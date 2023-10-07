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«Для «Динамо» финал конференции — задача-минимум»

Хоккеист бело-голубых Артем Ильенко — о целях команды и встрече с родным клубом
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Фото: dynamo.ru
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Месяц с лишним назад стартовал регулярный чемпионат КХЛ. Неожиданно для многих в лидерах Западной конференции идут не московский ЦСКА и петербургский СКА, а ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и московское «Динамо». В середине недели шедшие на тот момент на первых двух местах «Динамо» и «Локомотив» играли между собой — «железнодорожники» победили со счетом 5:2.

Против них на лед впервые вышел уроженец Ярославля нападающий Артем Ильенко, воспитанник «Локомотива», всю карьеру игравший за него, но в межсезонье в результате обмена перешедший в «Динамо», где снова стал работать с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым, некогда успешно руководившим ярославцами. В интервью «Известиям» 27-летний хоккеист поделился эмоциями от встречи с родным клубом и рассказал о задачах динамовцев.

— Матч с «Локомотивом» почему не задался?

Провалили начало полностью. Дали сопернику у себя дома делать, что они хотят. Потом уже включились, при 1:4 забросили одну шайбу и вроде бы начали перехватывать инициативу, но пятый гол в наши ворота, конечно, нас немножко заставил опять отыгрываться. В третьем периоде «Локомотив» просто откатился и не давал создать что-то.

— Обе команды перед игрой шли в лидерах конференции. По игре чувствовалось, что бьются два сильнейших коллектива Запада?

— Игр в сезоне много, и кто-то в определенный момент в лучшем состоянии, кто-то немножко в другой форме. Это опять же не отговорка. Просто сейчас начало чемпионата — здесь нет лидеров. Мне кажется, каждая команда может обыграть каждую. Также мы приедем в Ярославль и будем делать всё, чтобы взять реванш.

— У вас были особые чувства от встречи с родным клубом из родного города?

— Да. Опять же, это у меня была первая в карьере игра против «Локомотива». Немножко в начале встречи пришлось входить долго в игру, и первый гол соперника полностью на моей вине. Наверное, где-то из-за перехлеста эмоций хотел создать момент, а получил шайбу в ворота своей команды. Уже потом во втором периоде меня отпустило, перестал думать об этом. Думаю, теперь переборол эти эмоции.

— Вы перешли в «Динамо» и теперь играете под руководством Алексея Кудашова, с которым уже сотрудничали в «Локомотиве», который он возглавлял в 2015–2017 годах. С тех пор его требования сильно изменились?

Честно говоря, я был тогда лимитчиком (в КХЛ есть лимит, по которому клуб должен иметь в заявке на матч минимум одного хоккеиста не старше 21 года. — «Известия») и не так много получал игрового времени. Но скажу, что команда здесь, в «Динамо», сильнее. Намного сильнее, чем было там. И, наверное, изменились в работе с Кудашовым какие-то микромоменты, но не скажу, что значительно.

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— «Динамо» сильнее того «Локомотива» по классу игроков или системе игры?

По классу игроков. Вообще хоккей поменялся с тех пор, стал быстрее. Ребята теперь быстрее, розыгрыш большинства и меньшинства — всё поменялось.

— То есть повторить лучший результат того «Локомотива», когда вы выбили ЦСКА из плей-офф во втором раунде, сейчас можно?

— В смысле выйти в финал конференции. Это даже не обговаривается — это задача-минимум для нас.

— Смотрите в таблицу Запада? Шокирует, что вместе с «Локомотивом» и «Торпедо» идете вверху, тогда как традиционные лидеры ЦСКА и СКА находятся на границе зоны плей-офф?

— Повторюсь, сейчас самое начало чемпионата, то есть сейчас кто-то в лучшей форме, кто-то в худшей форме. И не смотрю даже таблицу — и так примерно понимаю, сколько у нас очков. Опять же, две игры проиграешь — всё кардинально поменяется.

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