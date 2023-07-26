Составные страсти: скандальный Гальченюк может перейти в КХЛ

Чуть больше месяца осталось до старта сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), клубы активно готовятся к регулярному чемпионату и продолжают комплектоваться. Уже возникла интрига вокруг возможного приезда сильного легионера из НХЛ, попавшего за океаном под «культуру отмены». Речь о центральном нападающем Алексе Гальченюке, потерявшем работу в «Аризоне Койотис» из-за ряда инцидентов в состоянии алкогольного опьянения. Одно из самых влиятельных агентств России на днях объявило, что начало сотрудничать с 29-летним американским хоккеистом. По данным СМИ, к нему уже есть интерес со стороны двух клубов КХЛ. Несколько любопытных трансферных историй случились в последние недели и в других командах. Особенно выделяется активность одного из самых низкобюджетных клубов лиги — нижнекамского «Нефтехимика», подписавшего несколько статусных игроков, включая своего воспитанника и первого номера драфта НХЛ-2012 Наиля Якупова.

В опале

12 июля «Аризона» поместила игрока в безусловный драфт отказа с целью расторжения с ним контракта, подписанного 12 днями ранее. Вскоре выяснилось, что 9 июля Гальченюк был арестован по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неподчинение полицейским, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Предварительное заседание суда назначено на 11 августа.

Через несколько дней в СМИ появился полицейский отчет. В нем указано, что Алекс был за рулем автомобиля, на котором врезался в дорожный знак. При задержании оскорблял полицейских на расовой почве и двоих из них даже обещал убить. Гальченюк выступил с публичными извинениями, сообщив, что находился в состоянии алкогольного опьянения и сейчас проходит программу помощи для игроков (NHL/NHLPA Player Assistance Program). Несколько СМИ утверждали, что проблемы начались на нервной почве из-за истории с женой Гальченюка, гражданки Канады, которую год назад депортировали из США из-за просроченной американской визы.

Вечером 24 июля известный хоккейный агент Юрий Николаев сообщил, что возглавляемая им компания Winners стала сотрудничать с Гальченюком на территории нашей страны. Вскоре «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе к игроку со стороны уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда», а также отказе самого Алекса ехать в магнитогорский «Металлург».

— С моей точки зрения, это будет очень рискованный выбор — это с одной стороны, — поделился мнением с «Известиям» бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд. — С другой стороны, Гальченюк несомненно очень мастеровитый игрок. Смущает только то, что в последние годы как-то у него карьера не идет. Если кому-то удастся его реанимировать, то, безусловно, этот клуб сможет получить нападающего очень высокого уровня и продуктивного игрока. Другой вопрос, что Winners не занимается дешевыми хоккеистами, поэтому я подозреваю, что ценник на Гальченюка будет приличный. И в этом плане, повторюсь, очень большой риск для клуба, который его захочет взять.

По мнению специалиста, клубам, которые захотят подписать Гальченюка, придется сразу выложить немалую сумму. Даже с учетом того, что после скандала в Аризоне его карьера в НХЛ уже закончена, ведь такие скандалы редко кому позволяют в Северной Америке трудоустроиться в лиге подобного уровня.

— Понятно, что это человек с очень серьезными достижениями, — добавил Вайсфельд. — Но это было в начале карьеры. А сейчас у него не заладилось. Если бы была возможность как-то застраховать деньги, например, переведя часть суммы контракта в бонусы за достижения, то это был бы очень хороший выбор для любой команды. Но, поскольку, как я представляю, там надо будет сразу выложить приличную сумму, это риск. Даже вне контекста его репутации из-за недавнего скандала. Это как на «зеро» поставить — можно много выиграть, а можно проиграть. Понятно, почему представители Гальченюка будут повышать ценник на него. Потому что в принципе это — игрок уровня НХЛ. Если так, то гипотетически можно предположить, что он должен быть по зарплате на уровне лучших игроков КХЛ. Но всё упирается в то, в каком состоянии Гальченюк сейчас находится.

Российские клубы уже не в первый раз принимают игроков из Северной Америки с подмоченной репутацией. Брэндон Лайпсик недавно подписал контракт с петербургским СКА, а до этого выступал за московский ЦСКА и «Металлург», приехав в нашу страну, после того как его выгнали из «Вашингтон Кэпиталз» за оскорбления жены партнера по команде в личных переписках. Сейчас он оформляет гражданство РФ. Джей Виртанен поехал в московский «Спартак» после обвинений в сексуальных домогательствах (потом был оправдан). Рид Буше получил условный срок по делу о совращении несовершеннолетней. Когда вспыхнул скандал, с ним расторг контракт ярославский «Локомотив», но вскоре игрок устроился в омский «Авангард», за который выступает до сих пор.

