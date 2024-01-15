Большунов с запасом: Сан Саныч продолжил победную серию

Нынешней зимой морозы особенно давят на российский биатлон. В декабре из-за холодов пришлось отменить целый этап Кубка России в Тюмени, хотя все участники уже приехали и готовы были стартовать. Похожие опасения имелись и перед началом чемпионата России в Чайковском. Но 14 января, хоть и с изменениями в расписании, биатлонисты отбежали всю программу. Гонки принесли неожиданные результаты. В лыжах же всё стабильно. Александр Большунов выигрывает одну гонку за другой, а главный тренер сборной Елена Вяльбе уверена, что в этом стоит искать позитив.

Неудачный эксперимент

Прошедшие в Чайковском старты — это лишь малая часть чемпионата России. Основные соревнования пройдут в марте в Тюмени, где состоятся гонки в классических олимпийских дисциплинах. В программе январского этапа соревнований были гонки не самых привычных форматов: суперспринт, командная гонка и большой масс-старт. Всех этих дисциплин нет на чемпионатах мира и Олимпиадах. Это не отменяет того, что победители этих стартов в Чайковском получают звание чемпиона России и более высокие (по сравнению с Кубком России) призовые.

Если с суперспринтом и большим масс-стартом зрители могли познакомиться еще в прошлом сезоне, то для командной гонки нынешней зимой состоялся дебют. Но дебют телевизионный. Сам формат появился еще в конце 1980-х годов. Правда, до Олимпиады не добрался, а вскоре был вычеркнут из календаря Кубка мира. В России же, хоть и нерегулярно, продолжили проводить командную гонку. Нынешняя зима показала, почему формат не такой популярный как, например, те же эстафеты. Главная претензия к командной гонке — отсутствие острой борьбы. У женщин сборная Свердловской области (Казакевич, Н. Шевченко, А. Шевченко, Дербушева) опередила серебряных призеров из Югры почти на три минуты. У мужчин интрига тоже умерла слишком быстро: первая команда Белоруссии (Воробей, Тулатин, Лобастов, Лазовский) превзошла всех соперников на более 1,5 минуты.

Кстати, белорусы выступали в Чайковском вне зачета. Поэтому звание чемпионов России в командной гонке получила Тюменская команда (Поварницын, Истамгулов, Логинов, Гараничев), финишировавшая второй. Сибирякам и достались положенные за победу призовые. Поэтому после стартов провели две церемонии награждения: с белорусами (а в тройке оказались две команды гостей) и без.

Царица Тамара

В женских гонках громких сюрпризов не было. Соревнования стали бенефисом Тамары Дербушевой. Свердловскую спортсменку сейчас можно назвать сильнейшей биатлонисткой России. Свой триумф в Чайковском Дербушева начала с победы в суперспринте, где за россиянкой не смогла угнаться быстроногая белоруска Анна Сола, уступившая 1,2 секунды. Затем Тамара в составе сборной Свердловской области легко забрала золото командной гонки.

Большой масс-старт прошел полностью под диктовку Тамары. За четыре рубежа она не допустила ни одного промаха, финишировав с огромным преимуществом. Больше минуты ей проиграла недавний лидер рейтинга СБР Виктория Сливко. Тройку призеров замкнула Наталия Шевченко. Для подопечных Михаила Шашилова соревнования в Чайковском сложились отлично: два золота Дербушевой, две бронзы Шевченко и победа в командной гонке. А у конкурирующей группы Истомина дела идут не так хорошо. Личных медалей нет, к тому же в большом масс-старте девушек постигли неудачи. Елизавета Каплина упала на спуске перед первым рубежом, а Екатерине Носковой пришлось сойти с дистанции из-за спазма межреберной мышцы. Биатлонистка говорила, что не могла нормально дышать.

В мужских гонках всё было намного интереснее. Чемпионами России в личных стартах стали те биатлонисты, которые никогда в карьере не выигрывали даже на этапах Кубка страны. В суперспринте победу одержал Александр Бектуганов, который после финиша несколько минут ходил с ошарашенными глазами. Золото ему принесли хорошая стрельба (два промаха за четыре рубежа) и знание трассы. Александр представляет Ямало-Ненецкий автономный округ, но родился он в Чайковском, где и начал свою карьеру.

Этот успех позволил Александру надеть непривычный биб с номером один в большом масс-старте. Но героем гонки стал другой Александр — Корнев. Победу уроженец Удмуртии тоже одержал во многом за счет стрельбы. Всё решалось на последнем рубеже, куда пришла лидирующая группа из пяти человек. Но только Корнев обошелся без промахов. Его преимущество над преследователями на выходе со стрельбища было от 28 секунд.

Теперь биатлонисты переезжают в Ижевск, где пройдет очередной этап Кубка России с 18 по 21 января. В программе индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.

Продолжение доминации

Лыжники в выходные соревновались в Казани. Крупных гонок в Татарстане не проводили буквально с советских времен, и то раньше лыжи развивались скорее в Набережных Челнах и Заинске. Теперь на регулярной основе (по словам Елены Вяльбе) лыжники будут приезжать в один из самых крупных городов страны.

— Слава богу, что первый блин получился не комом, — сказала «Известиям» Елена Вяльбе. — Несмотря на холодную погоду, жюри не дрогнуло и спортсмены вышли на старт. Идеально подготовленная трасса в Казани, очень хороший комплекс. Я не просто так сейчас сказала зрителям, что мы приедем сюда еще раз. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр.

Гонки же Кубка России получились конкурентными только у женщин. В скиатлоне боровшихся за золото Елизавету Пантрину и Анастасию Кулешову разделила 0,1 секунды. Бронза у Алины Пелецовой. В спринте уверенную победу одержала Анастасия Фалеева. Вслед за ней финишировали Ольга Сергеева и Екатерина Евтягина. У мужчин обе гонки выиграл Александр Большунов. Также в медалях Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Савелий Коростелев и Артем Мальцев.

— Когда-то Большунов уходит рано, когда-то на предпоследнем подъеме, как это сделал в скиатлоне в Казани, — продолжила Елена Вяльбе. — Для всех остальных ребят есть шанс учиться, когда ты видишь этого соперника рядом с собой, лучшего в мире, думаю, что они должны благодарить Бога, что они сейчас рядом с Большуновым. Не утомляет ли доминация Большунова? Нет, вы что. Я рада, что Саша в очередной раз доказывает, что он сильнейший на нашей планете. Пусть остальные больше тренируются и стараются — всё, что могу сказать.

Следующий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 3 и 4 февраля.