«Вернуться на свой уровень — не большая проблема для Федотова»

Представители северной Швеции в жизни — ребята спокойные, но играют в очень агрессивный хоккей, говорит тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов. В конце апреля клуб в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Во всех современных успехах армейцев значимую роль играют именно голкиперы. Наумов работает в ЦСКА с 2018 года. В интервью «Известиям» он оценил шансы Ивана Федотова, отслужившего в армии, вернуться на высокий уровень, рассказал о характерах всех вратарей красно-синих последних лет и объяснил, почему Федоров не менял требования к стражам ворот, когда стал главным тренером команды.

«Работа с вратарями — процесс творческий»

— В начале плей-офф казалось, что Рейдеборн не очень хорош для решения максимальных задач, но во многом благодаря ему ЦСКА выиграл трофей. За счет чего он так прибавил?

— В первую очередь тут от Адама, конечно, все зависит. Понятно, старт всегда будет волнительным. Тем более, когда не ты начинаешь серию плей-офф (в первых трех матчах серии первого раунда против череповецкой «Северстали» основным вратарем был Александр Шарыченков. — «Известия»). Поэтому я полностью отдаю должное Рейдеборну, с которым мы спокойно общались, никаких задач не ставили, не кричали, что надо делать, не произносили лишних лозунгов. Просто спокойно делали свою работу, подтягивали технические элементы, при которых ему было бы спокойнее играть. В итоге Адам сумел так хорошо собрать себя, весь свой опыт, и воплотил это в хорошую игру.

— С учетом формы Сорокина, Федотова и Рейдеборна в успешные сезоны некоторые считают, что другим клубам надо перекупить Наумова, чтобы свалить ЦСКА с вершины.

— Ой, знаете, одна сторона этой шутки может быть такая — когда закончится с ЦСКА, то возможно всякое (смеется). С другой стороны, в этом клубе я работаю уже пять лет. Мое существо принадлежит ЦСКА, так что не будем говорить про другие клубы. В любом случае, при истечение контракта у меня ЦСКА будет идти первым номером среди приоритетов.

— Насколько разные по характеру и манере игры вратари, с которыми вы работали в ЦСКА — Сорокин, Ларс Юханссон, Федотов, Рейдеборн, Шарыченков? Сильно надо было перестраривать работу, когда уходили одни и приходили другие?

— Перестраиваться не приходилось. Наверное, надо было как-то больше искать контакт с самими ребятами. В том плане, что они все по характеру разные. Кто-то более взрывной, кто-то менее. Кто-то более вдумчивый в плане в плане тренировочного процесса.

— Кто более взрывной?

— По стилю игры — это Ларс и Адам. Они все-таки более импульсивные вратари. Может быть, ввиду своего предыдущего вратарского воспитания.

— Хотя вроде бы как люди из северной Швеции должны быть спокойными.

— Они спокойные по жизни, но на льду играют в агрессивный хоккей. Поэтому приходилось общаться с ними на тему того, что надо держать себя в рамках, не идти на поводу эмоций, а где-то работать больше на техническом арсенале.

А Илюха Сорокин, по мне, сам очень хорошо знает предмет своей работы. Не скажу, что в этом он профессор или академик, но реально досконально впитывал все слова, которые я ему говорил. Вопрос был только в том, чтобы дать ему понять, что это работает, чтобы он поверил в те требования, которые ему предъявляют. И тогда всё шло как по маслу. Ну и Иван Федотов также сам очень вдумчиво и внимательно на себя примеряет наши требования. Сам что-то предложит со своей стороны и обдумает. В общем, работа с вратарями — процесс творческий. И во многом строится на общении.

«Весенний призыв уже был. Значит, Федотов должен скоро уволиться»

— Сильно поменялись требования к вам и вратарям после того, как два года назад Сергей Федоров сменил Игоря Никитина и постепенно уходили люди из предыдущего штаба — Дмитрий Юшкевич, Евгений Корешков?

— Нет. Сергей Викторович на самом деле был с нами все эти годы. И он так по-хорошему в большинстве тренировок именно вратарских принимал участие. Потому что не все хоккеисты и не всегда могли присутствовать, когда надо было потренироваться с вратарями. Многие полевые игроки были задействованы в зале или еще где-то. Поэтому я просил тренеров выйти на лед и помочь. Из ассистентов главного тренера и Равиль Амирович Якубов приходил, и Женя Корешков. И Сергей очень часто был со мной. Он все видел, прекрасно понимал, что мы делаем, как мы работаем, что требуем. Поэтому, когда он стал главным тренером, никаких новых требований с его стороны не было.

— Когда в последний раз общались с Иваном Федотовым?

— Месяца два назад. Мы не часто с ним контактируем, но переписывались и голосовые сообщения посылали друг другу. Спрашивали, как дела.

— И как у него дела?

— Я два месяца не общался с ним, поэтому не знаю, как сейчас дела. Знаю только, что весенний призыв уже был. Значит, он должен скоро уволиться. А дальше это вопрос к другим людям, которые занимаются именно трансферами.

— На ваш взгляд, каковы его шансы после событий последнего года вернуться в хоккей и на тот уровень, который он показывал в позапрошлом сезоне?

— Я думаю, что с его стремлением и в силу возраста (все равно он не возрастной вратарь) это будет вопрос не очень сложный. Больше в психологическом плане есть вопросы. Желание вернуться, чтобы доказать, — это может наложить какой-то отпечаток. В остальном я думаю, что вернуться на свой уровень для Федотова — не большая проблема.

— Работа в сборной России на Олимпиаде в Пекине дала новый опыт?

— Ну, это совсем другая история. Не только по сравнению с работой в клубе, но и с теми Олимпийскими играми, в которых я участвовал как игрок (Наумов в качестве вратаря сборной Латвии ездил на Олимпиады 2002, 2006 и 2010 годов. — «Известия»). Те Игры не идут ни в какое сравнение с тем, когда участвуешь как тренер. Уровень другой. Там была сборная Латвии, в Пекине сборная России с другим подбором хоккеистов. Плюс ты на лавке. И объем всего происходящего на Олимпиаде ощущается по-другому. Как вратарь — ты там внутри больше, на поле. А как тренер — тоже во всем этом, но смотришь как бы со стороны. И, конечно, это феноменальный опыт.

— Лет пять назад у нас была нереальная конкуренция среди российских вратарей, родившихся в середине 1990-х годов. Около двух десятков человек закрепились на уровне НХЛ и КХЛ. Нет ощущения, что следующее поколение уже на спаде?

— Я могу сказать про наш клуб: у нас есть в системе хорошие молодые вратари, где-то в радиусе 18, 22, 23 лет. Я не буду говорить о потенциале НХЛовском, но на уровне КХЛ они более чем способны выступать в будущем. Так что не могу сказать, что есть какой-то спад.