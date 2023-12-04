Лидерские качели: Латыпов и Резцова вновь выходят на первые роли

В наступившем сезоне прошло уже два полных этапа Кубка России, в рамках которых состоялись по шесть гонок у мужчин и женщин. Однако золотых медалистов в этих 12 стартах всего трое: Александр Большунов, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева. В биатлоне победителей побольше, хотя на втором этапе Кубка России лидеры сборной Эдуард Латыпов и Кристина Резцова вышли на первые роли. О том, как изменились расклады в чемпионской гонке, — в материале «Известий».

Лучшая гонка сезона

Перед стартом сезона в Вершине Теи болельщики Большунова волновались, как он справится с последствиями травмы спины, которая была получена в августе и остановила тренировочный процесс лыжника на три месяца. Прошедший этап показал, что всё у Александра в порядке. В Хакасии он с комфортным преимуществом завершил не только дистанционные гонки, но и спринт.

Из Вершины Теи спортсмены переехали в Тюмень, где вопрос о травме Большунова уже не был актуален. Оказалось, что трехкратный олимпийский чемпион только разгоняется. В открывающей этап коньковой разделке он был быстрее Артема Мальцева, ставшего вторым, на 27 секунд. Причем в Тюмени дистанции у мужчин и женщин стали равные. Разделка парней в этот раз была 10-километровой. А на такой дистанции полминуты преимущества — это пропасть. В классическом спринте Большунову было уже не так просто, но в финале он превзошел всех не только физически, но и тактически: поддержал рывок Александра Терентьева и обогнал его на финишной прямой.

Большей борьбы за золото ждали в классическом масс-старте, который закрывал этап в Тюмени. На 20 км в контактной гонке может случиться все что угодно. В итоге действительно было много падений и сломанных палок. Например, не повезло одному из лидеров нынешнего сезона Савелию Коростелеву. В начале второго круга у 19-летнего лыжника сломалось крепление. Инвентарь попытались быстро заменить, но первым, что попалось под руку тренеров, была лыжа для конькового хода. Поэтому часть дистанции Савелий бежал на разных. Из-за двух переобуваний он потерял около минуты, но сражаться не перестал. На финиш Коростелев пришел 18-м.

Большунова же все неприятности обошли стороной. Он долгое время держался в глубине головной группы, но на отметке 11,3 км стал выходить вперед. Таким образом, он забрал бонусные очки в зачет Кубка России, которые «раздавали» на этой отсечке. Пелотон не разбивался до последних 2 км масс-старта. А затем на подъеме Александр сделал короткое ускорение, которое почему-то никто не поддержал, и шел до финиша, оглядываясь и уже контролируя ситуацию. Все как будто заранее отдали ему первое место, решив сохранить силы в споре за серебро.

Дальше лыжники отправляются в Чусовой, куда должен подъехать принципиальный соперник Александра Сергей Устюгов. В прошлом сезоне этот ветеран тоже начал сезон на этапе в Пермском крае. Тогда он серьезно взбодрил Кубок России своим появлением.

В женских соревнованиях ситуация немного другая: в спринтерских гонках золото досталось Анастасии Фалеевой, а в дистанционных — Веронике Степановой. Правда, Фалеева выигрывает свои старты при отсутствии Степановой. Олимпийская чемпионка пропустила спринт на первом этапе Кубка России, но вышла в прологе в Тюмени. Она преодолела квалификацию с третьим результатом, однако выступать в четвертьфинале отказалась. Степанова объяснила это тем, что не чувствует в себе силы для победы. В результате Анастасия уверенно выиграла свой второй спринт.

Женский масс-старт в Тюмени получился самой зрелищной гонкой за два этапа. Большую часть дистанции лидировала и тащила всех за собой Фалеева. На финишной прямой захватывающая разборка шла среди четырех лыжниц — Марии Истоминой, Анастасии Кулешовой, Степановой и Фалеевой. Степанова встала в коридор с небольшим, но, казалось, неотыгрываемым превосходством. На параллельной дорожке мощными отталкиваниями ее стала подпирать Фалеева, заставив Веронику работать до последних метров и делать разножку на финише. После финиша олимпийская чемпионка поставила себе тройку за выступление в масс-старте, заявив, что хочет выигрывать с большим преимуществом.

