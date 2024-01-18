Палки, стреляют: очередной этап КР стартовал с необычного формата

Биатлонный сезон не стоит на месте. Не успели завершиться гонки чемпионата России в Чайковском, как лучших российских стреляющих лыжников принимает столица Удмуртии. И на этот раз организаторы «Ижевской винтовки» решили удивить программой соревнований. Формально четвертый этап Кубка России стартует только 18 января. Однако уже накануне в биатлонном комплексе имени Демидова прошел «пролог» — дуэльная стрельба в составе команд. О том, чем запомнился этот необычный формат и чего ждать от «Ижевской винтовки» дальше, — в материале «Известий».

В ожидании большого масс-старта

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что период международной изоляции российский спорт должен рассматриваться как время для новых возможностей. В том числе — открытого поля для экспериментов. Учитывая отсутствие необходимости подстраиваться под международный календарь и его форматы внутри страны, организаторы турниров могут дать волю фантазии и пробовать что-то новое.

Мы уже видели подобные примеры в фигурном катании, не стал исключением и биатлон — в сезоне‑2023/24 российские спортсмены перед стартом основной программы этапов Кубка России участвуют еще в так называемом прологе. Биатлонисты соревнуются в составе четырех команд. На каждом этапе награждают отдельных призеров и победителей, а дают еще очки показавшей себя команде. И лучшая из четырех команд в конце сезона получит дополнительный миллион рублей на всех.

Формат «пролога» варьируется от старта к старту, в Ижевске выбрали дуэльную стрельбу — ее уже проводили в Уфе. Победителями вторых в истории подобных соревнований стали Виктор Плицев и Наталья Гербулова. Отметим и призеров — у мужчин ими стали Александр Логинов с Василием Тошминым и Ксения Довгая с Полиной Шевниной.

И всё же, какой бы необычной и интересной ни была такая «гонка», стрельба один на один без лыжного этапа — это точно не биатлон и подобные старты нужны скорее для того, чтобы немного развлечь как зрителей, так и самих спортсменов. А вот с четверга будет всем привычная программа — сначала индивидуальная гонка, затем спринт в субботу и большой масс-старт в воскресенье. От классического он отличается, что логично, длиной дистанции и количеством огневых этапов.

Минус Резцова

Мегамасс-старт также можно отнести к российским экспериментам. Правда, скорее к тем, к которым за годы мы уже успели привыкнуть. Ведь впервые подобный формат гонки опробовали еще в 2013 году в Тюмени. Тогда организаторы придумали, как расширить заявку для гонки с общего старта до 60 спортсменов. Женщины в этом случае бегут по 13,5 км (то есть девять кругов по 1,5 км), а мужчины 18 км (девять кругов по 2 км).

Всего в гонке шесть огневых рубежей. Только нюанс в том, что не на каждом нужно останавливаться. Так, в конце первого круга на стрельбище останавливаются только номера с 1 по 30, в то время как остальные проходят рубеж без стрельбы. И наоборот, в конце второго круга на огневые позиции идут участники под стартовыми номерами от 31 по 60, в то время остальные этот раунд пропускают. А вот начиная с третьего круга биатлонисты стреляют уже на каждом рубеже.

Еще из необычных фишек: в конце пятого круга есть своеобразный «пит-стоп», где по желанию спортсмен может сменить лыжи и обязательно должен сдать использованные три обоймы, чтобы получить новые. В отличие стандартного масс-старта, штрафной круг здесь всего 100 м, а не 150. В такой гонке было бы здорово увидеть Кристину Резцову.

Однако герой Олимпиады 2022 для России пока еще не готова на 100% и этап в Ижевске пропустит. Ее ждем на Спартакиаде сильнейших в начале февраля в Златоусте. Лидер общего зачета Кубка России в отсутствие Резцовой наверняка сменится, тем более что Наталия Шевченко всего в трех баллах от нее. Следом идут Елизавета Каплина, Тамара Дербушева и Анастасия Гришина. На чемпионате России хорошо выглядела и Виктория Сливко — от нее также ждем успехов и в Ижевске.

С поправкой на ветер

Не забываем и про Ульяну Нигматуллину, Екатерину Юрлову-Перхт и представителей Белоруссии, прежде всего — Анну Солу. У мужчин многое также будет зависеть от того, в какой форме спортсмены из соседней страны — Антон Смольский и Дмитрий Лазовский. Из россиян привычно среди фаворитов отмечают Александра Логинова, Александра Поварницына и Эдуарда Латыпова.

В общем зачете Кубка России лидирует Латыпов, а следом за ним пока незнакомый широким массам Кирилл Бажин. Его вместе с Евгением Сидоровым можно назвать своеобразным открытием сезона — в Удмуртии оба биатлониста также будут. Местные же болельщики связывают свои надежды с Александром Корневым, ведь недавно 22-летний житель Ижевска выиграл масс-старт в Чайковском.

В любом случае нас будут ждать интересные гонки, за которыми стоит следить как вживую, если вы решитесь отправиться в Ижевск, так и по телевизору — общедоступный спортивный телеканал планирует трансляции всех стартов этапа. Главное, чтобы соревнованиям не помешала погода. Гонки в этом сезоне уже отменялись из-за морозов или переносились из-за низкой видимости во время метелей. Так, выпал весь третий этап Кубка России в Тюмени. Но есть надежда, что аномальные холода уже успели пройти до приезда биатлонистов — в день первых стартов ожидается до –11, а в выходные даже потеплеет до –2. Опасения вызывает разве что ветер, который как минимум внесет свои коррективы в результаты — особенно в субботу и воскресенье.