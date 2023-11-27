Вершина — Большунова: олимпийский чемпион сделал хет-трик в Хакасии

В поселке Вершина Теи закончился первый этап Кубка России. Сезон новый, но герои у него пока те же. Несмотря на травмы и различные проблемы в подготовке, главными лицами этапа стали олимпийские чемпионы Александр Большунов и Вероника Степанова, продемонстрировавшие в Хакасии свое превосходство над соперниками. Кубок России по биатлону стартовал в Ханты-Мансийске командными гонками, причем победный дубль в смешанной эстафете и сингл-миксте в сражениях с более титулованными соперниками сделали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева.

Хет-трик Сан Саныча

Перед началом этапа старший тренер сборной России Юрий Бородавко предупреждал, что Большунов хоть и заявлен на все гонки, но какие-то может пропустить. Всё зависело от состояния спортсмена — летом трехкратный олимпийский чемпион повредил спину. Травма оказалась настолько серьезной, что в какой-то момент у него появились мысли о пропуске всего сезона.

Александр восстановился за три месяца и пока выкашивает первые места во всех гонках, в которых участвует. Он начал победную серию в коньковой разделке на 10 км в рамках Кубка Хакасии, который предварял этап Кубка России. Тогда он выиграл у всех соперников от 30 секунд. В первом официальном старте сезона — тоже разделке свободным стилем, но на 15 км — его преимущество над вторым местом было уже не таким большим. Артем Мальцев отстал на шесть секунд, правда, было видно, что Большунов ситуацию контролирует. Казалось, что в коньковом спринте в Вершине Теи Александр встретит большее сопротивление. Но и тут ему даже не нужно было делать разножку на финише: оппоненты были за спиной.

В заключительной гонке этапа участники перешли с конька на классику, что не изменило расклад на финише. В разделке на 15 км у Большунова был последний, 119-й номер, поэтому он всё прекрасно видел. Первую отсечку 1,2 км он прошел с седьмым результатом, но дальше ниже первого уже не опускался. Расслабляться Александру не давал 19-летний Савелий Коростелев, державшийся в опасной близости. Однако свое преимущество трехкратный олимпийский чемпион сохранил.

На старте зимы может показаться, что Сан Саныч заберет сезон в одну калитку и у него нет конкуренции в России. Но на самом деле еще не все соперники подъехали или вошли в свое боевое состояние. Например, пропустил этап Сергей Устюгов, который тренируется и выступает по индивидуальному плану. В прошлом сезоне жара в лыжных гонках началась, когда Устюгов приехал на третий этап Кубка России.

Не в идеальном состоянии пока и другой олимпийский чемпион Алексей Червоткин. Он, как и Большунов, потянул спину. В результате Червоткин пропустил первую гонку этапа, был заявлен на спринт, но тоже не вышел на старт. В заключительной разделке в Вершине Теи Алексей все-таки открыл соревновательный сезон и занял пятое место, уступив победителю 30 секунд.

В спринтерских гонках помимо Устюгова серьезную конкуренцию Большунову должен составить Александр Терентьев. В Вершине Теи двукратного бронзового призера Олимпиады подвел инвентарь. В прологе Терентьев сломал палку и не прошел квалификацию.

Травмы и сходы

В женских соревнованиях ситуация чем-то похожа. Веронике Степановой было по силам также выиграть три гонки из трех, но на старт спринта она не вышла. Зато взяла коньковую разделку с огромным преимуществом — 30 секунд перед вторым местом. Пропустив спринт, в котором победила Анастасия Фалеева, Вероника устроила опрос у себя в соцсетях: «Выходить мне завтра на старт?». Варианты ответов: «Да», «Нет» и «Как ты уже достала». Около 80% подписчиков проголосовали за первый вариант. Вероника выступила в гонке, хотя вряд ли на это повлияли результаты опроса.

Состав классической разделки был многообещающим. В протоколе появились олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Однако Ступак решила отложить свой дебют в этом сезоне и на старт не вышла, а Сорина сошла с дистанции после отметки 3,3 км, на которой у нее 10-й результат и 32 секунды отставания от лидера. Вообще Татьяна, которая только-только вышла из декретного отпуска, планировала бежать в Вершине Теи все гонки, но перед началом этапа получила небольшую травму. В итоге вновь сверхуверенная победа Степановой. На этот раз преимущество перед вторым местом составило 28 секунд.

Конечно, все ждут возвращения главной лыжницы страны Натальи Терентьевой. Однако тренер Бородавко пока не дает прогнозов на то, когда Наталья начнет хотя бы тренировки. На следующем этапе Кубка России в Тюмени зрители ее точно не увидят. Этап пройдет с 1 по 3 декабря. В программе — коньковые разделки, классические спринты и масс-старты.

Мощная связка

Не так давно сингл-микст и смешанная эстафета в биатлоне были в новинку, а теперь уже, можно сказать, прижились. В отличие от Кубка мира на стартовом этапе Кубка России их проводили в два дня, что и понятно, — дабы обеспечить участие в обеих дисциплинах всех сильнейших. Цель была достигнута, а конкуренцию командам в российских регионах составляла сборная Белоруссии. Белорусы были очень близки к победе в смешанной эстафете даже без приболевшего Антона Смольского.

Но стартовал Кубок страны в Ханты-Мансийске сингл-микстом, где белорусы выставили дублеров и не попали даже в топ-20. Зато великолепны были Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, опередившие всех преследователей более чем на минуту. В первых гонках в Ханты-Мансийске Бажин продемонстрировал не только хорошую стрельбу, но и впечатляющую прыть на лыжне. Причем если в сингл-миксте его мини-команда с Дербушевой победила с запасом, то в смешанной эстафете всё решилось на заключительном этапе.

Дербушева, Ирина Казакевич и Василий Томшин не только не смогли оторваться от конкурентов, Бажин ушел в гонку вторым с отставанием в 12 секунд от Петра Пащенко из ХМАО-Югра. Мало того, даже после второй стрельбы он уступил снайперу из Белоруссии Павлу Белько. Но догнал его на последнем круге, а затем и опередил. Обеспечив золотой дубль Свердловской области в Кубке страны.