Пока серьезных конкурентов у Степановой на этапе в Чусовом не видится. Только начинает входить в сезон Юлия Ступак. В Тюмени она бежала в спринте, даже вышла в полуфинал, но дальше выступать не стала. Еще не видели в боевых кондициях другую олимпийскую чемпионку Татьяну Сорину, вернувшуюся из декретного отпуска. Она выходила на старт классической разделки в Вершине Теи, но сошла с дистанции после отметки 3,3 км. А лучшая лыжница последних сезонов Наталья Терентьева пока до конца не восстановилась после травмы и даже не начала тренироваться.

Прорыв Резцовой

Осенью двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова, анонсируя свои цели на внутренние соревнования, говорила, что хочет выигрывать на российских стартах с преимуществом в две минуты, чтобы потом приехать на Кубок мира и выигрывать по полторы. Амбициозная задача. Однако длительный простой, связанный с декретным отпуском, дал о себе знать. Гонки на Кубке лиги клубного биатлона Кристина рассматривала как контрольную тренировку. В итоге 10-е место в масс-старте и третье в гонке преследования. Впереди были белорусская биатлонистка Анна Сола и Елизавета Каплина, а бронзу Резцова вырвала в финишной разборке с Викторией Сливко.

На первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Кристина не смогла затащить хозяев на подиум в смешанной эстафете. В компании с Каплиной, Дмитрием Ивановым и Петром Пащенко команда ХМАО заняла четвертое место. Резцова на первом огневом рубеже допустила сразу три промаха, позже объяснив, что свинец от патрона попал ей в глаз, что значительно осложнило ситуацию. В экспериментальном лыжном спринте на 100 м Кристина стала седьмой.

Подиумы вернулись к Резцовой на втором этапе. В спринте она стала второй, в плотной борьбе опередив Наталью Гербулову и Тамару Дербушеву, однако уступив более 15 секунд Наталии Шевченко. Хотя обе спортсменки не допустили промахов. Казалось, что Кристина возьмет реванш в гонке преследования, но там Шевченко вновь была вне конкуренции: с двумя промахами привезла серебряному призеру Каплиной более 13 секунд. Резцова же с тремя промахами стала только 13-й.

Лидер сборной смогла реабилитироваться в масс-старте. «После пасьюта немного разозлилась на себя из-за случившегося, но потом отпустила ситуацию. Понимала, что в воскресенье будет мой день». Кристина практически идеально прошла четыре огневых рубежа (один промах), финишировав в гордом одиночестве. Отметим, что второе место заняла 20-летняя Анастасия Гришина. Для уроженки Алтайска это первая медаль на таком уровне. Третьей стала Екатерина Носкова. Ульяна Нигматуллина замкнула топ-10, Казакевич — только 12-я, Наталия Шевченко — 20-я.

У мужчин, несмотря на проблему со стрельбой, в лидеры вырвался Эдуард Латыпов. На трех гонках второго этапа трехкратный призер Олимпийских игр – 2022 трижды был на подиуме. В спринте Эдуард с одним промахом все-таки обошел Евгения Сидорова, который в 26 лет выдал свою лучшую гонку в карьере (впервые прошел официальный старт без промахов). Однако в гонке преследования развить успех лидеру сборной не удалось. Хотя даже с четырьмя промахами Латыпов стал третьим, уступив минуту и 25 секунд по разу промахнувшимся Кириллу Бажину и Александру Логинову соответственно.

В большом масс-старте Кирилл тоже здорово прошел всю дистанцию. С четырьмя промахами Бажин стал третьим, оставив позади Александра Поварницына, Даниила Серохвостова, Антона Бабикова, Александра Логинова и Карима Халили. Последний, к слову, пока проваливается на Кубке России после двух удачных гонок в лиге клубного биатлона. Хотя в прошлом сезоне именно Карим стал победителем Кубка России.

За золото же в масс-старте боролись белорусский спортсмен Антон Смольский и Латыпов. Эдуард допустил на один промах больше, но за счет скорости на лыжне оставил Антона позади. Стоит отметить, что в воскресенье, 3 декабря, в Ханты-Мансийске была достаточно холодная погода — 17–18 градусов. Пронизывающий ветер доставлял большие неудобства и сковывал движения, как ни утепляйся, сетовали биатлонисты после финиша.

Третий этап Кубка России стартует уже 6 декабря в Тюмени. Программа этапа также включает в себя по три индивидуальные гонки у мужчин и у женщин.