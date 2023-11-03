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СК предъявил заочное обвинение бывшему премьеру Украины Яценюку

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ruslan Kaniuka
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Следственный комитет (СК) РФ предъявил заочные обвинения бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины, в том числе экс-премьеру страны Арсению Яценюку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 3 ноября.

В пятницу председатель СК Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание о расследовании преступлений киевского режима. В числе лиц, которым было предъявлено заочное обвинение, также указаны исполнявший обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский и исполнявший обязанности главы МИДа Андрей Дещица.

«Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014–2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в т.ч. 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, следователи также продолжают документировать свидетельства крайней жестокости украинских националистов в отношении мирного населения Мариуполя весной 2022 года. Такое же отношение проявляется и к пленным, ряд фигурантов уже установлен.

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Ранее, в июле, Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре. В 2016, 2019 и 2020 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранено более 100 человек, уточнило ведомство.

В феврале 2021 года экс-президент Украины Виктор Янукович назвал «лидеров майдана» виновными в возвращении полуострова Крым в состав России, а также в начале военных действий в Донбассе. Бывший президент подчеркнул, что многие украинцы были не согласны с государственным переворотом и остаются чужими в своей стране. Он отметил, что экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший украинский лидер Петр Порошенко и другие сделали всё, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине.

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