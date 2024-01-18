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СК заочно предъявил обвинение участвующим в качестве наемников в СВО 68 иностранцам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинение в наемничестве еще 68 иностранцам, принимающим участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 18 января сообщили в ведомстве по итогам совещания.

Всего СК России расследует дела в отношении почти 600 граждан других стран по обвинению в наемничестве.

«Всего же в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран. Большинство из них — это представители США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии», — сказано в сообщении.

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Ранее, 4 января, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.

Днем ранее, 3 января, Вооруженные силы РФ поразили пункты дислокации иностранных наемников и украинских войск в Харькове.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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