисты вспомнили, как играть на площадке европейских размеров. КХЛ за последние сезоны отказалась от таких коробок. Лига доверилась уступающим по размерам финским и канадским площадкам. Адаптироваться к красноярскому «аэродрому» быстрее удалось россиянам. За первый период хозяева забросили три шайбы, две из которых — в большинстве. Дубль оформил Василий Глотов, занявший место травмированного Марата Хуснутдинова в первом звене. Не остался без гола и традиционный обидчик белорусов в большом турне Валентин Зыков. Правда, за «плюсик» в статистику форвард СКА должен поблагодарить белорусского защитника Даниила Бокуна, который срезал шайбу в собственные ворота.

Во втором периоде игра успокоилась. Запас прочности россиян проявился еще серьезнее. Белорусы почти не доставляли шайбу до ворот Никиты Серебрякова. Минимум бросков и опасных моментов. Россияне не неслись вперед, сломя голову, но эффективнее распоряжались шайбой и больше атаковали. На лакросс-гол заходил Матвей Мичков, но форварду помешал защитник. Четвертую шайбу забросил Илья Карпухин. Защитник «Трактора» зарядил пушку от синей линии и не без помощи рикошета пробил Ивана Кульбакова. Квартальнов отказался от замены голкипера, но смело тасовал состав по ходу матча. Серьезной выгоды перестановки не принесли. Гол Сергея Сапего так и остался единственным для белорусов.

Несмотря на товарищеский статус матча, хоккеисты обменивались колкостями и сочными силовыми приемами. Страсти накалились в третьем периоде. Крепче нервы оказались у россиян. Сначала молодой форвард белорусов Арсений Ковгореня получил нелепое удаление за колющий удар со скамейки запасных. Нападающего отправили досматривать матч из раздевалки, а партнеры пять минут отбивались в несгораемом меньшинстве. Усугубил положение Сергей Романович, получивший малый штраф за удар клюшкой. Россияне простили соперника и не реализовали большинство. Кульбаков выручал команду в безнадежных ситуациях, мечась по вратарской площади. Без стараний голкипера поражение получилось бы крупнее.

Российско-белорусская суперсерия продолжится в Туле и Минске. Командам осталось провести четыре матча — по два в каждом городе. Красноярск поддержал заданный Челябинском тренд и тепло встретил сборные. Для полного счастья не хватило спортивной интриги. Россияне без лишних проблем разобрались с командой Дмитрия Квартальнова и порадовали собравшихся болельщиков в праздничный день.