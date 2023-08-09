«Адмирал» — действо: что мы узнали после турнира Sochi Hockey Open

Один из самых громких турниров межсезонья в КХЛ — Sochi Hockey Open — подошел к концу. Он проходил в Сочи с 3 по 8 августа и неожиданно завершился победой «Адмирала» и дал много пищи для размышлений всем командам, участвовавшим в турнире. Подробнее — в материале «Известий».

Тамбиев начинает

В прошлом сезоне клуб из Владивостока преподнес, пожалуй, главную сенсацию, выбив в первом раунде мощный «Салават Юлаев». Да и в полуфинале Восточной конференции против будущего финалиста Кубка Гагарина «Ак Барса» команда Леонида Тамбиева выглядела неплохо, зацепив два матча — в том числе, один на выезде.

Тамбиев во Владивостоке остался, как и главный герой команды в прошлом сезоне — вратарь Никита Серебряков. К нему был стойкий интерес со стороны топ-клубов, особенно — СКА, но еще как минимум один сезон голкипер проведет в «Адмирале». А вот лучший бомбардир команды, атакующий защитник Либор Шулак перешел в «Авангард». Остальные потери нельзя назвать невосполнимыми, а вот на трансферном рынке спортивный директор Вадим Аверкин поработал солидно — команду пополнили защитники Чудинов, Соловьев, Николаев, нападающие Граовац, Фьоре, Варфоломеев, Голубев.

— Попадем ли мы в плей-офф в следующем сезоне? Попадем, куда мы денемся! Я же сказал на пресс-конференции, что мы хотим выиграть Кубок Гагарина, — сказал «Известиям» Леонид Тамбиев. — Честно говоря, я на задачи не обращаю внимания, есть планка требования к игрокам. Если мы будем хорошо готовы — будет и игра. Как удалось уговорить остаться Серебрякова? Я вообще его не уговаривал. У человека контракт, который он подписал. Из какой команды он попал в сборную? Из «Адмирала», не из СКА же. Наша игра завязана на вратаря, и роль Серебрякова очень важна. Хотелось бы, чтобы он побыстрее влился, сконцентрировался, чтобы его ничего не отвлекало.

«Адмирал» выглядит мощно уже на предсезонке — например, в матче против СКА приморцы отыгрались с 0:2 и победили в овертайме, а окрепший «Сочи» и вовсе разгромили (5:0). Но, разумеется, рано записывать приморцев в фавориты сезона — не все команды сейчас в оптимальной форме. При этом как минимум на повторение успеха прошлого сезона во Владивостоке могут рассчитывать.

Неожиданные герои

«Авангард» в предстоящем сезоне ждет новая команда — летом клуб покинули ключевые игроки: Алексей Береглазов, Корбэн Найт, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский. Из ярких приобретений можно выделить лишь Либора Шулака и Райана Спунера, а главным событием лета стало подписание нового трехлетнего контракта с Владимиром Ткачевым, которое сделало его самым дорогим игроком КХЛ. По информации «Спорт-Экспресса», окладная часть контракта Ткачева составит 101 млн рублей в год, еще 100 млн он может заработать, если выбьет бонусы.

Ткачева, Спунера и Рида Буше в Сочи мы не увидели, зато ярко себя проявили молодые игроки — местные воспитанники Артем Мурылев и Алья Рейнгардт, а также выкупленный у «Торпедо» нападающий Денис Венгрыжановский. Пока состав омичей выглядит несбалансированным: первая тройка явно возвышается над остальными. Но в Омске не зря много лет вкладывали деньги в собственную академию — теперь пришло время доверять место в составе ее воспитанникам.

— Как отношусь к разговорам о том, что «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне? Я не читаю такие вещи, — заверил «Известия» защитник «Авангарда» Либор Шулак. — Кто знает, как сложится сезон? Кто вообще мог подумать год назад, что «Адмирал» пройдет «Салават Юлаев» и выйдет во второй раунд? Мы не обращаем внимания на эти разговоры. Сейчас нас интересует то, как мы будем улучшать командное взаимодействие и выстраивать коллектив. Меня мотивирует то, что нужно выходить на каждую игру и проводить ее на 100 процентов. Все остальное покажет сезон.

Позора больше не будет

В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в регулярном чемпионате и чуть не побил антирекорд рижского «Динамо» по набранным очкам. За одну регулярку у сочинцев сменилось три главных тренера, а приятное впечатление команда оставила только в самой концовке, когда разыгрались Артур Тянулин и арендованный у СКА Матвей Мичков.

В клубе решили не менять тренера — команду в сезоне поведет Дмитрий Кокорев, прививший сочинцам неплохую игру в конце прошлой регулярки. Состав усилили несколько опытных новичков — защитники Джесси Грэм, Артем Аляев, Глеб Корягин, нападающие Михал Криштоф, Борна Рендулич, Кирилл Рассказов, Ильдар Шиксатдаров. На домашнем турнире игра «Сочи» временами радовала, и провала на этот раз случиться не должно. При благоприятном развитии событий южане вполне могут побороться за место в плей-офф.

Результат — не главное

Для вице-президента и главного тренера армейцев Романа Ротенберга принципиально побеждать в любой игре — и турнир в Сочи совсем не исключение. Поэтому после чувствительного поражения от «Авангарда» (1:5) Ротенберг выступил эмоционально. Но это тот случай, когда результат не должен вводить в заблуждение — у СКА не было больше десяти ключевых игроков.

Лидеры команды Александр Никишин, Андрей Педан и Марат Хайруллин играли за сборную России в мае и получили дополнительные выходные, а в Сочи лишь тренировались. Цельное впечатление о СКА можно будет составить только на домашнем турнире в конце августа. До начала сезона армейцам придется расстаться с несколькими игроками, чтобы уложиться в потолок зарплат. Ротенберг уже объявил, что одним из них станет нападающий Николай Прохоркин.