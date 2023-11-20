К себе снежно: как прошел первый этап Международной лиги клубного биатлона

Биатлонный сезон для российских спортсменов должен был начаться в Ханты-Мансийске 25 ноября этапом Кубка страны. Однако в начале октября глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объявил о создании клубной лиги, первые соревнования которой прошли в столице Югры 18–19 ноября. Призовой фонд турнира составил 8 млн рублей, а победители в каждой гонке получали по миллиону. Первые призовые были разыграны в контактных гонках: больших масс-стартах и пасьюте.

Без Китая

На соревнования приглашали представителей нескольких стран, но в итоге до столицы Югры добрались только российские и белорусские биатлонисты. Дело в том, что IBU жестко выступил против турнира в РФ. Позиция международного союза стала понятна, когда Нуждов рассказал на пресс-конференции, почему от участия отказались китайцы: «Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученной через Федерацию биатлона Китая, — не принимать участия в наших соревнованиях. Нам отрадно, что IBU следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые выходят в российской прессе. Особые слова хотел бы сказать генсеку IBU Максу Коббу, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия и санкции».

Президент Федерации биатлона Московской области также отметил, что Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) не подпадает под юрисдикцию IBU, поэтому никаких санкций они применить не могут. Да и какие могут быть санкции, если наши спортсмены отстранены от соревнований.

Союз биатлонистов России участия в организации турнира не принимал. Ранее глава СБР Виктор Майгуров говорил о нейтральном отношении к этим соревнованиям. Однако вице-президент федерации Павел Ростовцев высказался жестче, предложив спортсменам заглянуть в свои контракты с ЦСП (Центром спортивной подготовки), «где четко регламентируется участие в соревнованиях, не включенных в календарный план, и какие санкции могут за это быть».

Однако какие санкции могут быть, не очень понятно. Если наказывать, то придется наказывать почти всех ведущих биатлонистов страны, которые стоят на ставке ЦСП. В первых соревнованиях МЛКБ приняли участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Исключением являются девушки из группы Михаила Шашилова, а также некоторые спортсмены из команды Каминского, такие как Лариса Куклина и Ильназ Мухамедзянов. Но Латыпов, Логинов, Халили, Гореева, Сливко, Резцова, Нигматуллина и другие (всего 46 мужчин и 38 женщин) вышли на старт в Хантах.

По миллиону

Первые старты наглядно продемонстрировали: пока именно клубная система соревнований сыровата. Спортсмены в основном представляли не какой-либо клуб, а свои регионы, как в рамках чемпионатов и Кубка России. Нуждов объяснял, что не против увидеть «Спартак» и «Зенит» в биатлоне, но проект пока на начальном этапе, поэтому всё еще может быть.

Перед стартом биатлонисты рассказывали, что относятся к Кубку МЛКБ как к контрольной тренировке, к которой специально не подводились. В этом было как будто какое-то лукавство. Все-таки миллион за победу борьбу накалял. Единственными, кто не стеснялся говорить о своих серьезных намерениях, были белорусы. Они в итоге и добрались до своих призовых.

В мужском масс-старте золото разыгрывали россиянин Карим Халили и белорус Антон Смольский. Почти всю дистанцию они прошли с небольшим отставанием друг от друга, а с последнего рубежа уходили вместе. Карим пытался отрываться на подъемах, а Антон, чьи лыжи, казалось, работали лучше, догонял на спусках. В результате многое решил эпизод: когда спортсмены уже врывались на стадион, Смольский споткнулся, отпустив соперника. Халили своего не упустил и забрал чек на миллион рублей. Антону досталось в два раза меньше, а бронзовую медаль и 250 тыс. рублей выиграл другой представитель Белоруссии — Никита Лобастов.

Всего же награждали шестерых лучших биатлонистов. Неожиданно для многих в эту шестерку забрался Виктор Плицев (пятое место). А вот главный фаворит турнира Эдуард Латыпов остался без денег — у него седьмая позиция.

В гонке преследования Смольский взял реванш у Халили, опередив уроженца Сергиева Посада на 30 секунд. Между ними вклинился чемпион мира Антон Бабиков. Также в топ-6 вошли Лобастов, Никита Поршнев и Василий Томшин.

Женская сборная Белоруссии на старте сезона осталась без своего лидера Динары Смольской, которая находится в декретном отпуске, зато из него вернулись Анна Сола и Ирина Лещенко. Анна в итоге в первом же старте на снегу выиграла полмиллиона. Круг претендентов на медали в женском масс-старте определился уже после первой стрельбы. За золото боролись Сола, Елизавета Каплина и Анастасия Гореева. Последняя была всегда чуть впереди и практически всю гонку шла в одиночестве, финишировав первой.

Таким образом, бюджет одной будущей спортивной семьи (Гореева и Халили планируют сыграть свадьбу в сентябре следующего года) за день пополнился на 2 млн. Их двойные победы уже становятся традицией. Как отметила Анастасия, в первом старте прошлого сезона они с Каримом тоже оба завоевали золотые медали.

Пасьют же выиграла Сола, опередив ближайшую преследовательницу Каплину на минуту. Третьей стала Кристина Резцова, также вернувшаяся после декрета. Гореева только девятая, а в топ-6 попали Виктория Сливко, Владислава Гаврилова и Ирина Лещенко.

Следующий этап МЛКБ может пройти в Уфе. Сейчас об этом ведутся переговоры, подчеркнул Нуждов.