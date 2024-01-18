СК РФ заочно предъявил обвинения бывшим украинским чиновникам Шлапаку и Кубиве

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиве в финансировании «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений киевского режима.

«Заочно предъявлено обвинение <...> Александру Шлапаку, занимавшему ранее должность министра финансов Украины, и Степану Кубиве — бывшему главе Национального банка Украины. Наряду с другими лицами они принимали решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе и согласно распределению преступных ролей обеспечивали ее финансирование за счет средств государственного бюджета», — говорится.

Оба чиновника были членами Совета национальной безопасности Украины.

Также в этот день СК заочно предъявил обвинение участвующим в качестве наемников в СВО еще 68 иностранцам. Всего СК России расследует дела по обвинению в наемничестве в отношении 591 гражданина из 46 стран.

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