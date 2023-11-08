Палки в лыжню: IBU пытается сорвать турнир по биатлону в России

Международный союз биатлонистов (IBU) уже отстранил российских и белорусских спортсменов от мировых стартов, а теперь еще и пытается сорвать соревнования на территории РФ. Так, в намеченном на 18–19 ноября в Ханты-Мансийске турнире Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) не смогут принять участие представители Китая — IBU пригрозил им санкциями. Тем не менее очевидно: в период бана русский спорт — и биатлон в частности — перестраивается и постепенно вырабатывает новые форматы. В календаре СБР уже появились этапы Кубка Содружества, участие в которых принимают сильнейшие представители России и Белоруссии. А победителям МЛКБ, помимо медалей, организаторы сулят еще и миллионные гонорары. Подробности — в материале «Известий».

Козни IBU

Союз биатлонистов России (СБР) не участвует в организации нового турнира. Создатели МЛКБ на пресс-конференции заявили, что не пытаются сделать соревнования в противовес кому-либо.

— В прессе я видел комментарий [Виктора] Майгурова (главы СБР. — «Известия»): «Нейтрально отношусь». У Адриана Цыбульского (глава белорусского биатлона. — «Известия») был более пространный комментарий. Я придерживаюсь той позиции, что МЛКБ не попадает под юрисдикцию IBU. Международный союз биатлонистов не может повторно наложить какие-то санкции на спортсменов этой организации. Каких комментариев вы можете ожидать от президентов национальных федераций, которые хоть и отстранены, но остаются членами IBU? — объяснил Алексей Нуждов.

Тем не менее IBU смог повлиять на проведение первого Кубка МЛКБ. Именно из-за действий Международного союза биатлонистов соревнования в Ханты-Мансийске лишились участников из Китая. По словам организаторов, им настоятельно рекомендовали проигнорировать приглашение. Также в организации сообщили, что они не одобряют проведение Кубка МЛКБ.

«Да, IBU проинформировал своих членов о том, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU, и что участие в нем может повлечь за собой последствия, — заявили ТАСС в Международном союзе. — Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. <....> Когда наши члены отстраняются от участия, их правила и обязательства остаются в силе. В наших правилах четко прописано, что международный руководящий орган также может налагать штрафы/ санкционирование на участников, официальных лиц, тренеров и т.д., которые участвуют в соревнованиях, которые не одобрены IBU. Не имеет значения, идет ли речь о частной лиге или о соревнованиях с национальными командами».

Организаторов Международной лиги клубного биатлона санкции не пугают, а значит, первому Кубку быть. «Проведению турнира ничего не помешает», — уверен Дмитрий Васильев.

— В IBU идут по тому же пути, по которому шли, — рассказала «Известиям» двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. — Они не дают нам развивать свои соревнования. Опять политика. Все по старой схеме, по старой тропе. Нам запрещают, нам не разрешают, только нам. И рекомендуют нам и другим странам не участвовать. Такое время.

Все лидеры

Впервые об этом проекте общественность узнала в начале октября, но обсуждения по его реализации начались с весны. Учредителями МЛКБ стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона.

— Все знают, в какой ситуации находится сейчас российский и белорусский биатлон. Сейчас у нас нет конкретной перспективы восстановления в правах на международном уровне, — сказал «Известиям» генеральный директор Белорусского клуба Евгений Чмиль. — Вся эта ситуация продолжается больше года, поэтому неправильно сидеть и чего-то ждать. Исходя из этого, пообщавшись со спортсменами и функционерами, мы подумали, что надо искать единомышленников в РФ и что-то делать.

Идея проекта зародилась весной этого года. Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов приезжал в Белоруссию на детские соревнования и тогда стало понятно, что есть база для взаимодействия.

— У белорусских спортсменов существенно сократилось количество соревнований, — продолжил Евгений Чмиль. — Вы знаете, что количество стартов Кубка Содружества в этом сезоне уменьшилось на треть. Уровень белорусского биатлона не такой массовый, вариться в своей каше для нас — не самый лучший вариант. Отсутствие мотивации и перспектив восстановления говорит о том, что клубный проект — это не универсальное решение, но хорошее подспорье в сложившейся ситуации.

Планировалось, что в первом Кубке МЛКБ примут участие спортсмены России, Белоруссии и Китая, также ходили разговоры о монгольских биатлонистах. Но в результате клуб из Поднебесной не сможет приехать, и национальный состав будет таким же, что и на Кубке Содружества. Правда, у Кубка МЛКБ призовой фонд значительно выше — 8 млн рублей. Победитель в каждой гонке получает 1 млн. Такие денежные чеки для спортсменов в нашем биатлоне выделяются.

— Когда я узнал про эти соревнования, то подумал, что это будет круто, — сказал на специальной пресс-конференции лидер белорусской сборной Антон Смольский. — Такие соревнования, будем говорить открыто, — возможность заработать денег. Уровень наших спортсменов довольно высокий: у нас есть призеры Олимпиад, чемпионы мира и Европы. Чтобы как минимум сохранить их мастерство, нужны соревнования, которые будут их привлекать. Это повлечет за собой прогресс. На сегодняшний день у топ-спортсменов, как я вижу, нет той мотивации, как была при подготовке к Олимпиаде и Кубку мира. Надеюсь, что эти соревнования позволят им вернуть мотивацию.

Клубный биатлон предполагает, что соревноваться между собой будут не страны, регионы и города, а профессиональные клубы. Пока зарегистрированных клубов на первые соревнования всего два — Белорусского биатлона и Московской области.

— У нас у самих еще ясности нет по всем деталям, — подчеркнул в беседе с журналистами Алексей Нуждов. — Это живая штука. Она будет развиваться. От слишком многих факторов зависит, в какую сторону пойдет. У нас даже не три развилки, а больше десятка. Базовые вещи: это должно быть демократично, аполитично, не подпадать ни под какую юрисдикцию, которая принимает решение в угоду политике, а не спорту.

Аналогию этому проекту привел член правления МЛКБ, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

— Мы не должны ждать у моря погоды и обязательно должны создавать этот формат. Я проведу аналогию с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион. — В свое время в хоккее тоже был только чемпионат России и все. Было принято решение перевести его на более масштабный международный уровень.

На первом Кубке МЛКБ биатлонисты выступят, скорее, как индивидуальные спортсмены. Ожидается, что в турнире примут участие все лидеры российской и белорусской сборных. При формировании состава будут учитываться итоги прошлого сезона Кубка России и Кубка Содружества. Также ожидаются приглашенные спортсмены. Например, Ульяна Нигматуллина, пропустившая прошлый сезон из-за декретного отпуска.

— У Ульяны есть желание здесь стартовать, — рассказал журналистам исполнительный директор МЛКБ, бывший тренер сборной России Валерий Польховский. — Обсуждаем эти моменты. Знаем, что лидеры, особенно в мужской группе, первые восемь человек уже заявились. У девочек еще идут обсуждения. Общее количество заявившихся российских спортсменов: порядка 40 человек мужского состава и 25 женского. Более конкретная работа будет продолжаться.

В конце февраля 2022 года российским и белорусским спортсменам по рекомендации МОК запретили выступления на соревнованиях IBU под национальной символикой. После этого сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU сезона-2021/22. В начале марта россиян и белорусов полностью отстранили от международных биатлонных стартов. Членство СБР и БФБ в IBU было приостановлено до дальнейшего уведомления