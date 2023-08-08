Ценный игрок: почему «Авангард» не пожалел денег на контракт Ткачева

Хоккейный клуб «Авангард» сделал, пожалуй, самый важный шаг в межсезонье, заключив трехлетний контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Лучший игрок команды прошлого сезона 6 августа подписал новое соглашение с омским клубом на три года, оставив мысли об отъезде в НХЛ, где интерес к игроку проявляли «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». Он станет самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги с гарантированной зарплатой более 100 млн рублей за сезон. Кроме того, омичи подписали форварда Райана Спунера после скандального ухода Корбэна Найта.

По сценарию Бабаева

Межсезонье для «Авангарда» после успешного плей-офф-2022, когда подхвативший «ястребов» по ходу чемпионата Михаил Кравец вывел команду в финал «Востока», до сих пор складывалось печально. Удары прилетали по разным сторонам омской крепости, начиная с селекции, заканчивая высшим управленческим офисом. Клуб покинул Александр Крылов, вернувший команду домой на новую ультрасовременную арену (несколько лет омичи были вынуждены играть в подмосковной Балашихе). Провалились переговоры с тренером-чемпионом Бобом Хартли. Сергей Толчинский и Арсений Грицюк перешли в клуб — конкурент по газовой линии — СКА. После старта сборов гнетущее положение «Авангарда» усугубил разрыв контракта первого центра Корбэна Найта по инициативе игрока. Беда, как принято говорить, не приходит одна.

Визит Ткачева на сочинский турнир изначально добавил оптимизма насчет будущего нападающего в сибирском клубе. Предложения за океаном не подошли Владимиру. Год назад форвард пробовал покорить Америку через «Лос-Анджелес», но поездка ограничилась одним сезоном. В основе «Кингз» Ткачева не видел главный тренер. В НХЛ нападающий отыграл лишь четыре матча. Неприлично мало для зрелого и сформировавшегося хоккеиста. Пришлось стиснуть зубы, пахать и ждать шанса, которого так и не последовало.

Больше всего хоккеисту не хотелось повторения истории с «Лос-Анджелесом». Ткачеву в октябре исполнится 28 лет. Возраст подходит для авантюр и неочевидных шагов, но с годами всё больше полагаешься на проверенные и стабильные варианты. Это не значит, что Владимир испугался. Предложение «Авангарда» оказалось более привлекательным во всех смыслах. Изначально Ткачев выбирал между НХЛ и родным Омском. Варианты за океаном не устроили игрока — по сумме, настойчивости и перспективам в основе. Скромная зарплата, как та, что предлагали в «Нэшвилле» ($1,1 млн в год) и «Сан-Хосе» ($0,9 млн), не добавляла уверенности в благополучном раскладе и необходимом доверии.

— Отмечу, что для Ткачева вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков, — рассказал «Известиям» генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. — Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона.

С новым контрактом к Ткачеву пришел статус самого высокооплачиваемого хоккеиста не только «Авангарда», но и КХЛ. По информации «Спорт-Экспресса», окладная часть контракта составит 101 млн рублей в год, а всего за сезон он может заработать 201 млн, если выполнит план по бонусам: 50 млн за набор 55 очков в регулярке и еще 50 — за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров лиги. По базовой зарплате Владимир опережает Буше, Радулова, Яшкина и Шалунова. Солидная сумма, которая только на первый взгляд выглядит переплатой. У боссов омичей — особенно после демарша Найта — не оставалось выбора, кроме как озолотить кровинушку и согласиться на условия агента. Шуми Бабаев добился контракта, которого и хотел для своего клиента.

Разный подход

Положение «Авангарда» с успешной сделкой по Ткачеву улучшилось. Первое ударное звено возвращается к очертаниям прошлого сезона, когда тройка Найта кошмарила лигу. Вслед за продлением Ткачева омский клуб подписал контракт с канадским нападающим Райаном Спунером, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром минского «Динамо». Тройка Ткачев — Спунер — Буше может стать одной из сильнейших в КХЛ и должна вести за собой «Авангард» в новом сезоне.

— По очкам, набранным в прошлом сезоне, Спунер был лучшим свободным агентом в лиге после подписания Гусева и Ткачева, — отметил в разговоре с «Известиями» агент канадского форварда Алеша Пилко. — Спрос на него был высокий, поэтому нам надо было не ошибиться с выбором команды и сделать так, чтобы на игрока был спрос и через год. Вариант с «Авангардом» интересен для всех сторон. У Райана и руководства клуба схожие цели.

В прошедшем сезоне 31-летний Спунер провел 70 матчей в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка. В КХЛ форвард также выступал за «Автомобилист». В 194 матчах лиги он набрал 162 (47+115) очка.

Что касается Найта, то канадец поступил очень некрасиво. О таких решениях (выходе из контракта) надо сообщать не перед выходом команды из отпуска, а хотя бы весной, сразу после окончания сезона. Тогда у клуба было бы больше времени заткнуть невероятно огромную дыру в составе. К Корбэну прекрасно относились в клубе все эти три сезона, в «Авангарде» ни разу не было задержек по зарплате, а руководство быстро нашло выход из ситуации с получением денег, хотя легионеры сейчас сталкиваются со сложностями. Можно было бы ответить этим же.

Слухи по поводу причины решения Найта ходят разные. Основная причина решения хоккеиста — его семья. Она очень набожная и сильно давила на игрока, который так-то был готов исполнить контракт, но не смог этого сделать под давлением родни. При этом агент уговаривал вернуться, дескать, так не делается. И в телефонной беседе склонял Корбэна провести сезон в «Авангарде». Но Найт клал трубку, шел домой, и там снова начинались уговоры передумать.