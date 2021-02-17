В Раде признали Януковича виновным за потерю Украиной Крыма и Донбасса

Вина за события на Украине лежит на экс-президенте страны Викторе Януковиче. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается в постановлении, принятом Верховной радой Украины.

«Память о «героических действиях», так называемой «Небесной сотни», является частью истории государства, а вина за утрату Украиной Крыма и Донбасса возлагается на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича», — цитирует документ информационное агентство Regnum.

Верховная рада обратила внимание на противоправные действия правоохранительных органов, а также на роль должностных лиц в событиях на Украине в 2014 году. Однако в документе не указывается о преступлениях протестующих.

Постановление поддержали 200 представителей фракции «Слуга народа» из 245.

Ранее, 28 января, государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене экс-президенту страны Виктору Януковичу в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений.

Известно, что 21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.