— Что касается вопроса репутации, то важно разобраться, что такого криминального сделал Гальченюк, если исходить из того, что мы знаем из открытых источников, — отметил Вайсфельд. — По большому счету, он же, слава Богу, никого не убил, ничего не украл. Да, понятно, выпил и, если верить СМИ, угрожал полицейскому, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Хорошего здесь ничего нет. Но я считаю, что это такое нарушение, которое при правильном отношении к жизни в дальнейшем никак не скажется на его поведении. Если бы я сейчас работал в клубе и был тем человеком, который принимает решение, то история Гальченюка в Аризоне с конфликтом с полицией меня бы волновала меньше, нежели то, как у него складывалась в последние годы спортивная карьера.

Справка «Известий» Алекс Гальченюк родился в 1993 году в США, когда там играл его отец — известный советский и белорусский хоккеист Александр Гальченюк, который также в 2010–2013 годах работал в Канаде ассистентом главного тренера юниорской команды «Сарния Стинг» в ОХЛ (Хоккейная лига Онтарио). В ней играл его сын, который в 2012 году был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ под третьим номером, после чего подписал с ним трехлетний контракт. В начале января 2013 года Алекс Гальченюк в составе сборной США выиграл молодежный чемпионат мира в Уфе. Через две недели дебютировал в НХЛ за «Монреаль» и вскоре забил первый гол в лиге. Успешное начало взрослой карьеры привело к попаданию уже на взрослый чемпионат мира, на котором в мае 2013 года американцы взяли бронзовые медали. Следующие пять сезонов в «Монреале» Гальченюк провел очень результативно, набирая больше 40 очков по системе «гол+пас». Дважды он пробивал отметку в 50 баллов. После второго такого случая в 2018 году Алекс был обменян в «Аризону». Через год хоккеист оказался в «Питтсбург Пингвинз». И с 2019 года шесть раз менял клубы. В это время его результативность снижалась, а качество игры падало. Гальченюк зачастил попадать в фарм-клубы своих основных команд. В 2023 году он вернулся в «Аризону», с которой должен был начать предстоящий сезон.

Трансферная активность

Из уже состоявшихся подписаний последних недель стоит отметить заключение московским «Динамо» однолетнего контракта со звездным нападающим Никитой Гусевым. Олимпийский чемпион – 2018 вел переговоры с бело-голубыми с весны, а сейчас стал, пожалуй, самым статусным приобретением за время работы генерального менеджера команды Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова, которым с прошлого лета приходится работать в условиях ограниченного зарплатного бюджета.

Впрочем, еще весной клуб сделал ряд выгодных приобретений и переподписаний контрактов игроков прошлого сезона, а почти одновременно с Гусевым заключил соглашение с защитником Игорем Ожигановым, одним из самых талантливых игроков КХЛ в своем амплуа.

Нижнекамский «Нефтехимик» начинает постепенно извлекать пользу из потолка зарплат. Клуб из Татарстана сумел подписать уроженца своего города нападающего Наиля Якупова. Когда-то он подавал большие надежды, став первым номером драфта НХЛ в 2012 году, опередив тогда как раз Гальченюка. После хорошего начала за океаном он постепенно перестал показывать высокую результативность и в 2018 году вернулся в Россию, где неплохо играл за СКА и «Авангард». С последним Наиль выиграл Кубок Гагарина-2021. Но из-за постоянных травм не смог стабильно показывать высокий уровень.

Также в Нижнекамск из Омска перебрался талантливый нападающий Александр Дергачев, выдававший результативные сезоны за «Спартак» и подольский «Витязь», но в топ-клубах типа СКА и «Авангарда» попадал в жернова ротации и игры в нижних звеньях. Таким образом, «Нефтехимик» имеет шансы компенсировать уход своего лидера последних лет — нападающего Павла Порядина, отправившегося в «Спартак». Московский клуб отдал нижнекамцам взамен молодых защитника Артема Серикова и нападающего Дмитрия Злодеева. Кроме того, «Нефтехимик» смог вернуть чешского защитника Лукаша Клока, полтора года назад уехавшего из России из-за начала СВО.

— «Нефтехимик» с учетом своих возможностей очень неплохо комплектуется, — сказал «Известиям» бывший главный тренер нижнекамцев и «Динамо» Владимир Крикунов. — Он сумел взять ярких игроков, которые, возможно, не показывали свой лучший хоккей в последние годы, но при должной ставке на них и достаточном игровом времени способны раскрыться по новой. А это то, что нужно «Нефтехимику». К тому же там много молодежи, которая тоже будет расти. Что касается «Динамо», то селекция у них почти образцовая. Сохранили тех, кто нужен, подписали игроков-трудяг, которых любит Кудашов, а также добавили мастерства за счет Гусева и Ожиганова. Есть с кем решать серьезные задачи.

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября и закончится 26 февраля 2024 года. Плей-офф стартует 29 февраля и завершится не позднее 29 апреля.