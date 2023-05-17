Минское форматирование: как завершился сезон для российского хоккея

Сборная России по хоккею сумела привлечь внимание болельщиков к альтернативным чемпионату мира матчам. В условиях отстранения от международных соревнований она провела девять игр с коллегами по бану из Белоруссии. Проехав в рамках турне ряд регионов РФ, а также Астану и Минск, наша команда завершила это турне победной встречей. Игры были неофициальными, но в рамках этой серии с Белоруссией вручался Кубок Победы, который заработала Россия как команда, выигравшая больше встреч с соседями. Почти у всех матчей была максимальная посещаемость.

Региональный ажиотаж

Серия матчей под официальным названием «Лига ставок. Большой тур сборной» началась в майские праздники в Челябинске. Там наши и белорусы провели два матча. Сборная России – 25 (средний возраст ее состава не превышает 25 лет) разгромно победила в обеих встречах (4:0 и 6:2). На них арена «Трактор» вместимостью 7,5 тыс. зрителей почти не имела пустых мест.

Затем за рамками этого тура команды съездили в Астану. Турнир Qazaqstan Hockey Open 2023 оказался полезен тем, что там две отстраненные сборные сыграли не только между собой, но и с Казахстаном, который готовился к чемпионату мира, на котором неплохо стартовал, победив в серии буллитов Норвегию (4:3), и имеет хорошие шансы как минимум сохранить место в элитном дивизионе. Россия сумела в Астане обыграть казахов (3:0), но проиграла Белоруссии (4:7).

После этого в День Победы в рамках тура сборной наши разгромили белорусов со счетом 5:1 в Красноярске, где семитысячная «Платинум Арена» также почти полностью оказалась заполнена. Ледовый дворец в Туле, где прошли еще две встречи, был максимально забит. Он вмещает 3 тыс. человек. Там Россия победила Белоруссию 4:1 в первом матче, а во втором одолела ее только в овертайме 2:1.

Наконец, в начале этой недели всё завершилось двумя встречами в Минске. Первую из них выиграли белорусы со счетом 3:2. Вторая оказалась за Россией (3:2). Стоит отметить, команды бились по-серьезному. В частности, из-за этого нашим пришлось дважды менять капитанов своей сборной.

В матче с Казахстаном сломался Марат Хуснутдинов, который досрочно завершил выступление и через несколько дней перенес операцию из-за перелома. Ожидается, что он сможет восстановиться к началу следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во время поездки в Тулу травмировался Захар Бардаков.

Оба выступают за СКА, и петербургский клуб был наиболее представительной организацией в играх сборной. Не говоря уже о том, что весь армейский тренерский штаб ее готовил к матчам. Речь о главном тренере Романе Ротенберге, а также его ассистентах Евгении Корешкове, Сергее Зубове, Константине Шафранове и тренере вратарей Юрии Ключникове.

Такое представительство клуба из Северной столицы объяснялось тем, что далеко не всех игроков из КХЛ можно было позвать на неофициальные матчи сборной после тяжелого клубного сезона. Большинство команд ушло в отпуск еще в феврале и марте. А финалисты Кубка Гагарина в лице московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» только 29 апреля завершили плей-офф, тогда как сборная уже 2 мая проводила первый матч с Белоруссией в Челябинске.

— СКА закончил сезон в предпоследнем раунде плей-офф, финале конференции, после чего ребята отдыхали неделю, а потом собрались и стали готовиться к играм сборной, — пояснил «Известиям» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. — Остальные либо уже месяц были в отпусках и просто не набрали бы форму, либо, как «Ак Барс» с ЦСКА, только завершили сезон. Хочется поблагодарить игроков, не только СКА, но и других клубов, которые сыграли эти матчи за сборную. После тяжелого сезона они отыграли еще две недели за национальную команду, прошли через поездки по регионам. Но это стоило того. Мы рады, что в Челябинске, Красноярске, Туле были полные трибуны. Хоккей — для болельщиков, и мы хотим, чтобы люди могли чаще видеть сборную.

Владислав Третьяк отметил, что в 2024 году ФХР намерена продолжить практику проведения матчей сборной не только в Москве и Санкт-Петербурге. В частности, он сообщил, что Самара просит федерацию дать ей принять у себя одну из встреч. Следующие матчи в условиях бана планируется провести в декабре. Это будет традиционный для этого времени Кубок Первого канала. Также Третьяк обозначил желание в этот же месяц провести в Минске турнир сборных игроков Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с участием России, Белоруссии и Казахстана.

