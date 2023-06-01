«Мы не вываливаемся даже за прошлогодний бюджет»

По итогам первого месяца трансферного окна в КХЛ одним из успешных клубов по части работы на рынке можно назвать московское «Динамо». При не самом большом бюджете оно подписало лидеров череповецкой «Северстали» — защитника Даниила Пыленкова и нападающего Егора Морозова, заключило трехлетний контракт с крепким форвардом четвертого звена ярославского «Локомотива» Артемом Ильенко, хорошо известным нынешнему главному тренеру «Динамо» Алексею Кудашова, приобрело одного из лидеров минского «Динамо» канадского нападающего Седрика Пакетта и второго бомбардира прошлого сезона в астанинском «Барысе» Егора Петухова.

Удалось и продлить соглашения с рядом лидеров прошлого сезона. Не исключено подписание контракта с одной из главных звезд КХЛ последних шести лет олимпийским чемпионом-2018 нападающим Никитой Гусевым. И все это в условиях крайне непростой обстановки внутри клуба, где в течение последнего года Кудашов и генеральный менеджер Алексей Сопин не раз конфликтовали с советником президента клуба, бывшим генеральным директором команды Андреем Сафроновым, что приводило к постоянным медийным атакам на главного тренера.

В интервью «Известиям» Алексей Сопин рассказал, какие еще селекционные цели стоят перед клубом, пояснил, как может измениться бюджет «Динамо», а также прокомментировал ситуацию с Гусевым и Сафроновым.

«Хотим вернуться к старому динамовскому стилю»

— По итогам всех завершенных на данный момент подписаний где еще нужно усиливаться «Динамо»?

— Я был бы счастлив, если бы у нас еще оказались двое нападающих и один защитник.

— За счет чего удалось так оперативно сработать в первые дни после открытия трансферного окна?

— Это ежедневная работа, которая со стороны, может быть, не заметна. Мы постоянно смотрим за хоккеистами в течение сезона, уже в это время расставляем акценты, кто может нас усилить, кто может нам подойти по стилю. А дальше смотрим, у кого когда заканчиваются контракты со своими клубами, чьи финансовые запросы можем потянуть, по кому можем договориться насчет обмена с его клубом. И, когда открывается рынок, выходим с соответствующими предложениями. Так было и сейчас. Пока на бумаге все хорошо. Посмотрим, как сработает. В принципе, на данный момент взяли всех, кого хотели.

— Какие-то изменения в стиле игры «Динамо» возможны?

— Думаю, концепция будет та же, что и в прошедшем сезоне была у нашего тренерского штаба. Плюс мы хотели бы адаптироваться и усилить свою игру в рамках этой концепции. Мы же видим, что хоккей меняется. Он даже за один прошлый сезон сильно поменялся — стал быстрее, активнее, мобильнее. Поэтому Хотим добавить этих качеств защитникам и нападающим. И вернуться к старому динамовскому стилю, получив хоккеистов покрупнее, погабаритней. С учетом этих акцентов мы и занимались комплектованием.

— Старый динамовский стиль — это модернизированное «Динамо» образца 2012-2013 годов, в составе которого вы как хоккеист выиграли два Кубка Гагарина?

— Нет-нет. Я бы, может быть, еще в более ранние времена заглянул. Под старым динамовским стилем я имею ввиду даже не саму игру, а принцип комплектования. В «Динамо» всегда были габаритные ребята. Мощные, сильные. И мы хотим вернуться к этим истокам. Но концептуально стиль не поменяется. Будет такой же, как в прошлом сезоне.

— Я про стиль спрашивал к тому, что, если вам удастся подписать Никиту Гусева или любого другого нападающего подобного формата, как он впишется в вашу игру?

— Мое мнение: хорошие хоккеисты никогда не помешают при любом стиле. Одно дело — работяги, трудяги. Но мы понимаем, что нужны и техничные игроки. Даже если не рассматривать одного Гусева, все равно нужны подобные хоккеисты, способные организовать голы, передачи, усилить игру в большинстве. Никому не помешает мастер высокого уровня.

— Какова ситуация с Гусевым?

— Мы общались в начале мая с его агентом. Но перенесли дальнейший разговор на более поздний срок, поскольку Никита уехал в отпуск за границу. Он должен вернуться — наверное, после этого что-то станет ясно.«

«Не могу сказать, в какой момент это перешло в такую форму»

— Этот вопрос теперь приходится задавать вам и Кудашову чуть ли не в каждом интервью: внутриклубная война, которая велась против вас двоих по ходу сезона и сразу после вылета «Динамо» из плей-офф, закончилась?

— Сейчас это немножко притихло. В принципе сейчас такое затишье, когда сезон закончился, матчей нет. Может быть, поэтому пока тишина. А там посмотрим. Наверное, все может возобновиться. Не знаю, не могу контролировать это (улыбается).

— Такое часто происходит именно в межсезонье, когда идут трансферы.

— Значит, пока у нас все неплохо, раз никаких подвижек нет (смеется).

— Касательно конфликта с Андреем Сафроновым. Вы и Кудашов пытались с ним поговорить, обсудить какое-то временное разграничение полномочий, чтобы хотя бы сезон дали вам, тренерскому штабу и команде спокойно поработать без нервотрепки?

— Честно говоря, даже не хочу это обсуждать. Общение было, а дальше без комментариев.

