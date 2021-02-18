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Янукович перечислил виновных в ситуации с Крымом и Донбассом

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Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал «лидеров майдана» виновными в возвращении полуострова Крым в состав России, а также в начале военных действий в Донбассе. Слова политика привел адвокат Виталий Сердюк 17 февраля в Facebook.

В письме Янукович отметил, что даже спустя семь лет события, произошедшие на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, продолжают разделять страну. Бывший президент подчеркнул, что многие украинцы были не согласны с государственным переворотом и остаются чужими в своей стране.

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«Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали всё, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия — Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе. Именно пришедшие на крови майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности… Трагический итог этого — десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб», — говорится в заявлении Януковича.

Бывший президент Украины также отметил, что после событий на майдане половина населения страны живет за чертой бедности, а многие в поисках лучшей жизни покинули государство. Янукович подчеркнул, что украинцы не чувствуют себя в безопасности и осознают, что экономика Украины разрушена.

Таким образом Янукович отреагировал на постановление, принятое Верховной радой Украины 17 февраля. Согласно документу, вина за события на Украине лежит именно на экс-президенте страны.

Верховная рада обратила внимание на противоправные действия правоохранительных органов, а также на роль должностных лиц в событиях на Украине в 2014 году. Однако в документе не указывается о преступлениях протестующих.

20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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