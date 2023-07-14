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СК РФ предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Загороднюку

СК РФ предъявил обвинения экс-главе МО Украины Загороднюку и главе оперштаба ВСУ Танцюре
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Фото: РИА Новости
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Заочные обвинения предъявлены экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил Следственный комитет РФ на своем сайте.

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военных.

На основании собранных доказательств заочно предъявлены обвинения Загороднюку, Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александру Краснооку.

В 2016, 2019 и 2020 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), уточнило ведомство.

«В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранено более 100 человек», — сообщил СК.

Продолжается выявление преступлений боевиков нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Возбужден ряд уголовных дел против украинских военных, причастных к преступлениям против жителей Мариуполя в 2022 году.

Уголовные дела за вербовку и участие наемников на стороне ВСУ возбуждены против 178 граждан более 30 стран, в том числе США, Соединенного Королевства, Италии, Бельгии, Дании Швеция, сообщает ведомство.

«По итогам совещания председатель СК России поручил продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности представителей вооруженных формирований Украины», — говорится на сайте.

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Ранее, 21 июня, председатель СК РФ сообщил, что суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения. Он отметил, что после освобождения Мариуполя и других населенных пунктов многие украинские боевики сдались в плен.

16 мая в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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