«Чудо-оружие» Североатлантического альянса не смогло обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) успешное контрнаступление. Такое заявление 17 января сделали бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер.

«Чудо-оружие НАТО, такое как HIMARS и танки Leopard, не смогло обеспечить эффективное украинское контрнаступление», — написали бывшие чиновники в статье для издания Newsweek.

Помимо этого, они обратили внимание на то, что экономические санкции против России также не оказали особого влияния на страну и не изменили ситуацию на Украине.

При этом бывшие американские чиновники отметили, что Россия одержала победу над режимом антироссийских санкций, эффективно использовав «золото, зерно, нефть и друзей», в то время как власти Украины испытывают нехватку людей, денег, снарядов и времени, отметили Ранделл и Гфеллер.

«Западу следует перестать давать деньги человеку с дырой в кармане», — резюмировали они.

5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил ему о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Издание Newsweek 27 декабря написало, что Залужный потребовал больше помощи после поражений армии. За день до этого Залужный признал потерю украинскими войсками Марьинки, которая была освобождена российскими военными.

1 ноября Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.