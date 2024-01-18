Кирби сообщил о планах Байдена заявить о необходимости поставок оружия для ВСУ

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами американского конгресса укажет на острую необходимость в отправке вооружений на территорию Украины. Об этом 17 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президенту (США Байдену. — Ред.) <...> представится возможность убедиться, что члены конгресса полностью осознают, что имеется сильная и безотлагательная потребность в дальнейшем предоставлении оружия и [денежных] средств Украине», — сказал он.

Как отметил Кирби, расход уже ранее предоставленных Вашингтоном вооружений Киеву происходит на линии соприкосновения довольно быстро.

Ранее в этот день Кирби заявил, что Украина на фоне отсутствия помощи США приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же, 17 января, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что украинская армия в настоящее время находится в невысокой степени боеспособности. По словам эксперта, запасов украинской армии надолго не хватит, если западные страны прекратят поставки вооружения Киеву.

До этого, 15 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИДа также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

Ранее, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

18 декабря командир 59-й бригады ВСУ указал, что, если у его бойцов закончатся патроны, он отдаст подчиненным приказ идти в бой с лопатами. Кроме того, по информации агентства Associated Press, военнослужащие недовольны тем, что подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из ключевых оружий в конфликте, слишком затягивается, вследствие чего ВСУ теряют людей.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.