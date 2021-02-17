Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФССП взыскала с должников в 2020 году 96 млрд рублей
Общество
Автодилеры сообщили о приостановке банками выдачи льготных автокредитов
Мир
В Лондоне госпитализировали 99-летнего супруга Елизаветы II
Армия
Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Общество
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения в вузах до 1 марта
Мир
Генсек ООН заявил о неравномерном распределении вакцин от COVID-19
Мир
В США за сутки выявили более 62 тыс. случаев коронавируса
Экономика
Минфин РФ заявил о возможных переговорах со Швейцарией по налоговому соглашению
Мир
В Габоне зарегистрировали российский «Спутник V»
Сюжет:

В Раде признали Януковича виновным за потерю Украиной Крыма и Донбасса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вина за события на Украине лежит на экс-президенте страны Викторе Януковиче. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается в постановлении, принятом Верховной радой Украины.

«Память о «героических действиях», так называемой «Небесной сотни», является частью истории государства, а вина за утрату Украиной Крыма и Донбасса возлагается на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича», — цитирует документ информационное агентство Regnum.

Верховная рада обратила внимание на противоправные действия правоохранительных органов, а также на роль должностных лиц в событиях на Украине в 2014 году. Однако в документе не указывается о преступлениях протестующих.

Постановление поддержали 200 представителей фракции «Слуга народа» из 245.

Во все тяжкие: Янукович предупредил украинцев о провокациях
Экс-президент Украины заявил, что Киев создал группу киллеров для ликвидации неугодных политиков

Ранее, 28 января, государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене экс-президенту страны Виктору Януковичу в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений.

Известно, что 21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021