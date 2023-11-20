Реклама
Прямой эфир
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма
Мир
В МИД РФ заявили об эвакуации из Газы оставшихся россиян в ближайшие дни
Армия
Депутат Госдумы сообщил о возвращении 80 тел военных РФ в ходе обмена с Украиной

К себе снежно: как прошел первый этап Международной лиги клубного биатлона

Победы с миллионным призовым фондом поделили россияне и белорусы
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биатлонный сезон для российских спортсменов должен был начаться в Ханты-Мансийске 25 ноября этапом Кубка страны. Однако в начале октября глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объявил о создании клубной лиги, первые соревнования которой прошли в столице Югры 18–19 ноября. Призовой фонд турнира составил 8 млн рублей, а победители в каждой гонке получали по миллиону. Первые призовые были разыграны в контактных гонках: больших масс-стартах и пасьюте.

Без Китая

На соревнования приглашали представителей нескольких стран, но в итоге до столицы Югры добрались только российские и белорусские биатлонисты. Дело в том, что IBU жестко выступил против турнира в РФ. Позиция международного союза стала понятна, когда Нуждов рассказал на пресс-конференции, почему от участия отказались китайцы: «Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученной через Федерацию биатлона Китая, — не принимать участия в наших соревнованиях. Нам отрадно, что IBU следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые выходят в российской прессе. Особые слова хотел бы сказать генсеку IBU Максу Коббу, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия и санкции».

Президент Федерации биатлона Московской области также отметил, что Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) не подпадает под юрисдикцию IBU, поэтому никаких санкций они применить не могут. Да и какие могут быть санкции, если наши спортсмены отстранены от соревнований.

Союз биатлонистов России участия в организации турнира не принимал. Ранее глава СБР Виктор Майгуров говорил о нейтральном отношении к этим соревнованиям. Однако вице-президент федерации Павел Ростовцев высказался жестче, предложив спортсменам заглянуть в свои контракты с ЦСП (Центром спортивной подготовки), «где четко регламентируется участие в соревнованиях, не включенных в календарный план, и какие санкции могут за это быть».

Палки в лыжню: IBU пытается сорвать турнир по биатлону в России
В середине ноября в Ханты-Мансийске стартуют новые клубные соревнования

Однако какие санкции могут быть, не очень понятно. Если наказывать, то придется наказывать почти всех ведущих биатлонистов страны, которые стоят на ставке ЦСП. В первых соревнованиях МЛКБ приняли участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Исключением являются девушки из группы Михаила Шашилова, а также некоторые спортсмены из команды Каминского, такие как Лариса Куклина и Ильназ Мухамедзянов. Но Латыпов, Логинов, Халили, Гореева, Сливко, Резцова, Нигматуллина и другие (всего 46 мужчин и 38 женщин) вышли на старт в Хантах.

По миллиону

Первые старты наглядно продемонстрировали: пока именно клубная система соревнований сыровата. Спортсмены в основном представляли не какой-либо клуб, а свои регионы, как в рамках чемпионатов и Кубка России. Нуждов объяснял, что не против увидеть «Спартак» и «Зенит» в биатлоне, но проект пока на начальном этапе, поэтому всё еще может быть.

Перед стартом биатлонисты рассказывали, что относятся к Кубку МЛКБ как к контрольной тренировке, к которой специально не подводились. В этом было как будто какое-то лукавство. Все-таки миллион за победу борьбу накалял. Единственными, кто не стеснялся говорить о своих серьезных намерениях, были белорусы. Они в итоге и добрались до своих призовых.

В мужском масс-старте золото разыгрывали россиянин Карим Халили и белорус Антон Смольский. Почти всю дистанцию они прошли с небольшим отставанием друг от друга, а с последнего рубежа уходили вместе. Карим пытался отрываться на подъемах, а Антон, чьи лыжи, казалось, работали лучше, догонял на спусках. В результате многое решил эпизод: когда спортсмены уже врывались на стадион, Смольский споткнулся, отпустив соперника. Халили своего не упустил и забрал чек на миллион рублей. Антону досталось в два раза меньше, а бронзовую медаль и 250 тыс. рублей выиграл другой представитель Белоруссии — Никита Лобастов.

Всего же награждали шестерых лучших биатлонистов. Неожиданно для многих в эту шестерку забрался Виктор Плицев (пятое место). А вот главный фаворит турнира Эдуард Латыпов остался без денег — у него седьмая позиция.

«Иногда ключ к успеху в том, чтобы уметь отпустить голову»
Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков — о провокационных вопросах, обвинениях в сексизме и о том, как чувствует себя в роли интервьюера

В гонке преследования Смольский взял реванш у Халили, опередив уроженца Сергиева Посада на 30 секунд. Между ними вклинился чемпион мира Антон Бабиков. Также в топ-6 вошли Лобастов, Никита Поршнев и Василий Томшин.

Женская сборная Белоруссии на старте сезона осталась без своего лидера Динары Смольской, которая находится в декретном отпуске, зато из него вернулись Анна Сола и Ирина Лещенко. Анна в итоге в первом же старте на снегу выиграла полмиллиона. Круг претендентов на медали в женском масс-старте определился уже после первой стрельбы. За золото боролись Сола, Елизавета Каплина и Анастасия Гореева. Последняя была всегда чуть впереди и практически всю гонку шла в одиночестве, финишировав первой.

Семейный заряд: смогут ли супруги Смольские выиграть Кубок Содружества
На решающем этапе конкуренцию им составят россияне Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Виктория Сливко

Таким образом, бюджет одной будущей спортивной семьи (Гореева и Халили планируют сыграть свадьбу в сентябре следующего года) за день пополнился на 2 млн. Их двойные победы уже становятся традицией. Как отметила Анастасия, в первом старте прошлого сезона они с Каримом тоже оба завоевали золотые медали.

Пасьют же выиграла Сола, опередив ближайшую преследовательницу Каплину на минуту. Третьей стала Кристина Резцова, также вернувшаяся после декрета. Гореева только девятая, а в топ-6 попали Виктория Сливко, Владислава Гаврилова и Ирина Лещенко.

Следующий этап МЛКБ может пройти в Уфе. Сейчас об этом ведутся переговоры, подчеркнул Нуждов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023