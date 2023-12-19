Командир 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 декабря заявил, что если у его бойцов закончатся патроны, он отдаст подчиненным приказ идти в бой с лопатами.

Отмечается, что в рядах ВСУ всё больше уныния на фоне огромных потерь и нехватки боеприпасов и амуниции.

«Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте. Некоторые сомневаются в правильности суждений своих командиров», — приводит его слова агентство Associated Press.

В издании указали на недоумение солдат ВСУ, которые задаются вопросами, почему приказы о сложных операциях, которые им приходится проводить в зимние холода, командование не отдало заранее, несколько месяцев назад.

Кроме того, по информации агентства, военнослужащие недовольны тес, что подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые стали одним из ключевых оружий в конфликте, слишком затягивается, вследствие чего ВСУ теряют людей.

Ранее в этот день бывший офицер нацбатальона «Айдар» (запрещен в РФ) и спецназа украинской армии, майор Игорь Лапин признал тотальное превосходство России на фронте. Он подчеркнул, что командование Вооруженных сил (ВС) РФ бережет солдат, уничтожая позиции ВСУ артиллерией. Также Лапин указал на связь проблемы украинской армии с неадекватным планированием со стороны президента страны Владимира Зеленского.

До этого, 15 декабря, украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что ВСУ потратили слишком много ресурсов на контрнаступление, которое не принесло результатов. Кроме того, он отметил, что украинской армии не хватает человеческих ресурсов. В частности, находящиеся на линии боевого соприкосновении военнослужащие ВСУ сильно истощены, отметил военкор.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса. Украина почти ничего не производит, ей всё привозят, однако когда-то это закончится.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.