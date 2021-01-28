Экс-президенту Украины Януковичу предъявили новое обвинение в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене экс-президенту страны Виктору Януковичу в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в четверг, 28 января.

«28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», — приводит текст документа ТАСС.

По версии следствия, подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. В офисе генпрокуратуры утверждают, что вследствие подписания этого документа «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу» из страны.

21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно нему, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

В ноябре Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу евромайдана и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в суде первой инстанции.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.