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Ценный игрок: почему «Авангард» не пожалел денег на контракт Ткачева

Теперь российский нападающий стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в КХЛ
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Фото: официальный сайт омского хоккейного клуба «Авангард»/hawk.ru
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Хоккейный клуб «Авангард» сделал, пожалуй, самый важный шаг в межсезонье, заключив трехлетний контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Лучший игрок команды прошлого сезона 6 августа подписал новое соглашение с омским клубом на три года, оставив мысли об отъезде в НХЛ, где интерес к игроку проявляли «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». Он станет самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги с гарантированной зарплатой более 100 млн рублей за сезон. Кроме того, омичи подписали форварда Райана Спунера после скандального ухода Корбэна Найта.

По сценарию Бабаева

Межсезонье для «Авангарда» после успешного плей-офф-2022, когда подхвативший «ястребов» по ходу чемпионата Михаил Кравец вывел команду в финал «Востока», до сих пор складывалось печально. Удары прилетали по разным сторонам омской крепости, начиная с селекции, заканчивая высшим управленческим офисом. Клуб покинул Александр Крылов, вернувший команду домой на новую ультрасовременную арену (несколько лет омичи были вынуждены играть в подмосковной Балашихе). Провалились переговоры с тренером-чемпионом Бобом Хартли. Сергей Толчинский и Арсений Грицюк перешли в клуб — конкурент по газовой линии — СКА. После старта сборов гнетущее положение «Авангарда» усугубил разрыв контракта первого центра Корбэна Найта по инициативе игрока. Беда, как принято говорить, не приходит одна.

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Визит Ткачева на сочинский турнир изначально добавил оптимизма насчет будущего нападающего в сибирском клубе. Предложения за океаном не подошли Владимиру. Год назад форвард пробовал покорить Америку через «Лос-Анджелес», но поездка ограничилась одним сезоном. В основе «Кингз» Ткачева не видел главный тренер. В НХЛ нападающий отыграл лишь четыре матча. Неприлично мало для зрелого и сформировавшегося хоккеиста. Пришлось стиснуть зубы, пахать и ждать шанса, которого так и не последовало.

Больше всего хоккеисту не хотелось повторения истории с «Лос-Анджелесом». Ткачеву в октябре исполнится 28 лет. Возраст подходит для авантюр и неочевидных шагов, но с годами всё больше полагаешься на проверенные и стабильные варианты. Это не значит, что Владимир испугался. Предложение «Авангарда» оказалось более привлекательным во всех смыслах. Изначально Ткачев выбирал между НХЛ и родным Омском. Варианты за океаном не устроили игрока — по сумме, настойчивости и перспективам в основе. Скромная зарплата, как та, что предлагали в «Нэшвилле» ($1,1 млн в год) и «Сан-Хосе» ($0,9 млн), не добавляла уверенности в благополучном раскладе и необходимом доверии.

— Отмечу, что для Ткачева вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков, — рассказал «Известиям» генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. — Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона.

С новым контрактом к Ткачеву пришел статус самого высокооплачиваемого хоккеиста не только «Авангарда», но и КХЛ. По информации «Спорт-Экспресса», окладная часть контракта составит 101 млн рублей в год, а всего за сезон он может заработать 201 млн, если выполнит план по бонусам: 50 млн за набор 55 очков в регулярке и еще 50 — за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров лиги. По базовой зарплате Владимир опережает Буше, Радулова, Яшкина и Шалунова. Солидная сумма, которая только на первый взгляд выглядит переплатой. У боссов омичей — особенно после демарша Найта — не оставалось выбора, кроме как озолотить кровинушку и согласиться на условия агента. Шуми Бабаев добился контракта, которого и хотел для своего клиента.

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Разный подход

Положение «Авангарда» с успешной сделкой по Ткачеву улучшилось. Первое ударное звено возвращается к очертаниям прошлого сезона, когда тройка Найта кошмарила лигу. Вслед за продлением Ткачева омский клуб подписал контракт с канадским нападающим Райаном Спунером, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром минского «Динамо». Тройка Ткачев — Спунер — Буше может стать одной из сильнейших в КХЛ и должна вести за собой «Авангард» в новом сезоне.

— По очкам, набранным в прошлом сезоне, Спунер был лучшим свободным агентом в лиге после подписания Гусева и Ткачева, — отметил в разговоре с «Известиями» агент канадского форварда Алеша Пилко. — Спрос на него был высокий, поэтому нам надо было не ошибиться с выбором команды и сделать так, чтобы на игрока был спрос и через год. Вариант с «Авангардом» интересен для всех сторон. У Райана и руководства клуба схожие цели.

В прошедшем сезоне 31-летний Спунер провел 70 матчей в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка. В КХЛ форвард также выступал за «Автомобилист». В 194 матчах лиги он набрал 162 (47+115) очка.

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Что касается Найта, то канадец поступил очень некрасиво. О таких решениях (выходе из контракта) надо сообщать не перед выходом команды из отпуска, а хотя бы весной, сразу после окончания сезона. Тогда у клуба было бы больше времени заткнуть невероятно огромную дыру в составе. К Корбэну прекрасно относились в клубе все эти три сезона, в «Авангарде» ни разу не было задержек по зарплате, а руководство быстро нашло выход из ситуации с получением денег, хотя легионеры сейчас сталкиваются со сложностями. Можно было бы ответить этим же.

Слухи по поводу причины решения Найта ходят разные. Основная причина решения хоккеиста — его семья. Она очень набожная и сильно давила на игрока, который так-то был готов исполнить контракт, но не смог этого сделать под давлением родни. При этом агент уговаривал вернуться, дескать, так не делается. И в телефонной беседе склонял Корбэна провести сезон в «Авангарде». Но Найт клал трубку, шел домой, и там снова начинались уговоры передумать.

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