Переходные этапы

Из хоккеистов, которые выступают не за СКА, участие в турне приняли такие звезды КХЛ, как вратари Никита Серебряков («Адмирал» Владивосток) и Даниил Исаев («Локомотив» Ярославль), защитники Александр Елесин («Локомотив» Ярославль), Даниил Мисюль (в это межсезонье уходит из «Локомотива» в клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз»), Максим Федотов («Торпедо» Нижний Новгород), Илья Карпухин («Трактор» Челябинск), нападающий Павел Порядин (перешел из нижнекамского «Нефтехимика» в московский «Спартак»).

Во время турне активно развивалась интрига вокруг Никиты Серебрякова и его возможного перехода в СКА. Он провел выдающийся сезон за «Адмирал». За счет его спасений «моряки» впервые с 2017 года вышли в плей-офф. А в первом раунде плей-офф прошел уфимский «Салават Юлаев», став первым в истории КХЛ дальневосточным клубом, выигравшим серию Кубка Гагарина.

Во многом это было достигнуто за счет Серебрякова. «Адмирал» продлил с ним контракт на год, но всю весну ходят слухи, что СКА готов выкупить у владивостокского клуба права на Никиту. Особенно начали подогреваться эти «инсайды» после того, как в штаб СКА перешел работавший с Серебряковым в «Адмирале» тренер вратарей Юрий Ключников. Матчи сборной в рамках турне стали для него первыми в составе питерского штаба.

В итоге ни Ключников, ни Серебряков так и не рассказали, состоится ли переход Никиты в Питер. Между тем большинство хоккеистов выразили радость от возможности сыграть перед болельщиками за сборную — даже ценой позднего выхода в отпуск.

— Это было крайне полезное мероприятие, — сказал «Известиям» защитник Максим Федотов, ставший одним из главных открытий сезона КХЛ. — Да, усталость есть, мы все-таки отыграли семь матчей за две недели. Но играли с максимальной отдачей, наладили взаимопонимание на льду. Бились как могли. Вы сами видели, что теряли из-за травм игроков, поэтому всё было серьезно. Так что думаю, болельщики в регионах не пожалели, что пошли на нас посмотреть.

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович в разговоре с «Известиями» подтвердил: в следующем сезоне болельщикам в обеих странах стоит ждать продолжения серии.

— Всё было супер, очень большой опыт для хоккеистов и радость для болельщиков, — сказал Александр Богданович. — Радует взаимодействие с ФХР, то, что в такое непростое время мы друг друга поддерживаем. Это только начало совместного развития. Уверен, в следующем сезоне всё это продолжится. Хотим ли заявить еще один белорусский клуб в КХЛ? Нет, мы сейчас оптимально присутствуем на хоккейном рынке. С ФХР полностью взаимодействуем на уровне детского хоккея МХЛ, сейчас будем продумывать совместный турнир в рамках ВХЛ.

Глава белорусской федерации также заявил, что его не удивили санкции. Причем, по его словам, он всё понял еще до 2021 года, когда у Минска отобрали право проведения хоккейного ЧМ. Богданович, становившийся олимпийским чемпионом – 2008 по гребле на байдарках и каноэ, вспомнил, как сборную Белоруссии по этому виду спорта не допустили до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро под предлогом допингового скандала. Хотя сам он отрицал применение запрещенных препаратов и связывал это с политикой.

— Я думаю, что время покажет, когда мы вернемся в международные соревнования. Пока что-то комментировать — это только догадки, — добавил Александр Богданович — Мы продолжаем общаться с IIHF, со всеми поддерживаем отношения. Наши страны остались в элитном дивизионе на чемпионате мира даже с учетом того, что обе сборные уже второй год подряд в нем не участвуют. Надеемся на разум, здравый смысл, справедливость и на то, что спорт будет вне политики. Удивлен ли я политическими решениями отстранить Россию и Белоруссию? Я чувствую эту политику уже давно. Еще с 2016 года. То, что было после, только подчеркнуло мои ощущение и понимание, как всё это необъективно. Нужно ли белорусским и российским спортсменам ехать на соревнования под нейтральным флагом? Спортсмены — заложники ситуации. Им нужно заниматься любимым делом. А мы — функционеры — будем уже думать, как сделать так, чтобы ребятам было, где соревноваться и где зарабатывать деньги.

На матчах в Минске официально сезон для российских и белорусских хоккеистов можно считать завершенным. Большинство из них ушли в отпуск в первой половине весны после вылета своих клубов в КХЛ. Те, кто еще выступали за сборную, начинают отдыхать с 17 мая.