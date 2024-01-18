Пожар вспыхнул на территории Усачевских бань в Москве

В Москве на территории Усачевских бань произошел пожар. Об этом в четверг, 18 января, сообщает источник «Известий».

На месте возгорания посетителей не было, только персонал. Площадь пожара составляет 50 кв. м.

В МЧС России добавили, что пламя локализовано, информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 17 января, в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на полиэфирном заводе. Огнеборцы локализовали пожар на площади 360 кв. м, к 12:49 его ликвидировали. Пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы.

В результате пожара возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).