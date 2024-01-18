Байден заявил об угрозе безопасности США и НАТО из-за задержки помощи Украине

Президент США Джо Байден на встрече с американским конгрессом 17 января призвал немедленно обеспечить Украину необходимым вооружением во избежание создания угрозы безопасности Соединенных Штатов Америки и НАТО.

«Бездействие конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО <...> Президент призвал конгресс незамедлительно предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины», — указывается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Кроме того, указывается, что Байден также призвал конгресс принять в полном объеме «дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности».

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден на встрече с лидерами американского конгресса укажет на острую необходимость в отправке вооружений на территорию Украины. По его словам, Украина на фоне отсутствия помощи США приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что украинская армия в настоящее время находится в невысокой степени боеспособности. По словам эксперта, запасов украинской армии надолго не хватит, если западные страны прекратят поставки вооружения Киеву.

До этого, 15 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИД также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

Ранее, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

18 декабря командир 59-й бригады ВСУ указал, что, если у его бойцов закончатся патроны, он отдаст подчиненным приказ идти в бой с лопатами. Кроме того, по информации агентства Associated Press, военнослужащие недовольны тем, что подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из ключевых оружий в конфликте, слишком затягивается, вследствие чего ВСУ теряют людей.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.