— Изначально вы и Кудашов считались людьми Сафронова.

— Так просто прилепили мне ярлык СМИ. А так я всегда старался работать самостоятельно. Да, мы общались с Андреем Николаевичем, все-таки я играл в «Динамо» в лучшие годы своей карьеры, когда он руководил клубом. Потом, уже в ходе моей работы генеральным менеджером случились те противоречия, о которых хорошо известно публике. Даже не могу сказать, в какой момент это перешло в такую форму. Очень тонкая и сложная история, поэтому стараюсь лишний раз об этом не говорить.

«Основные проблемы будут у тех, на кого давит потолок. У нас этого нет»

— Как вам последние реформы КХЛ вроде перекрестного плей-офф?

— Будет интересно посмотреть, думаю, это добавит зрелищности. Все уже привыкли ко многим парам в плей-офф — в первую очередь, финалам на Западе между ЦСКА и СКА. Много лет он одинаковый. Видимо, КХЛ хочет это разбавить. Тут, конечно, появляется шанс, что те же ЦСКА и СКА теперь встретятся в финале Кубка Гагарина. Ну или просто там будут играть исключительно западные или исключительно восточные команды. В любом случае, будет интересно все это посмотреть. Могут ведь увеличиться затраты на переезды и перелеты в зависимости от того, с кем ты играешь в плей-офф. Но всегда интересно попробовать что-то новое.

— Перспективы летать на Дальний Восток не напрягают?

— Да, ты в старом формате можешь играть в своем регионе, со «Спартаком», ЦСКА. Или ехать в относительно ближние города вроде Петербурга или Череповца. А теперь есть вариант полететь на Дальний Восток. Да и в Омск с Новосибирском перелеты означают приличные финансовые и физические затраты, более длинное восстановление. Но опять же, с интересом посмотрим на это. Всегда бывает, что лига вносит новшества. Что-то приживается, что-то нет. И уже после этого делаются выводы.

— Как вам шаг КХЛ с тем, что со следующего сезона командные бонусы будут учитываться под потолком зарплат?

— На данный момент нам это не страшно, поскольку у «Динамо» достаточно места под потолком. Как я понимаю, КХЛ хочет уровнять шансы клубов. И основные проблемы будут у тех, на кого давит потолок. У нас этого нет. Так что мы никак не реагируем. Для нас это нормальная ситуация.

— Вопрос скорее лучше задавать генеральному директору клуба, но люди на этой должности в «Динамо» меняются в среднем раз в квартал, поэтому, может быть, вы расскажете: что с деньгами у команды на следующий сезон?

— Сейчас пока не смогу точно ответить на этот вопрос. Совет директоров клуба еще рассмотрит бюджет. Тут есть моменты, не связанные даже с командой, с увеличением платежной ведомости. Просто дорожает жизнь, дорожают перелеты, гостиницы, форма, логистика. Множество объективных причин, по которым бюджет увеличивается. Так что у нас еще будет на совете директоров защита общего бюджета клуба и конкретно платежной ведомости. Руководители рассмотрят все факторы и примут решение. Есть понимание, что бюджеты могут быть разные под разные задачи. Если хочешь играть в финале Кубка Гагарина, то это одни затраты. Если задачи более скромные, то вложения другие. Надеюсь, скоро получим понимание наших возможностей.

— Те сделки по игрокам, что уже заключены, сделаны в рамках гарантированной платежной ведомости?

— Да. У нас даже текущий состав пока суммарно стоит меньше, чем в прошлом сезоне. Я вам не скажу прямо до рубля, поскольку есть ряд игроков, которые в подвешенном состоянии из-за того, что не решили, принимать наши квалификационные предложения или нет. После их ответов ситуация может поменяться, но пока зарплатный бюджет меньше, чем в прошедшем сезоне.

— От утверждения бюджета зависит сделка по Гусеву?

— Нет. Пока у нас все достаточно скромно. Мы не вываливаемся даже за прошлогодний бюджет. А если осуществим все свои планы и задумки, то прошлогодний бюджет не сильно превысим. Опять же, если совет директоров одобрит все наши идеи. Мы работаем в этом направлении, предоставляем справки, какой бюджет нужен под какой результат. У «Динамо» хорошие адекватные руководители, которые понимают суть вопроса. Я не думаю, что они будут против, если мы чуть превысим бюджет, но при этом гарантированно усилим состав.

— Кто эти руководители? Публичен только председатель совета директоров и президент «Динамо» Виктор Воронин, но про остальных вообще ничего не известно.

— У нас совет директоров, в который входят Виктор Геннадьевич Воронин, представитель банка ВТБ Виктор Владимирович Лукьянов и от Центрального совета общества «Динамо» Василий Иванович Кубаев. Перед ними мы отчитываемся, утверждаем бюджет, а они согласовывают все это с крупными спонсорами, представителями которых являются.

— Главным тренером петербургского «Динамо», вашего фарм-клуба, стал Ярослав Люзенков, год назад покинувший молодежную команду московского «Динамо». Говорят, его возвращение в систему вашего клуба инициировал Сафронов.

— Не знаю на этот счет ничего. Не могу сказать. Но это решение наших руководителей и руководителей команды «Динамо» (Санкт-Петербург). Они общались с Ярославом Игоревичем. В принципе практически по факту уже узнали о его назначении. Вот все, что могу сказать об этом.