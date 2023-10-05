Погружение в дерби: победа «Динамо» над «Спартаком» прояснила расклады Кубка

Предпоследний — пятый — тур группового этапа Кубка России по футболу во многом прояснил ситуацию с дальнейшей борьбой за топ-3 в этом турнире. После победы (3:0) над «Спартаком» в московском дерби «Динамо» сохранило второе место в группе D и пока остается фаворитом в гонке с «Краснодаром» за продолжение выступления в «Пути РПЛ». Определились и три команды, которые заняли в своих группах последние места и прекращают выступления в этом соревновании. Это казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Петербургский «Зенит» возглавил свою группу благодаря домашней победе над калининградской «Балтикой» (2:1).

«Динамо» – «Спартак»

Четыре победы в предыдущих четырех турах сделали заключительные игры «Спартака» с «Динамо» и «Краснодаром» чистой формальностью. Что позволило на фоне текущего кризиса в чемпионате (выездной разгром 0:4 от «Крыльев») более планомерно готовиться к намеченному на конец недели дерби с ЦСКА в РПЛ.

Впрочем, в Кубке главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль и так выпускал людей, не проходящих в основу на чемпионате. Причем судя по тому, что многие из них в прошлом сезоне играли и в РПЛ, а теперь принесли команде первое место в кубковой группе, остается открытым вопрос, можно ли считать их резервистами, а не основой. Правда, теперь к Никите Чернову, Павлу Маслову и другим опальным футболистам добавился Георгий Джикия, в последнее время севший на лавку в чемпионате — Абаскаль предпочитает ему новичка Сржана Бабича, отлично проведшего первые игры в новой команде. Что, правда, не спасло ее от самарского разгрома.

Впрочем, формальный резерв не воспользовался шансом в очередной раз доказать свое право быть в основе — отсутствие турнирной мотивации всё-таки сказалось. «Динамо» забило два гола в конце первого тайма — отличились Фёдор Смолов и Даниил Фомин. А вышедший на замену в концовке игры 19-летний Иван Зазвонкин в своем первом матче за основу поставил победную точку.

Таким образом, «Динамо» сумело должным образом поквитаться за кубковый разгром в первом круге (1:4). Теперь осталось взять реванш за недавнее поражение в чемпионате (0:1). Но главное — подопечные Марцела Лички сохраняют второе место в группе. Они набрали одинаковое количество очков с «Краснодаром», который в этот же день разгромил дома «Пари Нижний Новгород».

«Динамо» опережает «Краснодар» по дополнительным показателям и перед последним туром является фаворитом гонки за выход в плей-офф «Пути РПЛ». Для этого бело-голубым достаточно в последней игре группы обыграть дома нижегородцев, которые уже точно вылетают из турнира. Третье место будет означать попадание в «Путь регионов».

— Для нас было важно победить в этой игре, чтобы в последнем туре для второго места было достаточно выиграть, не оглядываясь на результаты конкурентов, — заявил «Известиям» полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий. — А то, что смогли выиграть разгромно и взять реванш за те 1:4, просто замечательно. К сожалению, мы в этом сезоне еще не обыгрывали «Спартак», но здорово, что это удалось сделать в первом домашнем дерби, на нашем стадионе и на глазах наших болельщиков, которым спасибо за поддержку. Будем стараться радоваться их и дальше.

«Локомотив» – «Ростов»

Набравшие ход железнодорожники имели хорошую возможность выйти в лидеры после того, как незадолго до их матча с «Ростовом» екатеринбургский «Урал» обыграл дома «Рубин» (2:0). При этом донской клуб в последнее время находится в кризисе, а на кубковый выезд не приехали его лидеры Данил Глебов и Николай Комличенко. А главный тренер команды Валерий Карпин вообще выпустил по большей части резервный состав.

То же самое сделал и наставник «Локо» Михаил Галактионов. Но сказался тот факт, что у его команды более широкая обойма высококлассных футболистов. За час до начала матча рядом со стадионом прошла церемония на Аллее звезд. Там открыли звезду в память о бывшем министре путей сообщения РФ Николае Аксёненко, сыгравшего значительную роль в главных успехах клуба.

Именно по его инициативе в 2000 году началось строительство нового стадиона в Черкизово, открытого в 2002 году и ставшего на тот момент самым современным в стране. При его кураторстве «Локомотив» стал регулярно бороться за трофеи и добился первых успехов в Европе, а самый успешный период первой половины 2000-х годов случился уже после ухода Аксёненко с должности, но — на его фундаменте.

«Локо» мог быстро повести в счете, но Антон Миранчук не реализовал пенальти. Однако, ещё до перерыва ему удалось реабилитироваться, сделав голевой пас на Тимура Сулейманова и забив самому. Во втором тайме Максим Глушенков быстро довел дело до разгрома, воспользовавшись передачей вышедшего на замену вместо Сулейманова Артёма Дзюбы. И лишь в концовке встречи Максим Осипенко сократил разрыв в счете.

Победа 3:1 вывела «Локомотив» на первое место и позволила ему обеспечить одно из первых двух мест и выход в плей-офф «Пути РПЛ». За вторую путёвку в последнем туре поборются «Ростов» и «Урал».

— Рад, что сумели выиграть этот матч, играли достаточно уверенно и заслуженно победили, — сказал «Известиям» защитник «Локомотива» Александр Сильянов. — Для меня не была эта встреча принципиальной, хоть я и играл в прошлом сезоне за «Ростов». Просто рад был увидеть многих представителей команды, своих хороших знакомых. Но главное, что мы победили и смогли выйти в лидеры группы. Сделаем всё, чтобы «Локомотив» продолжил победную серию и улучшал позиции в чемпионате и Кубке.

«Зенит» – «Балтика»

«Балтика», идущая в зоне вылета, — на предпоследнем месте в чемпионате — неожиданно успешно проводит групповой этап Кубка. Три стартовые победы, в том числе дома над «Зенитом» (1:0), позволили ей лидировать даже после неожиданного проигрыша аутсайдеру группы «Крыльям Советов» (1:2).

Подопечные Сергея Игнашевича могли сохранить первую строчку и по итогам выезда в Питер. К середине второго тайма счет был ничейный, но победный гол Эдуардо Кейроса вывел «Зенит» на первое место и обеспечил ему выход в плей-офф «Пути РПЛ», в который он не попал в прошлом розыгрыше.

«Балтике» теперь нужно удерживать второе место. Для этого в последнем туре ей необходимо добиться хотя бы ничейного результата дома с грозненским «Ахматом», который разгромил на выезде «Крылья» (3:0) и лишил самарцев шансов даже на третье место.

«Факел» – ЦСКА

Ситуация в группе А была самой запутанной. И остается такой за тур до конца группового этапа. Разве что «Оренбург» обеспечил себе одно из вторых мест. А вот «Сочи» уже лишился шансов на «Путь РПЛ», но в отличие от аутсайдеров других групп сохраняет возможность сыграть в «Пути регионов».

Это стало ясно после того, как южный клуб проиграл дома «Оренбургу» (1:2), а ЦСКА спасся от поражения в основное время в выездной игре с воронежским «Факелом» за счет гола Милана Гайича (1:1), но уступил в серии пенальти (2:4). Теперь армейцам необходимо в последнем туре выигрывать дома у «Оренбурга», чтобы не зависеть от результата матча «Факела» с «Сочи».

Матчи последнего тура группового этапа пройдут 31 октября – 2 ноября.